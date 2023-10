Apple TV+ anuncia una docuserie sobre el asesinato de John Lennon con material inédito

Apple TV+ ha dado a conocer su próximo proyecto: la serie documental titulada "John Lennon: asesinato sin juicio". Narrada por el galardonado actor Kiefer Sutherland, esta docuserie se sumergirá en la impactante y trágica muerte del icónico músico de los Beatles hace más de cuarenta años. El programa promete revelar nuevos detalles a través de entrevistas exclusivas y material fotográfico inédito de la escena del crimen.



(Le puede interesar: Martin Scorsese habla en EL TIEMPO de su auténtica mirada a una historia sombría).

John Lennon, quien nació en 1940 y tuvo una destacada carrera musical como miembro de los Beatles y en solitario después de la disolución de la banda, fue asesinado el 8 de diciembre de 1980, a las puertas de su casa, por un fanático perturbado.



La serie constará de tres capítulos en los que se explorará en profundidad este impactante suceso que conmovió al mundo, así como la investigación y condena posterior de Mark David Chapman, el asesino confeso de Lennon.



'John Lennon: asesinato sin juicio' ofrecerá una perspectiva única mediante entrevistas exclusivas con testigos presenciales que rompen su silencio por primera vez, amigos cercanos de Lennon, abogados defensores de Chapman, psiquiatras, detectives y fiscales. Este minucioso análisis arrojará nueva luz sobre la vida y la muerte de este ícono musical y cultural.



(Le puede interesar: El nuevo álbum de The Rolling Stones: El brillo de los sucios diamantes).

Facebook Twitter Linkedin

John Lennon y Yoko Ono en Nueva York. Foto: Efe

El ganador del premio Emmy, Kiefer Sutherland, conocido por su papel en '24' y 'Última llamada', será la voz narradora de esta emotiva docuserie. La dirección estará a cargo de Nick Holt, reconocido por su trabajo en "The Murder Trial" y "Un niño culpable", en colaboración con Rob Coldstream, quien ha participado en "Jade: The Reality Star Who Changed Britain". Los productores ejecutivos incluyen a David Glover, Mark Raphael y Rob Coldstream, junto a los productores Simon Bunney y Louis Lee Ray.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press y contó con la revisión de la periodista y un editor.