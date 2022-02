Con el gran auge que ha tenido la bionovela ‘Arelys Henao: canto para no llorar’, son muchos los actores que han revelado sus historias al mundo del entretenimiento. Nicolás Rincón, quien interpreta a don 'Ciro', un compañero de trabajo de doña ‘María’, ha sido uno de ellos.



La vida de actor ha tenido subidas y bajadas, por lo que el intérprete bogotano ha tenido que recurrir a otras formas de trabajo que le brinden una mayor estabilidad económica.

En entrevista para ‘Día a Día’, programa de ‘Caracol', Rincón comentó que es dueño de un bus que usa para prestar el servicio de ruta escolar.



"Es de lo que he podido, entre otras, invertir gracias al trabajo actoral. Soy muy afortunado, he tratado de ser ordenado, entonces, en algún momento me dio la posibilidad de hacer esa inversión. Tengo un bus que trabaja en un colegio y ahí me llega alguito”, aseguró.

El actor de ‘La ley del corazón’ ha incursionado en el mundo del transporte y el entretenimiento, pues con su bus también ofrece servicios de traslado en su productora ‘El divino niño’.

Además, también es dueño de un tráiler que alquila para que se utilice en viajes, conciertos y grabaciones como lugar de vestuario, maquillaje o descanso de los actores. Él cree que es vital tener otras fuentes de ingreso para los momentos en los que el trabajo falta.

A sus 44 años, este artista ha logrado estudiar en prestigiosas academias de Nueva York, Estados Unidos, como Atlantic Theater Acting School y The New School University y ha logrado papeles en ‘Garzón Vive’, ‘Cumbia Ninja’, ‘Cup of love’ y ‘Doctor Mata’.

