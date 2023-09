El festival de cine más grande de América del Norte comenzó en Toronto con el lanzamiento internacional de la que podría ser la última película del maestro japonés de la animación, el ganador del Oscar Hayao Miyazaki, mientras las huelgas de Hollywood se prolongan.



Los organizadores del evento, que oficia como plataforma de lanzamiento para numerosas películas, estaban ajustando una serie de estrenos, galas de alfombra roja y lanzamientos televisivos con trabajos de docenas de países cuando los actores de la industria resolvieron realizar una huelga.



Pero el director ejecutivo del festival, Cameron Bailey, dice que el alcance global de la programación y la capacidad de los cineastas y actores para promover el

cine independiente incluso en medio de las huelgas hablan de la "fuerza del

cine en este momento". "Nos llevó algunas semanas determinar los detalles de cómo afrontar un festival afectado por una huelga, pero resulta que vamos a tener muchos talentos en la alfombra roja", dijo Bailey.



Durante diez días, la ciudad más grande de Canadá recibirá a las estrellas Patricia Arquette, Taika Waititi, Ethan Hawke y Anna Kendrick, quienes estuvieron detrás de la cámara para dirigir sus últimas películas. El cineasta francés Ladj Ly estrenará "Les Indesirables", una mirada de seguimiento a las comunidades marginadas en los suburbios de París cuatro años después de su ópera prima nominada al Oscar, "Les Miserables".

El rapero Lil Nas X estará acompañando el estreno de su documental 'Lil Nas X: Long Live Montero'. Foto: EFE

También está previsto el estreno internacional de "The Holdovers", del director Alexander Payne ("Entre copas"), sobre un profesor (Paul Giamatti) encargado de supervisar a los estudiantes de un internado que no pueden volver a casa durante las vacaciones de Navidad. La estrella de la música Lil Nas X será el encargada de llevar algo de estilo a la alfombra roja para la inauguración de su documental "Lil Nas X: Long Live Montero", una de varias películas musicales en preparación, incluido el estreno mundial de "In Restless Dreams: The Music of Paul Simon."



Pero la primera proyección destacada es "The Boy and the Heron", el primer largometraje de Miyazaki, de 82 años, en una década, y probablemente el último para el histórico Studio Ghibli. La película semiautobiográfica, que se estrenó en Japón en julio, sigue al joven Mahito mientras navega por los horrores de la Segunda Guerra Mundial y la muerte de su madre. Después de conocer a una garza parlante, se adentra en un colorido mundo de fantasía en busca de ella. "Es algo que nos emociona especialmente tener. Es uno de los artistas más grandes del cine con la que podría ser su última película", dijo Bailey. "Es magnífico."

Antesala del Óscar

El de Toronto es, junto con los de Venecia y Telluride, uno de los principales festivales del otoño boreal en los que se suelen estrenar las películas que aspiran a los premios Óscar. El premio anual People's Choice Award del TIFF se ha convertido en un indicador cada vez más preciso de los Óscar, prediciendo eventuales ganadoras a mejor película como "Nomadland" y "Green Book".

'Green Book' tuvo su premier en Toronto, después compitió en varias categorías de los Óscar. Foto:

El viernes se estrenará "Dumb Money", protagonizada por Seth Rogen y Paul Dano, sobre los inversores aficionados que convirtieron a GameStop en un fenómeno de Wall Street en 2021. El sábado, Robert De Niro protagoniza "Ezra", del actor Tony Goldwyn, sobre un hombre (Bobby Cannavale) que regresa a vivir con su padre (De Niro) después de arruinar su carrera y su matrimonio. Otros estrenos mundiales incluyen la comedia deportiva de Waititi "Next Goal Wins" y "Knox Goes Away", de Michael Keaton, protagonizada por Al Pacino.



El festival, que se extiende hasta el 17 de septiembre, se realiza cuando los actores y escritores de Hollywood están en huelga en una batalla con los estudios y las cadenas por los salarios y otras condiciones laborales, lo que significa que los miembros del sindicato generalmente no pueden promover las películas producidas por las empresas involucradas en la disputa. En algunos casos se han ofrecido exenciones, mientras que en otros, las películas que se proyectan en Toronto no están sujetas a las huelgas porque fueron producidas de forma independiente o internacional. El TIFF recién volvió a tener toda su fuerza en 2022, después de dos años de eventos en línea o híbridos organizados en medio de la pandemia de coronavirus.



AFP

