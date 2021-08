Ministerio argentino denuncia a Dragon Ball Super por violencia simbólica

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Argentina, emitió una nota a la Defensoría del Público por un capítulo emitido en la serie ‘Dragon Ball Super’ y en la que se ve al ‘Maestro Roshi’ acosando a una mujer joven.



Según lo dicho por el informe del Ministerio de la Mujer argentino, del pasado 30 de agosto, en el programa se evidencia una escena de vulneración sexual socialmente aceptada por los personajes que se encuentran presenciando el hecho. Allí se observa a un hombre mayor acosando a una mujer joven que en reiteradas ocasiones le demuestra su incomodidad respecto a las acciones y comentarios que ejerce contra ella.



En ese sentido, el capítulo estaría reproduciendo violencia simbólica en contenido para niños, que según datos dichos por el reporte del Ministerio, están entre la edad de 4 a 11 años.



En la escena se ve al ‘Maestro Roshi’ junto a ‘Pu’er’, un gato que se puede transformar en cualquier persona u objeto, por lo que ‘Roshi’ le pide que le brinde sus servicios para entrenar su mente en la superación de "pensamientos pervertidos”.



Este personaje de transformación se convierte en una mujer joven, lo que provoca que el hombre mayor, en este caso el ‘Maestro Roshi’, empiece a acosarla sexualmente.



“Intentemos una vez más, no puedo evitarlo es inútil, no tengo control sobre mi cuerpo”, son las palabras que dice ‘Roshi’ en el capítulo.



De igual forma, mientras el hombre se abalanza contra la mujer, esta lo golpea en reiteradas ocasiones diciéndole “que no se le acerque” y “que la suelte”. Una escena que es intrascendente para los otros personajes que se encuentran presenciando los hechos, acciones que para el Ministerio de la Mujer son prueba de la naturalización del acoso sexual.



⭕ El Ministerio de las Mujeres (..) de la provincia de Bs As presentó una denuncia sobre un episodio de Dragon Ball Super en Cartoon Network, por una escena donde Roshi pide que Puar se convierta en “una hermosa jovencita" ya que “su punto débil son los pensamientos pervertidos" pic.twitter.com/EJwG4bd116 — Anime Argentina (@anime_argentina) August 31, 2021

⭕ Cartoon Network procedería a editar estas y otras escenas que fomenten esta grave problemática y hasta podría quitar Dragon Ball Super de su catálogo. pic.twitter.com/qAIcOLdTgK — Anime Argentina (@anime_argentina) August 31, 2021



En consecuencia a la denuncia, La Dirección de Análisis y Monitoreo de la Defensoría del Público decretó que “se evidencian acciones de abuso y sometimiento por parte de un varón adulto mayor hacia una adolescente, lo que constituye una vulneración de la problemática del abuso de la niñez y la adolescencia, que naturaliza el acceso abusivo”.



Es así, como la entidad tomó la decisión de sacar todos los capítulos de ‘Dragon Ball Super’ del aire además de editar la totalidad del anime para evitar que pueda vulnerar los derechos de la infancia y la adolescencia, si se llega a tomar la decisión de volver a emitirla.



De igual forma, se tomaron medidas para promover capacitaciones a integrantes de la Defensoría del Público argentino para que se emitan contenidos que instruyan a las generaciones más pequeñas en programación con enfoque de derechos para niños, niñas y adolescentes.

