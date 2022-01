Las noches de la televisión colombiana ahora tienen una nueva producción: ‘Arelys Henao, canto para no llorar’.



La bionovela (telenovela biográfica) de la llamada ‘Reina de la Música Popular’ se estrenó el martes, 11 de enero, a las 9:30 p. m. en la pantalla del canal ‘Caracol’, luego de la emisión del programa ‘Yo Me Llamo’.

La historia cuenta en total con 60 capítulos que retratan los ‘altos y bajos’ de la vida de Arelys Henao, reconocida por canciones como ‘Lo Pasado Pisado’, ‘Señor Prohibido’, ‘Mujeres y Despecho’, ‘Mi Historia’ y ‘Amante y Amigo’.



Segundo puesto en ‘rating’

De acuerdo con el índice de audiencia de la firma Kantar Media Ibope, que reseña el portal 'Rating Colombia', la producción se ubicó en el segundo lugar de las más vistas y casi dobló en televidentes a su competidor del canal ‘RCN’.



‘Arelys Henao, canto para no llorar’ marcó 12.8 puntos de audiencia en su estreno, mientras que ‘La Nieta Elegida’ logró 6.7.



Así las cosas, con este estreno ‘Caracol’ ubicó tres de sus programas en el ‘top’, pues ‘Yo Me Llamo’, concurso musical que tiene como jurados a César Escola, Amparo Grisales y Yeison Jiménez, fue el de mayor audiencia (13.1) y ‘Noticias Caracol’ se posicionó en el tercer lugar (9.6).



El panorama para ‘RCN’ no fue el mejor debido a que la repetición de ‘Pura Sangre’, protagonizada por Rafael Novoa y Marcela Mar, solo obtuvo 4.9 en la franja más importante de la televisión conocida como ‘prime time’.

La vida de ‘La Reina de la Música Popular’

Henao, de 45 años, abrió las puertas de su casa y corazón a los guionistas y actores para que reflejaran en la pantalla parte de su vida marcada por la ruralidad, violencia, sueños y, sobre todo, deseo por ser una gran artista.



“Son 60 capítulos que, aunque no pueden resumir toda mi vida, el 90 por ciento es cierto”, comentó en una entrevista para este diario.



La actriz Mariana Gómez es la protagonista y, según reveló, pasó muchas horas hablando con Arelys en la terraza de su casa en Medellín.



“Todo lo que me contó tocó mi corazón. Pero lo más importante fue ver que nunca aceptó ser vencida, nunca aceptó la derrota. Pese a que vivimos en un país en el que la gente nace en la violencia y en la pobreza, ella nos enseña que el argumento ‘eso fue lo que les tocó’ no es válido. Sin importar de dónde se venga, todo lo bueno se puede lograr”, aseguró Gómez en charla con EL TIEMPO.

Además de ella, el elenco lo conforman Yuri Vargas, Ana María Pérez, Juan Sebastián Calero y Luis Eduardo Motoa.

