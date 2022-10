El universo de Marvel no para de sorprender a sus fans. Por eso, cada vez que anuncian un nuevo proyecto, este no deja de ser emocionante para los aficionados de los cómics.

El próximo 17 de febrero de 2023, el superhéroe más diminuto (hasta el momento) del Universo Cinematográfico de Marvel regresa con su nueva película ‘Ant- Man y la Avispa: Quantumania’ ( Ant-Man and the Wasp: Quantumania), hoy salió el tráiler, muy esperado entre los aficionados a Marvel.

La película filmada en Atlanta, Turquía y Londres, es protagonizada por Paul Rudd, quien retoma su papel como Scott Lang y tiene el poder de convertirse en el ‘Hombre Hormiga’. Sin embargo, la historia no inicia ahí, ya que el trama se desenvuelve cuando la hija del héroe, Cassie, inventa un tipo de dispositivo para detectar a cualquier persona que se quede atrapada en el mundo cuántico.



Pero las cosas no salen muy bien y, en el momento en el que el aparato explota, todos los personajes se ven obligados a entrar a ese mundo y allí tendrán que demostrar de qué están hechos.



Sin embargo, Janeth ya conocía el lugar tras haber vivido ahí. No obstante, algunos rumores sugieren que puede haber un triángulo amoroso entre la mujer, el padre de sus hijos y la expareja de la mujer: el personaje interpretado por Bill Murray.

Aunque no se sabe muy bien cuál es el papel del actor Bill Murray, que hizo la voz de Johnny Storm en los cuatro fantásticos en 1975, también hará parte de la película.



Otro aspecto importante a tener en cuenta es la aparición de Kang (interpretado por Jonathan Majors, a quien vimos antes en la serie ‘Loki’), quien se espera será el villano de la cinta.

Con una recaudación en su primera película de 2015 de más de 519 millones de dólares en el mundo ($2.589.810.000.000 de pesos colombianos) y una secuela de 622 millones de dólares ($3.103.780.000.000 de pesos colombianos), para el director Payton Reed, quien entregó las dos películas anteriores de Ant- Man, esta “es una película mucho más ambiciosa que las otras dos anteriores”.



Sin embargo, ese misterio y ficción, hacen que sea la adecuada para abrir la fase cinco de Marvel, ya que genera gran curiosidad por ver quienes participarán ahí y también la importancia de papeles como el de Kang para la siguiente cinta de los Vengadores: ‘The Kang Dynasty’.

