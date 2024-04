La vital decisión que tomó colombiana y que la llevó a ser la voz de 'Los Padrinos Mágicos' y 'South Park'

Si alguien oye a Arianna López, intenta descifrar dónde escuchó esa voz antes. Es un tono particular que potencia cuando está detrás de un micrófono, repasando libretos y dándole vida a personajes que, luego, ni siquiera tiene tiempo de ver en televisión, pero que en la calle y en internet las personas se los recuerdan: “La gente ama a Timmy Turner, de Los Padrinos de Mágicos. Me dicen que crecieron con mi voz y que al escucharme piensan en su infancia. El cariño es muy bonito”.

No es el único personaje que ha hecho la colombiana, quien ha encontrado las oportunidades en un camino lleno de retos al abandonar una reconocida empresa de Colombia, dedicarse de lleno como actriz de doblaje e irse a Estados Unidos.

Arianna López, actriz de doblaje colombiana. Foto:Redes sociales Compartir

“Le dije a mi mamá que no quería ser una viejita frustrada, pensando en el ‘si lo hubiese intentado’ o ‘si lo hubiese hecho’. Ella se puso a llorar. ‘Mija, ¿y las primas, el salario?’, me preguntó. ‘Yo de hambre no me voy a morir’, contesté. Y renuncié”, recuerda en charla con EL TIEMPO.

‘¿Sirvo para esto?’

Arianna, natal de Pereira, vivió durante su infancia en Cartago, Valle del Cauca, y completó sus estudios en Bogotá, donde se estableció con su familia en la década de 1980. “El frío no va conmigo, a mí me gusta el calorcito”, señala desde su casa en Miami. “Nos fuimos a vivir a Bogotá cuando estaba en tercero de bachillerato. Fue muy fuerte ese cambio”, asegura.

Sus compañeros de colegio sabían que recién había llegado a la capital, más que por sus zapatos nuevos, por el acento valluno que la delataba. “Hable que usted habla tan bueno”, le pedían.

“Eso me costó después para el doblaje porque hablaba muy ‘chavacal’. En el Valle, uno se come la x, la c, la doble c. Uno no dice ‘doctor’, sino ‘dotor’. Tuve que desaprender muchas cosas y aprender a pronunciar todas las letras como debe ser”, añade.

Fotografía de Arianna López durante su juventud. Foto:Redes sociales Compartir

El doblaje no apareció en su vida pronto. Primero, intentó explorar el modelaje al participar en un concurso para descubrir talentos. Sin embargo, por cruce con sus horarios de estudio, no podía asistir a los ensayos: “Cuando me dieron permiso para ir, ya me habían sacado. Y justo el día del concurso fue el entierro de mi tío, a quien mataron frente a la casa por robarlo”.

Convencida de que “Dios es perfecto y pone las cosas en el camino”, supo que el modelaje no era una opción. Así, se inscribió a una academia de teatro para formarse como actriz, siguiendo la pasión por el arte que corría por las venas de la familia —su hermana estudió danza; su hermano, publicidad y dirección.

'¿Qué es esa vaina? ¿Doblaje?', pensé. Creía que los que doblaban eran los que se caían

La actuación la alternó con el trabajo en Suramericana de Seguros; era la encargada de las actividades culturales y deportivas hasta que uno de sus amigos le habló de un taller de doblaje en la agencia Centauro Comunicaciones, algo novedoso para la época.

“‘¿Qué es esa vaina? ¿Doblaje?’, pensé. Creía que los que doblaban eran los que se caían, los que actuaban para que los actores principales no se hicieran daño”, comenta. “Hice el casting para poder ser admitida. Todo era nuevo para mí, como si me hablaran en chino. Salía de trabajar, iba al taller y llegaba a la casa a ensayar, grabarme y escucharme. No me gustaba mi voz, tuve que aprender a aceptarla, a pronunciar las letras, porque cada letra tiene derecho a vivir”.

Compartir Arianna nació en Pereira, pero se crió en Cartago y Bogotá. Foto:Cortesía Arianna López

Antes del 2000, aparecieron las dudas sobre si estaba andando por el camino deseado. Completaba cinco años como empleada en la empresa de seguros, solo que no se sentía plena. Veía un futuro en el doblaje y la televisión, en la que había logrado uno de sus primeros papeles pequeños como actriz de la serie Pandillas, guerra y paz.

—Dígame si sirvo para esto o no. Para no perder mi tiempo —le cuestionó a un director.

—Sí, tú sirves, pero te hace falta la práctica.

Nueve palabras que cambiaron su rumbo: “Volví a casa y le dije a mi mamá ‘voy a renunciar, la vida no es dinero, uno tiene que hacer lo que le gusta’”.

‘Chuchito, voy de tu mano’

Estados Unidos fue el siguiente paso. Siempre había dicho que tenía que conocer Miami, así fuera de paseo. Preparó el viaje, el cual inicialmente sería por unos meses, y buscó casa para llegar. Dos amigos se le iban a unir y desistieron al ver el plan concretado.

Mi nombre es Arianna López, soy actriz de doblaje, vengo de Colombia

“Me fui sola. No me daba susto porque iba a estar en la casa de una amiga. En el aeropuerto, dije ‘Chuchito, voy de tu mano’. Llevaba los casetes con mi reel, (grabaciones de las actuaciones), en una bolsa. Allá llegué de vacaciones”, sostiene.

Con el paso de los días, se aventuró a llamar a agencias de doblaje. No iba a estar quieta. “Mi nombre es Arianna López, soy actriz de doblaje, vengo de Colombia”, le decía a todo aquel que le contestaba el teléfono. “Lo hacía optimista, positiva”.

La colombiana migró a Estados Unidos a principios de los 2000. Foto:Redes sociales Compartir

Tampoco se alejó de los estudios de grabación. En Miami visitaba con frecuencia a amigos que trabajaban en la sede americana de Centauro Comunicaciones. Allí, “un ángel puesto por el Señor”, como ella misma cree, le preguntó si tenía su hoja de vida en inglés.

“Le pasé los datos y me la redactó su esposa. Días después pregunté por esta persona y ya no trabajaba ahí. Así pasaban las cosas. Aparecían las personas para tenderme la mano, ayudarme, y luego desaparecían”, relata.

Repartió la hoja de vida en una empresa a la que había llamado por varias ocasiones. “Por acá pasa tanta gente, pero te van a hacer el casting ahora mismo”, le aseguró un cubano cuando le puso cara a la voz insistente. Fue contratada. Luego, ingresó a The Kitchen, otra compañía de doblaje, labor que le permitió obtener la visa de artista y más tarde la ciudadanía.

“Una vez, mi hermana llorando me preguntó por qué me quedé. Mi mamá todavía me dice que no supera que me haya ido. Yo sentí en mi corazón que tenía que ir a Miami, seguí ese sueño”, agrega en diálogo con este diario.

‘Lo que es para uno es para…’

A The Kitchen llegó la historia de Los Padrinos Mágicos, la serie infantil sobre un niño llamado Timmy Turner que lidiaba con los adultos gracias a Cosmo y Wanda, quienes le cumplían sus deseos. La colombo-venezolana Gladys Yáñez estuvo a cargo de la dirección de las voces para la emisión en Latinoamérica de las primeras temporadas y le pidió referencias a Arianna para la voz de Timmy, sin pensar que ella podía ser la elegida.

'Los Padrinos Mágicos', serie. Foto:Nickelodeon Animation Studio Compartir

“Le hablé de un compañero colombiano. Él hizo el casting, pasó un tiempo y lo seleccionaron, pero se fue a vivir a España. Le recomendé a un argentino, a quien también le hicieron el casting y quedó, pero se fue a vivir a Nueva York. Y le dije que me hiciera el casting a mí”, recuerda. “Lo que es para uno, aunque te quites, ahí está”.

Casualmente, la voz del niño para la versión original, de Estados Unidos, también es de una mujer. Para la colombiana, el doblaje fue fluido: “Me di cuenta de que era una voz gutural, le encontré el ritmo y salió”.

Iba a Colombia y pasaban Los Padrinos Mágicos por la mañana, por la tarde, por la noche, todo el tiempo

No tenía mayores expectativas. En su momento, consideró a la serie como una de las tantas que estaba acostumbrada a grabar, pero evidenció el éxito al ser la voz principal de todos los episodios grabados entre 2002 y 2017.

La serie transmitida en el canal Nickelodeon se extendió por diez temporadas y 172 capítulos. Pudo ser vista en distintos países de la región. No había mañana del fin de semana en Colombia, durante un par de años, en la que no estuviese en la pantalla de la televisión nacional.

“Iba a Colombia y pasaban Los Padrinos Mágicos por la mañana, por la tarde, por la noche, todo el tiempo. ‘Tía, te escucho’, decía mi sobrino. Una amiga reclamaba: ‘Vivo con ella, ¿y ahora tengo que escucharla aquí también?’”, expresa Arianna entre risas.

‘Existe un propósito en nuestras vidas’

La colombiana también ha sido la voz de varios personajes de la popular serie 'South Park’. Foto:Redes sociales Compartir

La seguidilla de doblajes continuó. Pasó de una serie infantil a una de humor negro para adultos: South Park, que ha ganado cuatro veces la categoría de programa animado de los premios Emmy, los cuales reconocen lo mejor de la televisión americana.

La colombiana ha sido la voz para la versión de Latinoamérica de seis personajes, entre los que están Wendy Testaburger, Jimmy Vulmer, la alcaldesa McDaniels y la directora Victoria: “Tampoco sabía que la serie tuviera tanta trascendencia. Nada. Soy inocente sobre todo lo que les encanta”.

A estos se han sumado doblajes para las producciones Doctor Who, I Am Frankie, La reina del sur y Modern Family. Un amplio catálogo del que está orgullosa a sus 54 años.

“He vivido del doblaje mucho tiempo y de hacer comerciales de audio e imagen, con eso hasta me he traído a mi familia a pasear”, destaca. “Acá en Estados Unidos, para mí el mayor reto ha sido el inglés, por eso les digo a todos que lo aprendan, porque por no saberlo se pierden muchas oportunidades”.

Migrar para trabajar con su voz es la decisión que la reconforta. “Hay que seguir los sueños, sin pisar a nadie. Siempre existe un propósito en nuestras vidas, hay que encontrarlo”, sentencia.

SEBASTIÁN GARCÍA C.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

garcas@eltiempo.com

Más historias de colombianos en el exterior: