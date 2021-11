Anya Taylor-Joy es la reina del enigma en 'El misterio de Soho'

La mayoría de las historias que ha escrito o dirigido el británico Edgar Wright van del terror a la comedia. Es extraño pensar que alguien pueda reírse mientras ve cómo brota la sangre de unas vísceras humanas. De hecho, es uno de los sellos de su carrera de casi 25 años, en la que también hay acción y thriller. Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Baby: el aprendiz del crimen, Ant-Man o Scott Pilgrim vs. the World son fruto de su estilo.

El misterio de Soho (Last Night in Soho) es su nuevo viaje siniestro. “Es una pesadilla animada por la luz de neón. Es oscura, pero la oscuridad se yuxtapone con relámpagos de color increíblemente brillantes. Presenta un mundo realista y, sin embargo, firmemente asentado en un sueño”. Las palabras son de la actriz Anya Tay-lor-Joy, coprotagonista del filme de Wright que se estrena mañana en los cines del país.



(Le sugerimos: Terror de exportación y videoclips: la receta del éxito de Tiny Tim Studios)



Eloise (Thomasin McKenzie) es una novata estudiante de moda recién llegada a Londres. Viene del campo y está obsesionada con el esplendor del Londres de los años 60. Cuando se instala en la casa señora Collins (Diana Rigg) desarrolla un don que le permite tener visiones nocturnas de aquella época... ¿o está soñando simplemente? En esos viajes al pasado conoce a Sandie (Anya Taylor-Joy), una aspirante a cantante, bailarina y actriz que se enreda con Jack (Matt Smith), un mánager que le promete brillo en su carrera. Eloise adopta a Sandie como su espíritu guía: se tiñe el pelo para parecerse más a su heroína y se dedica a esperar cada noche, en las que podrá volver a vivir en el pasado, a través de sus sueños. Pero cada jornada se volverá más siniestra.

Facebook Twitter Linkedin

Thomasin McKenzie es Eloise, una joven que llega del campo a estudiar diseño de modas en Londres. Foto: Universal Pictures

“Yo amo a Londres y los años 60”, comparte el cineasta. “No obstante, con la ciudad hay una relación de amor-odio. Ella puede ser brutal y magnífica a la vez. Siempre cambiante, debido a la gentrificación, la nueva arquitectura; y como consecuencia, el panorama se va transformando lentamente. Con todo esto en mente, es muy fácil romantizar las décadas pasadas; incluso aquellas en las que ni siquiera habíamos nacido. Tal vez nos podrían perdonar por pensar que sería fantástico viajar en el tiempo para regresar a los animados sesenta. Pero queda una duda inquietante. ¿En verdad sería fantástico? Particularmente desde la perspectiva femenina. A veces, cuando conversas con la gente que la vivió relata, efusivamente, historias de esa época alocada. Sin embargo, siempre queda esa sensación de que hay algo que nunca cuentan. A veces, si les preguntas, responden que también fue una época muy dura.



Por lo tanto, el objetivo de la película es descubrir aquello que no se dice, la verdad detrás de esos lentes color de rosa; es, además, sorprendente lo pronto que esta faceta se revela”.



El misterio de Soho aborda la doble faceta que tiene esta céntrico zona en el corazón de Londres: es el epicentro de la bohemia, bares, clubes nocturnos, teatros y salas de cine; y al mismo tiempo es una famosa guarida de la perversión, hogar de prostitutas, estafadores y de todo tipo de vicios.

“Me inspiraba hacer una cinta en la que el protagonista fuese una mujer. Asimismo, yo estaba consciente de que gran parte de las películas de los sesenta, en su mayoría escritas por hombres, eran relatos moralistas sobre las chicas que venían a Londres. Probablemente en ese momento, esos largometrajes resultaban muy innovadores, pero ahora resultan sensacionalistas y puritanos, ya que reprueban la idea de la liberación femenina y de que las mujeres pueden valerse por sí mismas”, cuenta Wright.



Y agrega: “Los años sesenta tuvieron una gran influencia en Londres y en especial en Soho, que siempre ha albergado a los más altos estratos de la sofisticación y del mundo del espectáculo, pero también ha sido el hogar de la maldad. Está impregnado de la historia de la música y la cinematografía, así como de la historia del crimen”.



CULTURA

En Twitter: @CulturaET

Otras noticias