Antonio Banderas anunció que es positivo de covid-19

El cumpleaños número 60 del aclamado actor español Antonio Banderas se ha visto empañado por la noticia de que el célebre protagonista de Dolor y gloria, Desperado y las cintas La Leyenda del Zorro y La Máscara del Zorro fue diagnosticado con Covid-19.

"Quiero hacer público que hoy, 10 de agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad Covid-19, causada por el coronavirus", informó Banderas, en un comunicado publicado en sus redes sociales.

A esto agregó: "Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas esta afectando alrededor del planeta".

Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

Banderas, nacido en Málaga, en 1960, fue reciente ganador en los premios Goya, por su actuación en Dolor y loria. Es recordado también en cintas como La piel que habito, Entrevista con el vampiro y Filadelfia, además de Evita.

El actor terminó su comunicado con las siguientes palabras: "Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión. Un fuerte abrazo a todos. Antonio Banderas".

Redacción de Cultura

@CulturaET