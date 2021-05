'Army of the Dead', la violenta apuesta de Netflix por los zombis

Han pasado 17 años desde el estreno de El amanecer de los muertos (Dawn of the Dead), una película de zombis que se atrevía a ofrecer una versión contemporánea de un clásico homónimo dirigido por nada más ni nada menos que el padre de los muertos vivientes: George Romero.

Fue el primer largometraje de Zack Snyder, el ahora adorado y vilipendiado gestor de la versión extendida de La Liga de la Justicia y que creó otras locuras como Sucker Punch y Batman vs Supermán. El director decidió regresar a sus orígenes con una anabolizante historia de apocalipsis zombi, adobada con una buena cantidad de acción y uno que otro exceso visual en Army of the Dead (El ejército de los muertos).



Snyder dejó los superhéroes que hoy lo tienen en una polémica con Warner Bros., que parece no haber quedado satisfecha con los resultados de su nueva mirada de los héroes más famosos de DC Cómics, para dejarse abrazar por una fanaticada amante de las vísceras y la brutalidad de quienes regresan de la muerte.



Pero el realizador, que estrenará este 21 de mayo Army of the Dead como una de las apuestas más importantes dentro de la plataforma de Netflix, ha decidido dejar todo en este proyecto que comenzó a imaginar apenas terminó Dawn of the Dead, pero con la idea de darle otro giro a este subgénero del horror. “Adoro las películas de zombis, pero me encantan las que ofrecen un alocado viaje por el entretenimiento y ofrecen algunas capas de reflexión en su narrativa”, recordó en una entrevista Snyder.



Su idea de retomar ese mundo de seres hambrientos de carne humana, prácticamente casi inmortales y capaces de atormentar a un grupo de atrincherados en un centro comercial (en la trama de su primera producción), evoluciona a una misión de un grupo de casi mercenarios que se meten en la boca del lobo (Las Vegas) para sustraer un millonario botín. El problema es que la destrozada ciudad del pecado y del juego es ahora el fortín de miles de muertos vivientes que han forjado una especie de nuevo mundo entre la decadencia y el exceso de la ciudad.

Dave Bautista trata de conseguir un botín luchando contra muertos vivientes Foto: Netflix

Esa premisa ofrece elementos dentro de la guía básica de este tipo de producciones: los poderosos esconden algo que se sale de control; el mundo entra en caos y en cuarentena, y se plantean temas como la exclusión social y la necesidad de volver a la normalidad escondiendo entre los escombros vísceras, máquinas tragamonedas y a aquellos monstruos que esperan un crudo final.



Ese es el contexto perfecto para un experto en misiones especiales, Scott Ward, interpretado por Dave Bautista, quien desde su papel de Drax en Guardianes de la galaxia no generaba tanta empatía como un guerrero implacable con destellos paternales en esta historia.



“Este fue un gran reto para mí. Creo que hay algo que me caracteriza, y es que no quiero ser un de héroe de acción absolutamente predecible. En este papel encontré a un hombre con un propósito y una razón sólida. La verdad es que cuando el espectador se encuentra como un tipo como yo, alto y de gran musculatura, es diferente el proceso de empatía que se genera con la gente, así que mi responsabilidad era lograrlo. Si ves la historia de Scott, realmente no se trata de dinero o de matar zombis, sino que está relacionada con un sentimiento de redención”, adelanta Bautista en una charla con EL TIEMPO.

Muertos y política

Él reconoce que cuando leyó el guion no se percató del matiz político que tenía este proyecto de Snyder.



“Sí. Solo fue en el rodaje cuando vi que tenía elementos que exploraban temas como el poder y sus excesos y referencias específicas como un campo de refugiados. Recuerdo que lo hablé con Zack, y él me respondió: ‘Es cierto, tiene ese tono’, y me alegra que fuera así (...). Yo soy un tipo con una postura política, pero, más que hablar de eso, siento que fue una agradable sorpresa dentro de esta montaña rusa de emociones. Eso la hace, en mi opinión, una película más interesante que da espacio a que se revelen de alguna manera ciertos problemas que tenemos en la sociedad”.



Y, sumado a las dinámicas de un grupo variopinto y que revela desde el principio su intención dentro de la trama, Zack Snyder rinde tributo a la idea fundacional de un buena producción de resucitados aterradores: casi siempre los seres humanos son peores que los zombis.

La actriz mexicana Ana de la Reguera actúa en Army of the Dead Foto: Netflix

No es difícil reconocer que Army of the Dead retoma el ritmo frenético que tanto gustó de Dawn of the Dead de 2004 (con unos antagonistas más rápidos y letales); bebe de estilos como el de Depredador y no puede desconocer cierta cercanía con 28 días después.



Aunque el propio realizador reconoce que se inspiró claramente en Aliens: el regreso, El enigma del otro mundo, Escape de Nueva York y El planeta de los simios.



“Quería volver a los zombis, pero explorando quiénes son realmente esas criaturas”, recordaba Snyder, para quien la pandilla protagonista no solo busca una manera de redimirse sino de darle otro tipo de emociones a una existencia extraña en la que solo algunos pueden jactarse de tener una verdadera vida sostenida realmente en la corrupción o la mentira.

Escena de un rodaje lleno de acción y sangre. Foto: Netflix

Su mundo sin esperanza está encapsulado en la ciudad del pecado y es magnificado por escenas de acción impresionantes a plena luz del día, que se contrastan con momentos que rozan el humor y la caricatura, que sostienen muy bien un guion con algunos puntos, valga decirlo, muertos, pero con unos personajes claramente definidos.



El brutal Vanderohe (Omari Hardwick), que lleva la explosión de hemoglobina hasta el límite con su sierra eléctrica circular; la piloto Mariane Peters (Tig Notaro); Dieter, un experto en abrir cajas de seguridad y que le da un poco de comedia a la historia (Matthias Schweighöfer); María (Ana de la Reguera), la mano derecha de Scott; un youtuber latino que se dedica a matar a estos muertos vivientes y los sube a la red (Raúl Castillo), a quienes se suma Lilly (Nora Arnezeder), una guerrera que saca por dinero a gente de esa zona restringida, y Kate,(Ella Purnell) la hija del héroe, que pasa de hacer trabajo social en una campamento de refugiados a ser parte de la mortífera misión.

En la película hay un líder zombi al que llaman Zeus. Foto: Netflix

“Me encanta The Walking Dead, pero tengo que confesar que esa serie tiene momentos más viscerales que la película”, dice Dave Bautista –tratando de recalcar que esto no se cocinó en una olla de horror–, “pero tiene la cantidad de sangre para emocionar a los amantes del terror”. Los zombis de este filme también tienen algo distintivo: no son esas criaturas configuradas a partir de una decadencia corporal (sí, hay dos tipos: los alfa y los otros del montón que se muestran como un grupo subordinado y menos evolucionado), y brillan el ingenio, la agresividad y el afán de sobrevivir ante cualquier intruso.

No se trata de dinero o de matar zombis, sino que está relacionada (la película) con un sentimiento de redención

Bautista no contiene su emoción por Army of the Dead, ya que se trata además de la película que puede impulsar su buen desempeño como estrella de acción que no tiene miedo de mostrar vulnerabilidad y de masacrar a diestra y siniestra a quien se le atraviese en su camino.



La verdad es que la película al final consigue su cometido de emocionar y, sobretodo, de mantener una frontera muy fina entre la autoparodia y las ganas de profundidad.



Snyder y su equipo logran que el maratónico visionado de más de dos horas sea efectivo, pero hay que decir que no es para puristas del cine de muertos vivos al estilo de películas como la del italiano Lucio Fulci (Zombi, House by the Cemetery o City of the Living Dead) o los clásicos Night of the Living Dead o la original Dawn of the Dead, del propio George Romero.

Sin embargo, Army of the Dead tiene potencial para crecer. “Cuando veas el final, que yo siento que es algo que ofrece otra visión del tema, de hecho les aseguro que dan ganas de seguir viendo más, de querer más”, finaliza Batista.

Ya esa idea está en marcha, puesto que el actor alemán (que interpreta a Ludwig Dieter, un experto en abrir cajas fuertes de alta complejidad) dirigirá Army of Thieves, una película ambientada antes de los acontecimientos en Las Vegas, así como una serie animada que se llamará Army of the Dead: Lost in Vegas, mostrando una historia alrededor de los primeros brotes de la plaga zombi. Ha nacido una saga inmortal.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1