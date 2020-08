Viaje desde casa con esta serie documental hecha por un colombiano

En medio de esta cuarentena por la que atraviesa Colombia, en la que más de uno quisiera viajar, el fotógrafo de viajes, Esteban Toro, lanza este sábado la serie documental de cinco capítulos, ‘Aperture: A World of Stories’, creada por Sony, en la que recorre cinco países: Colombia, Myanmar, Nepal, India y Estados Unidos.

Para este fotógrafo de viajes, que se dedica a esta profesión desde sus 13 años cuando retrataba a sus compañeros de colegio, era constante escuchar que las personas querían viajar con él, pero no podían por tiempo, presupuesto u otras razones. Por ello decidió crear no solo unos talleres de fotografía alrededor del mundo sino esta serie documental, que se puede ver gratuitamente.



(Le puede interesar: Semana de la fotografía, desde este lunes en la Alianza Francesa)



“Me interesa que las personas puedan conocer cómo es un día de mi trabajo fotográfico y cómo se puede llegar a un editor para que te publiquen una foto en el New York Times, o cómo puedes conquistar a un curador de arte”, cuenta Toro, quien ha recorrido más de 30 países capturando postales.



Esteban, de 25 años, cuenta que esta serie documental tiene varios ejes. Uno de ellos es entender qué es la preproducción de un viaje fotográfico; cómo capturar esas historias; cómo lidiar con las cosas que no puedes controlar; y cómo decidir si una foto debe ir impresa o digital.



En la serie también hay una charla con dos de las más importantes figuras del mundo fotográfico: Scott Gray, el CEO de la World Photography Organisation y Brent Lewis, editor de fotografía de The New York Times.

Este es uno de los momentos que aparece en la serie documental 'Aperture, A World of Stories'. Foto: Cortesía Esteban Toro

Estos expertos en fotografía comparten su visión sobre la importancia de la ética, la edición, la secuenciación, la impresión y la creación de un portafolio para cualquier explorador que quiere descubrir el mundo a través del lente de su cámara.



Además, Toro también revela sus consejos para ser un buen fotógrafo de viajes, por ejemplo, “tener mucha paciencia”.



Toro asegura que esta serie es ideal para los amantes a la fotografía, y también para todas las personas que quieren conocer otras culturas.



Por ejemplo, en esta serie podrá conocer a los Aghoris, una secta hindú que se caracteriza por comer cadáveres humanos, a un grupo de Rabaris en el desierto de Thar (reconocidos por sus grandes barbas, turbantes y camellos) y el Holi Festival (el festival más importante en la India)



En medio de estos viajes, que duraron 9 meses, en los que iba acompañado por un equipo de más de 20 personas, y estudiantes de una expedición fotográfica, hubo un momento que fue de sus favoritos.



(Lea también: Subastarán fotografías de las honras fúnebres de Frida Kahlo)



“Uno de mis estudiantes era Raymond, él es chino- estadounidense, de 68 años. Él es una persona muy seria y yo siempre quería verlo sonriendo, pero no encontraba ese momento. Como parte de la expedición una de las cosas que íbamos a hacer era ir a Nepal y sobrevolar el Everest al amanecer. Para ello debes subirte a un helicóptero y hacer tres paradas para llegar al campamento base. Yo me quedo con él y lo veo contemplado una de las montañas y le pregunto que qué estaba pensando; él me abraza, yo siento cómo se escurren sus lágrimas y me dice: Esteban, yo cuando tenía 20 años me dedicaba a escalar con mis amigos y siempre nuestro sueño fue poder caminar con el Everest, hoy, tantos años después, gracias a una persona que no conocía, que eres tú, puedo estar acá, parado sobre el Everest y ver la montaña que siempre había añorado conocer”.

Este es uno de los momentos que aparece en la serie documental 'Aperture, A World of Stories'. Foto: Cortesía Esteban Toro Este es uno de los momentos que aparece en la serie documental 'Aperture, A World of Stories'. Foto: Cortesía Esteban Toro Este es uno de los momentos que aparece en la serie documental 'Aperture, A World of Stories'. Foto: Cortesía Esteban Toro Este es uno de los momentos que aparece en la serie documental 'Aperture, A World of Stories'. Foto: Cortesía Esteban Toro Este es uno de los momentos que aparece en la serie documental 'Aperture, A World of Stories'. Foto: Cortesía Esteban Toro Este es uno de los momentos que aparece en la serie documental 'Aperture, A World of Stories'. Foto: Cortesía Esteban Toro Este es uno de los momentos que aparece en la serie documental 'Aperture, A World of Stories'. Foto: Cortesía Esteban Toro Este es uno de los momentos que aparece en la serie documental 'Aperture, A World of Stories'. Foto: Cortesía Esteban Toro Este es uno de los momentos que aparece en la serie documental 'Aperture, A World of Stories'. Foto: Cortesía Esteban Toro Este es uno de los momentos que aparece en la serie documental 'Aperture, A World of Stories'. Foto: Cortesía Esteban Toro Este es uno de los momentos que aparece en la serie documental 'Aperture, A World of Stories'. Foto: Cortesía Esteban Toro

El primer capítulo se estrena este sábado a las 6 p. m.; el segundo saldrá el domingo a la misma hora; el tercero el lunes; el cuarto el martes y el quinto el miércoles. Finalmente, el fotógrafo no descarta que haya una segunda temporada.



En esta serie “los llevo a través de un viaje, y justo en este momento que estamos atravesando, les coloco una ventana para que conozcan lugares del mundo, que así ellos pudieron visitar por su propia cuenta, no podrían acceder a ellos porque tenemos historias a las que tuvimos acceso exclusivo y que además ya no se van a poder contar. Los llevo a un viaje único y que no les cuesta nada”, concluye.Puede acceder gratis a la serie haciendo clic aquí.

LUISA MERCADO

Twitter: @LuisaMercadoD

Instagram: @luisamercado1