Ha sido protagonista de grandes películas. Es mundialmente conocido por su saga 'Terminator', pero ahora Arnold Schwarzenegger es la inspiración de un documental sobre su vida que estrena Netflix. Esta es la histoira, como anota la plataforma por 'streaming', "el campeón de fisicoculturismo que llegó a ser un ícono de Hollywood y luego se dedicó a la política.".

Se trata de una sentida serie que recorre la vida del famoso actor de Hollywood, quien revela detalles de abuso en su infancia, su pasión por el fisicoculturismo desde la juventud, su paso por la política, las inclinaciones nazi de su padre y hasta un hijo que tuvo con una empleada del servicios.



A pesar de ofrecer un buen producto, portales especializados como Collider.com, lamentan algunos puntos.



Según su crítico Chase Hutchinson, "En 'Arnold' de Lesley Chilcott, el nuevo documental de Netflix sobre el fisicoculturista convertido en actor convertido en político Arnold Schwarzenegger, hay muchas cosas que parecen contentarse con operar dentro de los límites en lugar de empujar contra ellos. Se sacrifica la profundidad en el altar del acceso, con datos personales y entrevistas al propio hombre conduciendo el documental de una manera que, si bien entretiene al repasar sus películas, queda incompleto en su conjunto".



El documental está dividido en tres partes, una para cada reinvención de la vida de Schwarzenegger. "Arnold parece más una estrategia de gestión de marca calculada que un documental realmente incisivo. Teniendo en cuenta que el streamer también alberga una serie mixta de una nueva serie protagonizada por él, es difícil no ver a los dos como estrechamente vinculados en sus objetivos. Aunque, afortunadamente, el documental nunca se convierte en una promoción absoluta de la serie o de la plataforma de transmisión en sí, todavía existe la sensación persistente de que Schwarzenegger está tratando de vendernos algo: él mismo", anota Hutchinson.



Y agrega: "Como dice Schwarzenegger en una de sus muchas entrevistas ininterrumpidas que sirven casi como monólogos para su propio mito, 'Hay que venderlo todo. No importa lo que hagas en la vida, tienes que venderlo'. Esto se convierte en una especie de tesis para el documental, pero si uno compra lo que vende Schwarzenegger es otra cosa completamente diferente".



Vale recordar que Schwarzenegger viene de protagonizar la reciente serie 'Fubar', de Netflix, que fue furor entre los seguidores y las redes sociales. Es recurrente en esta plataforma que al estrenar una serie esta sea tendencia en todo el mundo. Pero 'Fubar' alcanzó una gran audiencia, logrando ser la más vista del mundo, según el portal digital estadístico ‘FlixPatrol’.



Se dice que su rotundo éxito se debe a un factor especial, pues su protagonista es una de las leyendas del séptimo arte de todos los tiempos. Por supuesto, se está hablando de Arnold Schwarzenegger, ya que después de mucho tiempo está interpretando nuevamente un papel importante en un proyecto.



Además, cuenta con un elenco de élite, el cual solo por estar presente en la serie se roban todas las miradas de sus seguidores. Sin embargo, la calificación de ‘Fubar’ por la crítica, no ha sido la esperanza, puesto que obtuvo apenas un 44% en el famoso portal digital ‘Rotten Tomatoes’.