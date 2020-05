'Me sorprende que vuelva el fútbol y no la actuación': Banderas

El actor Antonio Banderas dijo este 21 de mayo que le "sorprende mucho" que el mundo del fútbol "pueda regresar a una actividad prácticamente normal, aunque sin público", pese a la "cantidad de contacto físico" y los actores "no puedan trabajar en un escenario" por la crisis del coronavirus.

En una charla virtual en directo, afirmó que "hay cosas que no se entienden de estos primeros protocolos", pero "imagina" que estos "se irán adecuando a la razón" y habrá que estar "pendientes de los expertos, los médicos y la gente que sabe de esto", pero "de momento no hay ninguna reglamentación exacta para el mundo del teatro y del espectáculo en general".



Asegura que su Teatro del Soho de Málaga (en el sur de España) volverá "en cuanto sea posible" y ofrecerá "garantías grandes al público y a los trabajadores", para lo que hizo "una inversión muy importante" en instalar un sistema de ozono que "hará un tratamiento de choque por la noche, cuando no hay nadie en el teatro".



También quiere retomar el musical A Chorus Line, cuya gira se interrumpió antes de viajar a Madrid y de dar el salto a Broadway. Esta última opción sigue en pie y Banderas continúa "en contacto" con el Public Theater, donde iba a estar durante cuatro semanas el musical para pasar después durante seis meses al Studio 54, algo que estaba "completamente cerrado" para "romper una barrera que no había roto nadie, estar por primera vez seis meses en Broadway en absoluto español".



De vuelta al coronavirus, precisa que "esto no es una guerra, es una pandemia, es algo coyuntural, que tiene que pasar, aunque va a transformar la vida de todos nosotros".



En este sentido, apunta que, más que la palabra revolución, le gusta la palabra "evolución", porque le gustaría "volver a la normalidad que teníamos y evolucionar a un mundo mejor".



Banderas asegura que no querría "hacer una película sobre esta pandemia" y quiere "que se acabe", pese a que "agradece mucho" las canciones que se han hecho, pero solo desea "que no vuelva a pasar".



"Quiero hacer cosas, que la gente vuelva a respirar, a sentirse importante y a sentirse bella, y a vivir cada segundo como si fuera el último, porque es la única verdad de nuestra existencia, y todo lo demás es relativo".



Sobre los rodajes en los que trabajaba cuando se interrumpió todo con el coronavirus, explicó que anteayer supo que Alemania dio permiso a la productora de Uncharted para rodar allí, por lo que "probablemente en algún momento de julio" viajará a Berlín para trabajar, mientras que Competencia oficial se podría retomar "a mediados de septiembre".



Efe