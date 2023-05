La estrella de la saga de Terminator no será parte de la cuarta entrega de Los indestructibles 4 (The Expendables 4) que se estrenará este año. La saga acerca de un comando de mercenarios que tratan de hacer justicia y que ha sido la vitrina para actores clásicos del cine de acción se prepara para una nueva aventura sin una de sus grandes estrellas.

Arnold Schwarzenegger, quien ha estado ocupado promoviendo su primera serie con Netflix: Fubar dio sus razones para declinar la invitación al nuevo filme. “Está hecho y yo no estoy. 'Sabes qué, hemos hecho esto y estoy fuera”, fueron las palabras que le dijo al actor Sylvester Stallone, quien ha sido el que liderado la saga de Los indestructibles. “Hice las primeras de The Expendables como un favor a Sly (Stallone). La rodé un sábado durante dos horas rápidamente en una iglesia con Bruce Willis. Sly dijo: 'Oh, ¿puedes hacer Expendables 2?' y lo hice durante un fin de semana. Luego se amplió para Expendables 3 . Y eso fue todo”, recalcó en una entrevista reciente. Su personaje Trench Mauser desaparecerá de la nueva trama.



Otro tema: ¿Por qué aterrizó ‘Terminator’ en una serie de Netflix?

Schwarzenegger es un padre padre espía en su nueva serie 'Fubar'.

La saga de acción ha sido muy querida en todo el mundo y la noticia de un regreso de todo el equipo, conformado por Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Terry Crews y Randy Couture había causado una gran expectativa entre sus fanáticos, que además se deleitaron con apariciones de lujo como la de Mel Gibson, Jean-Claude Van Damme y Chuck Norris.

Los indestructibles 4 comenzó a rodarse a finales de septiembre de 2021 y se estrenará en septiembre de este año. Regresan Stallone, Statham, Dolph Lundgren y Randy Couture y se esperan apariciones sorpresa que puedan llenar el vacío de Schwarzenegger, de quien se esperaba un mayor protagonismo en esta aventura.

