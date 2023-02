Antonio Sanint tiene déficit de atención. El comediante bogotano, que se hizo famoso con '¿Quién pidió pollo?', un 'stand up comedy' que viajó por varios países, protagonista de 'Chichipatos', de Netflix, y 'Siempre fui yo', de Disney Plus, trabaja a diario por la concentración y la memorización.



Presto Gringo, por su lado, sufre de ansiedad y usa la comedia para apoyar iniciativas de salud mental.



Camilo Sánchez tiene tourette, un síndrome que se “caracteriza por muchos tics motores y fónicos que perduran. Por lo general, los primeros síntomas son movimientos involuntarios (tics) de la cara, los brazos o el tronco. Son frecuentes, repetitivos y rápidos. El primer síntoma habitual es un tic facial (parpadeo, contracción de la nariz, muecas)”, según la página de la asociación estadounidense de esta enfermedad.



Y Óscar Suárez, ganador de Sábados felices en 2019, es bipolar.



Los cuatro tenían más cosas en común que el humor. Y decidieron unirse para crear el 'talk show' 'La risa cura'. Está al aire en YouTube y suben nuevos capítulos cada semana.



En ellos, con humor, pero también con mucho respeto, hablan de sus padecimientos y, de paso se conectan con las personas que sufren enfermedades que afectan la salud mental.



“El humor es solo parte de la experiencia. Este show fue creado con el propósito de ayudar a que no solo las personas aprendan a reírse de sus problemas, sino también que puedan sentirse cómodas en su propia piel. Estamos luchando contra el estigma que existe con una variedad de problemas personales relacionados a la salud mental y física. Hemos tomado la decisión de aportar un grano de arena a la sociedad y enviar un mensaje. Es mejor reír que victimizarnos”, dice la presentación de 'La risa cura'.



Y cada uno de ellos habló con EL TIEMPO de su condición y su sentido del humor. Pero también y, lo más importante, de cómo afrontan su padecimiento.



‘En el colegio me hacían matoneo’: Antonio Sanint

Cuando Antonio Sanint entró al colegio, sus calificaciones no eran buenas y en su familia la pregunta comenzo a repetirse: ¿pasaba algo? “Y para completar, mis compañeros me hacían 'bullying', me trataban muy mal y me hacían sentir que tenía un problema de retraso mental. Esto hizo que, durante toda mi vida, la autoestima y la inseguridad fueran motivos para tener depresión”.

Facebook Twitter Linkedin

Antonio Sanint. Foto: Fredy Olaya



Cuando el teatro apareció en su vida, la exigencia de tener que concentrarse para memorizar los textos empezó a ayudarle. “Claro que desde muy pequeño he hecho mucho esfuerzo por leer algo todos los días como ejercicio de concentración. También me ayuda aprenderme canciones, tocarlas en guitarra y, en los últimos años, los juegos mentales que hay en las aplicaciones”, dice.



Su lucha diaria empieza temprano: concentrarse para sentarse a trabajar. “Tengo que hacer ciertos ejercicios para poder llegar a esa zona de concentración. Pero por lo que más tengo que luchar cada día es por mi frágil autoestima, que me quedó de niño, y mi inseguridad, que es mucha, al punto que a veces me genera fuertes depresiones”.

(Tal vez quiera leer: Las maravillosas Gráficas Molinari y su clic con Beatriz González)



‘Aquí la gente tiene más paciencia’: Preston Gringo

Después de hacer negocios en Costa Rica, donde aprendió español y construyó un colegio, y de quebrar en Perú con una empresa, Preston Gringo regresó a Estados Unidos, donde nació, a continuar con su sueño de ser comediante.

Facebook Twitter Linkedin

Preston Gringo. Foto: Fredy Olaya



Su carrera en el arte del humor había empezado desde muy joven, primero con éxito, pero fracasó cuando, después de un gran triunfo, invitó a su familia, novia y amigos a verlo y nadie se río.



Con el tiempo y por casualidades de la vida, en Estados Unidos, Preston Gitlin (su nombre real), conoció a Antonio Sanint, que lo invitó a venir a Colombia, donde se quedó. Aquí vive desde el 2021.



Padece de ansiedad desde hace años, “pero aquí es mucho más manejable porque la gente tiene más paciencia. En Colombia la gente es alegre y tierna, y creo que fue por eso me enamoré tanto del país”.



De su ansiedad, dice que “cada día es diferente. A veces casi no siento nada, pero hay otros días en los que ni quiero salir de la cama”.



Quienes conocen de su ansiedad le preguntan cómo puede hacer comedia, a lo que responde: “La verdad es que cuando estoy en el escenario siento casi cero síntomas. Estoy en el momento y oír risas es una catarsis hermosa. Se llama terapia del escenario”. Y con esa terapia quiere ayudar a muchas personas a recuperar su salud mental.

(Le pude interesar: X.O. nació como cena clandestina, hoy es de los mejores menús de Latinoamérica)



‘Cuando las cosas ya no tienen remedio, solo hay que reírse’: Camilo Sánchez

El comediante Camilo Sánchez es uno de los concursantes más guerreros de 'Survivor, la isla de los famosos'. Llegó con su condición de tourette y afirma que no lo afectaron “tanto mis tics (trastornos impulsivos compulsivos) sino mis tocs (trastornos obsesivos compulsivos)”.



En esta competencia tuvo un gran reto. De hecho, la producción del programa dijo que Sánchez fue un fuerte concursante. “Es una gran experiencia, pero muy dura para la cabeza, la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico aparecen y son difíciles de lidiar estando aislado”, afirma el joven comediante.



Agrega que está acostumbrado a vivir con tourette. “Hay días que duele o puede ser un poco incómodo, pero tiene puntos a favor, si uno quiere verlos así: la comedia me ha ayudado mucho porque mi cabeza tiene que repetir las cosas para aprendérmelas y eso hace que mis pensamientos vayan muy rápido”.



Para su enfermedad no hay cura. “Hay tratamientos, pero no me he sometido a ninguno porque son muy fuertes, con muchas contraindicaciones y no estoy dispuesto a cambiar mi enfermedad por otras 10, ni a qué me quiten mis emociones para moverme menos”.



Su risa, agrega, no es solo para su enfermedad. Se la he puesto a todos los problemas que he enfrentado en mi vida. Y cuando las cosas ya no tienen remedio y uno se ríe de sus debilidades, pierde el miedo y deja de sentirse débil o víctima”.

Facebook Twitter Linkedin

Camilo Sánchez. Foto: Fredy Olaya

‘Mi lucha diaria con esta condición ya dejó de ser lucha’: Óscar Suárez

“Yo cierro mi ciclo de aceptación de mi trastorno mental grabando 'La risa cura'. Conozco a Preston gracias a la comedia. Conozco a Sánchez, también gracias a la comedia y a la marihuana (se ríe). Y ahora, tengo la fortuna de conocer al legendario Antonio Sanint, gracias a Preston y a 'La risa cura', y a lo mejor nos hagamos amigos o lleguemos, ¿por qué no?, a un romance”, dice con su gran sentido del humor.

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Suárez. Foto: Fredy Olaya



Antes de esta comedia, no hablaba mucho de su trastorno. “Ahora lo hago cuando la conversación lo requiere. No busco apresurarlo (‘hola, mucho gusto, soy Óscar y tengo un trastorno bipolar afectivo’, jejeje), pero tampoco dejo que una relación de amistad, o romántica, o sexo-romantico-amistosa avance mucho sin que esa persona sepa de mi condición. Al saberlo, algunos opinan y otros simplemente escuchan. Pero en ningún momento me han discriminado, bendito Dios”.



Afirma que su “lucha diaria con esta condición ya dejó de ser lucha. La podría nombrar mejor como una consciencia del problema; básicamente, mi trastorno se basa en los cambios de ánimo, de humor, de emocionalidad, etc., de un pico a otro: eufórico y depresivo. O muy arriba o muy abajo”.



Vive pendiente del momento, lo acepta, experimenta la situación y sabe que va a pasar. “Cuando estoy eufórico soy muy feliz, me dan ganas de bailar, hablar, hacer chistes y de ser muy empático. Todo me parece perfecto: las personas, la naturaleza, las conversaciones; es delicioso. Pero cuando estoy en el pico bajo, siento un sinsabor, un sinsentido de la vida, un vacío, una carencia, que casi de manera inconsciente traigo a mi mente anhelos: familiares fallecidos, ex parejas, mejor situación económica. Debo parar, meditar, leer sobre budismo, sobre taoismo, ver alguna película o incluso pasar tiempo en redes sociales y reírme de programas como 'La risa cura', jejeje”.

CULTURA