Armando Plata Camacho: ‘Quiero todas las voces en la ACL’

Su objetivo es invitar desde la gente de la radio hasta a los videógrafos para que hagan parte de la histórica Asociación Colombiana de Locutores.

Y cuando Armando Plata Camacho, el recién nombrado presidente de la entidad, habla de este deseo, se refiere a los locutores de las emisoras reconocidas que aún no están en la Asociación, “a los de las emisoras comunitarias en cualquier región de Colombia, no importa que no tengan una instrucción formal; nos interesa su mirada sobre los territorios; a los estudiantes de comunicación, a la diáspora colombiana, pues hay cientos de comunicadores en el mundo: en Arabia, en Europa, en Oriente, en África, en Suramérica, un grupo de personas que quieren aportar mucho, pues viven otras realidades y eso enriquece”, dice.



Igual, a los videógrafos, porque ellos también comunican, y a la gente que hoy hace pódcast, la nueva tendencia.



Sigue: “A los youtubers e influcenciadores, a los instagrameros, porque tienen unas audiencias importantes y puede ser interesante que una asociación los acoja y no los discrimine. Muchos tienen un gran valor, son muy versados, y tenemos que aprender de su magia, de cómo llegan a su público”.

Lo dice un hombre cuya voz ha sido un referente radial desde los 60 y, además, llegó a los micrófonos con solo 17 años y las ganas de cambiarlo todo. Muy pronto lo invitaron a pertenecer a la Asociación Colombiana de Locutores,

Esa invitación llegó gracias a que, en un momento de otros sonidos y sin la inmediatez de hoy, Plata Camacho renovaba el medio con programas de rock y otro tipo de espacios en los que se hablaba de temas diversos en otras coyunturas nacionales. “Yo era como el Martín de Francisco de la época”, recuerda.



Por esos días, solo las voces más destacadas de la radio y la televisión hacían parte de la entidad, entre ellas Pacheco, Carlos Pinzón y Juan Harvey Caicedo, por nombrar algunas, y pertenecer a ella era una especie de premio a una trayectoria.



Eso ha ido cambiando con el tiempo y ahora Plata Camacho quiere ratificar la apertura de una asociación para todos, con la mayor cantidad de voces posibles.



Pero, de todas maneras, hace un recuento de los grandes personajes que fueron o son parte de la asociación, “con una gran capacidad como comunicadores. Nosotros no podemos olvidar nombres como José de Recasens, que nos trajo la cultura; Gloria Valencia de Castaño; la gran capacidad de animador que tenía Pacheco, un Carlos Pinzón: importantísimo a la hora de entretener a la sociedad; la gran locutora Hilda Strauss, que sigue en la radio todos los días, y alguien tan fundamental como Julio E. Sánchez Vanegas, que puso a Colombia en el mapa de la radio y la televisión. Ellos han sido los rostros y las voces del país”, asegura.

Y ahora va hacia adelante. “El mundo cambió, ya no es tan excluyente, la gente está en un momento de sensibilidad; somos vulnerables, hemos acabado el medioambiente, pero seguimos formando parte de un todo, y en realidad esos cambios se están generando porque las nuevas generaciones son más conscientes de eso, de vivir más, de tener más humanidad y compartir el conocimiento, y en los medios hay que aprovechar todo lo anterior, aunque sin perder lo humano y la parte emocional y afectiva, que es la esencia”.



En este momento está en Macanal, Boyacá, en una finca donde pasa estos días de pandemia, muy cerca de Chivor. “Aquí tengo mi estudio, mi sede, trabajo tranquilo”, añade. Pero es una pausa. Plata Camacho se fue de Colombia hace más de dos décadas, “por reto, porque quería que mis hijos tuvieran una educación más multicultural y ya había llegado a un punto importante en mi carrera”.



En el mercado de Estados Unidos, donde está radicado, ha trabajado como locutor comercial, y también en CNN y TNT, entre otros. Además, dirige Global Hit, un programa con novedades musicales que emite en más de 600 estaciones.



Y ahora se hace cargo de una asociación que bajo las últimas directivas pasó de tener 35 a 200 asociados, en un camino de apertura que espera que siga para bien de las voces múltiples de un país con una gran radio. En ese espacio, Armando Plata Camacho tiene un lugar trascendental, en su momento abrió las puertas necesarias para que la radio colombiana tuviera la importancia que hoy reconoce el mundo de las voces y la música.

CULTURA

EL TIEMPO