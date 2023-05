El relato transcurre en un futuro distópico, postapocalíptico y cuenta la historia de las últimas 10.000 personas que quedan en la Tierra. Todos ellos viven en un silo, una ciudad subterránea que se extiende 144 pisos bajo la superficie y que supuestamente los protege de un mundo exterior tóxico y mortal.



En el silo no existe la historia, no existe el pasado: ninguno de los habitantes sabe cuándo o por qué se construyó y cualquiera que osa hacer preguntas o investigar sobre el pasado o el presente sufre graves consecuencias. Hombres y mujeres viven en una sociedad llena de regulaciones y arbitrariedades a las que obedecen porque creen que están destinadas a protegerlos.



(Además: Tetris, el videojuego que ‘calentó’ la Guerra Fría)

Este es el argumento de la serie Silo, que consta de 10 episodios y que se estrenó el 5 de mayo en la plataforma de Apple TV+. Tendrá un nuevo episodio semanal, todos los viernes hasta el 30 de junio de 2023.



En el silo se superponen muchas historias, pero la principal es la extraña muerte de un hombre y la investigación que una pareja decide llevar a cabo. Esa investigación los va a llevar a descubrir más de lo que esperan.



Silo está basada en las novelas de Hugh Howney. La primera de los nueve libros comienza con una frase lapidaria: “Si las mentiras no te matan, la verdad lo hará”.

“Creo que a veces la verdad puede dar mucho miedo. Si has confiado en la narrativa que te han contado y has vivido tu vida con base en esa narrativa, tienes mucho invertido, y descubrir la verdad puede ser muy doloroso”, dice Tim Robbins, uno de los actores más queridos y admirados de Hollywood (‘Mystic River’, ‘Sueños de Libertad’, ‘Dead Man Walking’) y, además, uno de los más activos a nivel político.



El actor considera que la verdad es fundamental en la historia del Silo y esa verdad, afirma, es lo que persigue Juliet (el personaje de Rebecca Ferguson). “Una vez que comprendes que eres una persona falible, una vez que comprendes que es posible que no sepas todo y siempre y cuando tu corazón permanezca abierto para aceptar nuevas verdades e informaciones, entonces existe una esperanza” agrega.

Ficción vs. realidad

Robbins sostiene que, además, Silo quiere mostrar una realidad, más allá de la ciencia ficción. “Creo que lo importante para todos —añade el ganador del Premio de la Academia— es darse cuenta de que si vamos hacia el conflicto no es porque esté en nuestra naturaleza como humanos, sino porque es el subproducto de una estrategia de la gente en el poder para mantenernos divididos, porque mientras estemos divididos, nunca entenderemos”.



Rebecca Ferguson, protagonista y productora de Silo y recordada por dar vida a Ilsa Fault en ‘Misión Imposible’, opina, por su parte, que hay diferencias entre lo que plantea la película y lo que sucede en la realidad. “Si me preguntan qué hay de parecido entre la ficción y la realidad debo decir que creo que lo que sucede en la pantalla y lo que pasa en la vida hay que analizarlo de maneras diferentes”, dice.



Y confiesa que lo importante para ella, mientras graba una serie o rueda una película, es no complicarse con lo que pueda llegar a significar esa producción para el público. “Solo pienso que estoy grabando una serie de misterio y que el misterio transcurre en un lugar cerrado. Punto. Eso es lo que sé, que estamos encerrados debajo de la tierra y que algo está pasando. Sé que no se nos permite salir y no sabemos por qué”, asegura.



(También le podría interesar: '‘Super Mario Bros.’ regresa al cine con un giro feminista')

Si me preguntan qué hay de parecido entre la ficción y la realidad debo decir que creo que lo que sucede en la pantalla y lo que pasa en la vida hay que analizarlo de maneras diferentes FACEBOOK

TWITTER

Ferguson, ganadora de un premio Critics Choice por su papel en la película ‘Dune’, afirma que prefiere disfrutar de su personaje. “No entro en comparaciones de la sociedad geopolítica actual y la evolución de los sistemas políticos —sostiene—. Eso es demasiado para mí. La historia está escrita y en eso pongo el foco. Es sólo cuando llego a estas entrevistas, cuando comienzo a mirarlo de otra manera. Aquí es cuando empiezo a pensar en la necesidad de pararse en las barricadas, de hablar más alto, de preguntar por la verdad. Aquí es cuando el aspecto social y político del programa cobra vida”, afirma.



El elenco, además, incluye a Common, Avi Nash (‘The Walking Dead’) y a Harriet Walter (‘The Crown’), una de las actrices más importantes del mundo.



Walter cree que una de las cosas que podemos hacer como personas es tratar de ver la verdad, conocer la verdad y presionar por la verdad.



“Esa es el arma más fuerte contra las grandes dictaduras que pueden controlar nuestras mentes”, declara, y explica: “Quiero decir, en Silo realmente no sabemos qué tan malévolos o benévolos son los de rango superior y eso, creo, es bastante interesante. La historia que ellos nos cuentan es que el mundo exterior es un lugar peligroso e imposible para vivir y que por eso debemos vivir aquí abajo”.

Un camino difícil

“Silo es una versión muy extrema de cómo somos controlados en nuestra vida cotidiana. Y las cosas extremas nos ayudan a aprender sobre el mundo real en el que vivimos”, añade la actriz, quien también ha hecho parte de los elencos de ‘Star Wars: The Force Awakens’, ‘Downton Abbey’, ‘Succession’ y ‘Ted Lasso’.



Llevar los conceptos de la obra literaria a la pantalla no ha sido fácil. Silo es una realidad después de varios intentos. Desde la publicación inicial se realizaron algunas tentativas para adaptar la novela de Hugh Howney.



Los derechos cinematográficos de la historia se vendieron en 2012 a la 20th Century Fox y el director Ridley Scott (‘Alien’, 1979) fue nombrado como uno de los productores. Finalmente, con la compra de 20th Century Fox por parte de Disney no se llegó a un acuerdo. En 2018, la cadena y productora de televisión AMC anunció que LaToya Morgan adaptaría las novelas y, finalmente, la serie se trasladó a Apple TV+.



(Siga leyendo: '‘Sé que la ciencia no puede explicarlo todo’: Russell Crowe')



Adaptar un libro para la televisión no siempre resulta exitoso y tiene sus riesgos, sus complicaciones, muchas veces los escritores no quedan satisfechos con la interpretación. Históricamente algunas han salido muy mal y siempre es un riesgo pensar en cómo los fanáticos del libro sentirán las series o las películas.

“Hay partes de la historia que solo se insinúan en el libro y que podemos mostrar con más profundidad en la televisión. Así que creo que los fanáticos del libro van a disfrutar muchísimo al ver a sus personajes favoritos en estas interpretaciones”, dice Hugh Howney, el autor de la novela, quien también es uno de los productores ejecutivos de la serie.

Hay partes de la historia que solo se insinúan en el libro y que mostramos con más profundidad en televisión. Creo que los fanáticos del libro van a disfrutar al ver a sus personajes FACEBOOK

TWITTER

Silo es una serie recomendada, porque sorprende por sus actuaciones destacadas y por llevarnos a un mundo aparentemente distinto al nuestro, pero que, en realidad, resulta muy parecido.



Más de 200 personas participaron en la creación de la escenografía de la serie, que el 14 de abril inauguró la sexta edición de Canneseries en el Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Desde que se anunció su estreno se convirtió en una de las más esperadas de la plataforma, y no defraudó.



Gracias a la exquisita combinación de un best seller de culto con algunas de las estrellas más importantes del momento, ha logrado llamar la atención de los fanáticos de este tipo de historias, obteniendo críticas impecables.



ÚRSULA LÉVY

Para EL TIEMPO

En Twitter: @Uschimusic

MÁS NOTICIAS EN EL TIEMPO