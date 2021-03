Apuntes del 'rating'/ El otro lado

Se hace televisión para que sea vista. Por esa razón el rating es muy importante y dice muchas cosas sobre qué nos gusta. He aquí algunos apuntes de qué vemos en Colombia.

Gaitán triunfa hasta muerto. Yo soy Betty la fea es imbatible y siempre que RCN está sin ideas, la ponen para salvar el canal. Se ha repetido 4 veces y siempre marca el mejor rating.



En su tercera repetición marcó hasta 17,7 en el 2019. Está otra vez y marca 9 puntos. Y está entre las primeras 10 de Netflix en Latinoamérica. O sea, Betty salva lo que Noticias RCN destruye.



La información aburre. Noticias Caracol va en bajada, ya llegó a menos de 7 puntos en la noche, tal vez porque A otro nivel marca mal o porque es un noticiero insulso: no sirve para nada esa información, ni ese modo de hacer periodismo. Noticias RCN sube en uribismo: lo que no da el televidente, tal vez, el Gobierno lo paga.



La nueva número 1. Enfermeras marca 10 puntos, es la primera telenovela colombiana y llevó a RCN al primer lugar después de mucho tiempo. Muy bien lo de esta telenovela, que afirma que hacer ficción nueva sí paga. Y demuestra que queremos otras historias mas allá de Petro, Duque, Uribe, Pablo, Diomedes, Claudia, James y demás genios de la colombianidad.



Repetir paga. La hija del mariachi en su tercera repetición marca muy bien a las 11 de la noche, casi 6 puntos. Pedro el escamoso defiende a Caracol y da la pelea con 9 puntos. Pasión de gavilanes la rompió con un promedio de 15 puntos en su segunda repetición.



Caracol gana los domingos. Los informantes y sus entrevistas, y Séptimo día y sus relatos amarillos dominan, pero hay bajonazo de Suso y sus chisteretes.



No es chistoso. Sábados felices aburre, la noticia es que Factor X le pelea a los chistes. Otra vez queremos recordar que “No es chistoso” reírse y burlarse de las mujeres, los afros, los indígenas, los pobres… “No es chistoso” violentar en nombre de la clase, la raza, el género, la sexualidad, la región… “No es chistoso” ese humor de Sábados felices.



El ‘rating’ del gol. En Win, el básico, el mayor puntaje es de 2; mientras en ESPN la Champions marca 3,5, y el fútbol argentino 3 puntos. WIN+, el que toca pagar para oír las diatribas de Vélez, no se mide porque tiene muy pocos suscriptores. Win es mejor que Win+, tanto que Lo mejor de la fecha con Daniel Pérez en el Básico gusta más que el programa de resumen de Londoño y Terán Jr. en el Win pago.



Curiosidad. Los exfutbolistas Sebastián Domínguez y Diego Latorre comentan bien porque usan un lenguaje diverso, se preparan, dan datos e historias fascinantes. Los exfutbolistas colombianos que comentan son pobres de lenguaje, datos e historias. Copien lo bueno no la gritería de Directv, por favor.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

