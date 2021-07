Anya Taylor-Joy, nominada al Emmy por 'Gambito de dama'

Anya Taylor-Joy recibió una nominación al Emmy a la mejor actriz de una serie limitada (miniserie) o película televisiva por su trabajo en 'Gambito de dama', anunció la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

La joven, nacida en Estados Unidos y con ascendencia argentina y española, se medirá en una potente categoría a Kate Winslet ('Mare of Easttown'), Cynthia Erivo ('Genius: Aretha'), Elizabeth Olsen ('WandaVision') y Michaela Coel ('I May Destroy You').

La 73 edición de los Emmy, los premios más importantes de la industria televisiva, se celebrará el próximo 19 de septiembre.



Taylor-Joy es una de las grandes sensaciones de la pantalla en estos momentos tras triunfar con el retrato de una ajedrecista prodigio en la exitosa serie 'Gambito de dama'.



Este papel le dio el premio a la mejor actriz de una serie limitada o película televisiva en la más reciente edición de los Globos de Oro.

La carrera de Taylor-Joy tomó impulso con películas como 'The Witch' (2015) y 'Split' (2016), que la convirtieron en una de las jóvenes a seguir en Hollywood.



Además de 'Gambito de dama', la actriz se ha dejado ver recientemente en 'Glass' (2019), que era una secuela de 'Split' pero también de 'Unbreakable' (2000); en la cinta 'Emma' (2020), inspirada en la novela homónima de Jane Austen , y en la muy atrasada y "maldita" película sobre X-Men 'The New Mutants' (2020).



En el futuro tiene previsto protagonizar 'Furiosa', precuela de 'Mad Max: Fury Road' (2015), y también participará en 'The Northman', la nueva cinta de Robert Eggers ('The Witch') y en donde compartirá escenas con Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke, Alexander Skarsgård y Björk.



EFE