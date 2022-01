Arelys Henao, una de las más importantes cantantes populares de Colombia, tiene recuerdos de la guerra desde los 7 años. De esa guerra que ocurre en zonas rurales y olvidadas. De esa guerra “que es tan injusta”, dice.



Cuenta que uno de sus primeros recuerdos es estar un día en la casa familiar del corregimiento de El Oro, en Sabanalarga (Antioquia), con sus papás y sus hermanos (eran 14 y sobreviven 7) a punto de almorzar.

“Llegó la gente de un grupo al margen de la ley y mi papá le dijo a mi mamá que les sirviera a ellos, y a nosotros, que nos fuéramos a esconder”.



Esconderse era una palabra clave en su familia, acosada por la violencia y que también fue varias veces desplazada. “Papá nos decía: si llega el grupo armado, se esconden, se quedan quietos. Es que así uno no quisiera estaba involucrado, porque si le dabas agua a los unos se enojaban los otros”.



En otro combate, cuando tenía unos 11 años, la familia pasó 12 horas metida debajo de tablas. “¿Cómo se vive eso? Se vive y uno cree que no ha sido valiente, pero sí, sí ha sido”, agrega la artista.



Su historia es conocida. Solo que ha sido narrada en medio de las canciones que Arelys Henao interpreta, y a través de entrevistas.



Pero ahora llega su historia de vida, que presentará Caracol a partir del 11 de enero, después de 'Yo me llamo'.



Se llama 'Arelys Henao, canto para no llorar' y son “60 capítulos que aunque no pueden resumir toda mi vida, el 90 por ciento es cierto”, agrega la artista, nacida en 1977.



Mariana Gómez ('Loquito por ti', 'La reina del flow') es la protagonista, una de las jóvenes promesas de la actuación. Formada en el teatro musical, cuenta que agradece este gran regalo de la vida, que además fue un reto.



“En la terraza de la casa de Arelys en Medellín hablamos muchas horas. Y todo lo que me contó tocó mi corazón. Pero lo más importante fue ver que nunca aceptó ser vencida, nunca aceptó la derrota. Pese a que vivimos en un país en el que la gente nace en la violencia y en la pobreza, ella nos enseña que el argumento ‘eso fue lo que les tocó’ no es válido. Sin importar de dónde se venga, todo lo bueno se puede lograr”, dice la actriz.



Mariana Gómez, la actriz que representa a Arelys Henao. Foto: Caracol Televisión

Su Arelys, sigue, no es pareciéndose a ella, “sino en ser responsable con su mensaje, su esencia, su alma, lo que quiere transmitir. Claro que me contó cómo hablaba en su adolescencia y primera juventud, cómo se movía y se vestía, y eso lo usé en la creación del personaje, pero, insisto, lo más importante es el mensaje”.



Tras ser desplazados en varias ocasiones, Arelys Henao y su familia vivieron en varios municipios y corregimientos de Antioquia. En carne propia ha vivido abusos verbales y laborales por ser mujer, por lo que el empoderamiento femenino es otra de sus causas.



En el 2017, cuando llegó una primera propuesta para hacer una serie sobre su vida, se asustó porque apenas se estaba implantando el proceso de paz y no quiso poner en peligro a su familia. “Lo mejor fue esperar”.



En el 2018, Caracol le hace otra propuesta y posteriormente una más, y con su mamá, sus hermanos, su esposo y sus hijos decide aceptar. Influyó que en ese momento la artista lanzaba su canción Mi historia, que resume su vida en tres minutos.



Un viaje y en un apartamento frente al mar en la costa caribe la llevaron a hablar con el libretista Héctor Rodríguez ('La mamá del 10'). Aparecieron detalles, momentos, pasado, dolores... Tuvo que conversar varias veces con sus familiares para afinar tantos recuerdos, buenos y malos.



Su vida, cuenta, empezó a tener algunos cambios cuando llegó a Medellín, donde empezó a hacer de todo para sobrevivir: vender libros y muebles. Y mientras tanto, seguía con su sueño de la música, que le venía desde niña.

Pero antes, y como de película, fue su volada de uno de los grupos armados que la querían reclutar.



Terminó pidiéndoles a los delincuentes que la esperaran un día mientras trabajaba en una peluquería para dejarle algo de dinero a su mamá. Mientras ellos volvían, se escapó a Medellín, con ayuda de una vecina, ha contado la artista.



En 1996, en la capital antioqueña, oyó de un concurso mientras recorría las calles vendiendo libros. “Me regalaron la inscripción, porque no tenía plata, y participé con La criada descarada. Gané y el premio fue una beca para estudiar en la Academia de Carlos Quintero Arroyave. Para llegar a las clases tenía que caminar dos horas y media de ida y el mismo tiempo de vuelta, en las noches, durante seis meses. O nos rendimos o luchamos, le decía yo a mi mamá, a la que veía vendiendo empanadas y a todos nosotros poniéndonos ropa regalada. Es que fue duro”.



Por esos días, además, estaba en un grupo y tenía que ir a los ensayos, también caminando. “A veces me colaba en los buses, pero solo a veces. Por eso, a mí me da tanto mal genio ver a los jóvenes sin luchar, sin buscar un oficio, quejándose”.

En esos días conoció a su esposo, Wilfredo Hurtado, que también sufrió la violencia y el desplazamiento, y que perdió a muchos miembros de su familia. Tienen dos hijos, Juan Esteban y Miguel, de 22 y 18 años, que han visto cómo su mamá, con trabajo y dedicación, logró triunfar.



Hoy, la artista tiene números envidiables en las descargas de plataformas musicales y agradece cada uno de los logros. Desde el botón de oro que le dieron cuando llegó al millón de suscriptores en su canal de YouTube, hasta haber cantado con Darío Gómez, el ‘rey del despecho’, que nunca antes había hecho un dúo. También, cuando se vio en el rancho de Vicente Fernández, donde grabó una canción, o cuando sus seguidoras, mujeres solidarias, le corrigen con amor los errores ortográficos de sus publicaciones, “porque es que yo no pude estudiar”.



Ahora, dice, llora cada vez que ve las promociones de la serie, por todo lo vivido y porque su papá no está ya, “y cada día lo extraño más. Fue un ser que nos defendió siempre, un hombre maravilloso, un ser irremplazable”.



Mariana Gómez, antes de viajar a México a iniciar un nuevo proyecto, dice que espera que quienes vean las serie aprendan de empatía y generosidad, “para así cambiar e impactar vidas. Y que aprendamos que los sueños se cumplen no cerrando los ojos y pidiéndoles a las estrellas, sino luchando y levantándose cada día, como Arelys”.



A la cantante, por su parte, le falta un pedazo en la historia de su vida: encontrar a Mireya, una afro que conoció en Medellín, con quien vendía libros, una mujer que era discriminada, además, por su color, y que fue su gran amiga en esa solidaridad de la escasez que ambas vivían.

