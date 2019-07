Una vista más amplia de la llegada del hombre a la Luna

La llegada del hombre a la Luna es uno de los acontecimientos vistos hasta el cansancio e incluso de los que se ha especulado sea un montaje. Y como hecho histórico de gran magnitud ha sido el insumo de cientos de películas, series y documentales.



Se cumplen 50 años de aquel emotivo momento, cuando la misión Apollo 11 alunizó, el 20 de julio de 1969, y los astronautas –Neil Armstrong y Buzz Aldrin– dieron la famosa caminata espacial. Ahora, alguien más, el realizador Todd Douglas Miller, se aventuró a hacer un documental sobre el tema, esta vez, con escenas inéditas y explicaciones adicionales de cómo se logró este exitoso viaje. Se trata de Apollo 11, que tendrá exhibición limitada los días martes 15, miércoles 17, el sábado 20 de julio y domingo 21.

“Muchas obras se han dedicado al Apollo 11, la primera misión que permitió al hombre pisar la luna, pero lo que hace a esta película distinta es que el material ha sido restaurado y escaneado por expertos, en la mayor resolución posible. Hay metraje nunca antes visto de lo que muchos consideran un logro supremo de la humanidad, hasta ahora”, explica el historiador Robert Pearlman, asesor de la Nasa y quien estuvo involucrado en la realización del documental.



EL TIEMPO tuvo acceso a una conversación con Pearlman, en la que explica la importancia del filme Apollo 11 y cómo aquellas famosas imágenes cobran nueva vida, vistas desde otra perspectiva.

¿Por qué vale la pena ver ‘Apolo 11’?



La fuente original del material era en 70 milímetros, que resulta el formato más ancho de película posible. El detalle que se percibe es considerable, por ejemplo hay una escena que capta a los astronautas (Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins) mientras se visten para la misión. Sabíamos que se había rodado, pero cuando se mostró al público había sido recortada a 35 milímetros con objeto de encajar en el resto del metraje disponible. Muchas escenas como esta han sido ampliadas a widescreen y las vemos en alta definición por primera vez.



Para el público, esto se traduce en una sensación más visceral, próxima a estar allí, en la habitación con los astronautas mientras se preparan en esa mañana de julio.

¿Por qué no se había visto este material?

El hecho de que esos nuevos rollos se descubrieran por casualidad en los Archivos Nacionales, lo convierte en un descubrimiento maravilloso. En un primer momento, la Nasa dejó el metraje en un almacén, pero con los años fue transferido a los archivos, donde quedó olvidado.



El audio es tan poderoso como la imagen. ¿Qué se ha mejorado al respecto?



Sabíamos que existía el audio, no se había perdido con los años como algo del material fílmico, pero sólo tuvimos acceso recientemente. Cuando los astronautas fueron a la Luna, hubo varios tracks de audio distintos, entre ellos conversaciones espacio - tierra. Por primera vez, se puede ver a los controladores de vuelo hablar desde el Control de Misión y, de hecho, escuchar lo que dicen porque el audio ha sido meticulosamente sincronizado con el correspondiente momento visual.

Una parte del documental revela al público asistente al lanzamiento. Foto: Cine Colombia

Se ven escenas de la gente observando el lanzamiento en Florida. ¿Quién filmó ese material?

Un equipo de la Nasa captó al estimado de un millón de personas que estaban en las playas y graderías para ver el lanzamiento, el mayor número para un acontecimiento como este. Fue el mismo equipo de cine que documentaba cómo los astronautas se preparaban para el lanzamiento con miras a un proyecto titulado Moonwalk One. Como en el resto de la película, vemos un encuadre más amplio.



¿Qué hay de novedosos respecto al alunizaje y el paseo lunar?

Vemos las mismas escenas, de un modo distinto. El metraje espacial no es nuevo, pero se trató como el resto del filme. Se escaneó con la mayor resolución posible y se puso en el contexto de una película: no es alguien que mira hacia atrás y describe cómo ocurrió ni se hace uso de la narración. Aquí te confiere la sensación de ser testigo de la historia real.



¿Por qué fue tan importante la misión Apollo 11 en 1969?

La carrera por llegar a la Luna desplegó una tormenta de acontecimientos a finales de los años 60. Si no hubieran ocurrido, probablemente jamás hubiéramos llegado hasta allá. No fuimos porque estuviéramos interesados en el satélite a nivel científico, fuimos porque estábamos en plena Guerra Fría contra la Unión Soviética, y esa era la prueba de nuestra pericia tecnológica: poder enviar a alguien hasta allá.

Desde un punto de vista cultural, la Luna ha sido símbolo de muchas cosas para la humanidad, siempre ha sido ese mundo inalcanzable y nos alienta la idea de que si podemos enviar a un hombre a la Luna, somos capaces de cualquier cosa.

