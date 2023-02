Paul Rudd es un tipo tranquilo que sonríe a pesar de que el sonido del Zoom falla y los segundos pasan. Él saluda y de un momento a otro queda congelado como en un cuadro, pero no pasa mucho tiempo y regresa la señal y se oye su voz Todo está bien, lo logramos, mostrando su cara más amable para hablar con EL TIEMPO de su personaje Scott Lang y de su tercera película llevando el traje de Ant-Man, quizá el superhéroe más humano, paternal y cercano de Marvel.

“Creo que lo que más me gusta de él es que es un tipo normal que todavía tiene reservas sobre todo esto (de tener poderes, volverse pequeño y gigante), ya sabes, es en realidad un padre de familia. Me gusta el hecho de que él es parte de este grupo con algunas personas bastante impresionantes y superhéroes, donde él sería siempre el primero en decir: '¿Qué diablos estoy haciendo aquí?’”, reconoció Rudd.

Pero más que sentirse fuera de lugar en Ant-Man and The Wasp: Quantumania, la película que se estrena el jueves en las salas de cine del país, tanto él y toda su familia parecen estar más que cómodos.



“Es una persona con la que te puedes relacionar y, con suerte, una persona comprensiva. Y alguien que, ya sabes, entiendes tal vez por lo que está pasando. Me gusta jugar con ese aspecto de ser padre y su calidad humana es lo que más me gusta. Y a diferencia de probablemente su cualidad de cyborg, que sería, ya sabes, la parte que no me gusta, no, realmente me encanta todo de cómo es Scott”, bromea el protagonista vía Zoom.

Ant-Man (Paul Rudd) no está solo en su aventura más peligrosa, lo acompaña su hija (Kathryn Newton) y Hope Van Dyne ‘The Wasp’ (Evangeline Lilly). Foto: Marvel Studios

En esta nueva aventura cinematográfica el contraste es interesante, ya que se trata (sin revelar ningún spoiler) de la alucinante experiencia de Ant-Man (Rudd), The Wasp (interpretada por Evangeline Lilly, quien es también Hope Van Dyne) y Cassie Lang (Katryn Newton); junto a Hank Pym (Michael Douglas) y Janet Van Dyne(Michelle Pfeiffer), todos dentro de un nuevo universo cuántico en el que tendrán que enfrentar a Kang, un poderoso conquistador.

Además de ser parte de un conflicto en ese contexto con extrañas criaturas, lo que los lleva a trabajar juntos, como una buena familia, para lidiar en momentos de acción desenfrenada explosiones multicolores y hasta conatos de rebelión intergaláctica.

Un papá poderoso

Paul Rudd no se cansa de repetirlo: “Todo esto de la familia hace parte de la franquicia, todo esto de ser padres y tener hijos está ahí, pero esta producción explora diferentes fases de eso. Aquí se recalca que Scott tiene un objetivo muy grande, además de luchar en un ambiente hostil, que es ser el un buen padre de una niña y balancear eso con el hecho de ser un superhéroe”.

Hay un nuevo ciclo –dentro de la narrativa que se manejó en el final de Avengers–, que configura el conflicto que se irá desarrollando en Ant-Man and the Wasp:Quantumania.

“Cuando comenzamos esta película todo lo relacionado con Thanos y toda esa historia que vimos es algo del pasado, así que Scott está en el ese momento en que puede decir: Ok, puedo respirar y pasar más tiempo con mi hija después de haberse perdido muchas cosas (…). Ahora Cassie ha crecido un poco (tiene 18 años) tiene sus propios sueños, sus propios objetivos y sus opiniones acerca de muchas cosas y eso es una batalla de la vida y del día a día que se suma a lo que tendrá que enfrentar como héroe”, explica el actor.



Con sus 53 años, que no aparenta y que le ha servido para ser el blanco de bromas en Hollywood, acerca de haber logrado la fórmula para frenar el paso del tiempo y seguirse viendo un poco más joven, Rudd reconoce que llevó ese sentimiento paternal del filme, más allá de lo que se ve frente a las cámara. “Kathryn Newton es fantástica, es una gran actriz”, dice con una emoción que anula cualquier atisbo de cumplido predecible, de esos que se dan entre colegas las charlas de promoción de una película entre sus actores.



“Ella acogió totalmente su personaje. Creo que tuvimos esa cercanía de padre a hija, ya que ella era nueva en este ámbito de las películas de Marvel, así que entré en ese modo de padre y le dije que podría ayudarla en ese proceso: ‘Si tienes alguna duda o pregunta, puedes preguntarme y te ayudo en lo que necesites’”, recordó.





No es fácil ser superhéroe

Ahora la lucha de Ant-Man es más fuerte, se enfrenta a cosas que fácilmente lo podrían superar; sufre más, se lastima y las heridas de su cuerpo son profundas y dolorosas, aunque tiene tiempo para explotar una locuacidad y un cierto toque de humor que le sale natural: algo que intensifica ese sabor de entretenimiento que ha caracterizado a las otras cintas bajo el sello de Marvel.

Facebook Twitter Linkedin

Paul Rudd tuvo una exigencia física y emocional más fuerte en este filme. Foto: Marvel Studios

Un tipo ‘Cool’

Paul Rudd ha consolidado una carrera ecléctica entre la comedia y el drama con más de cien producciones de cine y televisión, pero es innegable que al tomar las riendas de Ant-Man, en el 2015, dio salto muy importante como actor y como estrella de Hollywood.



Aunque es conocido como uno de los intérpretes más ‘Cool’ de esa industria estadounidense, título que sus fanáticos han promovido a su vida fuera de las cámaras, él en realidad es muy humilde. La verdad, la naturaleza de Scott Lang y de Ant-Man encajan de maravilla en ese concepto.

“Gracias por decir eso, no sé si sea tan ‘Cool’ como Spiderman, pero creo que ser seguro de sí mismo y estar cómodo con el lugar que ocupas y con lo que haces, son cualidades que te hacen ser o que te consideren ‘Cool’”, dice.

“Frente al hecho de ser ¡Súper Cool!, realmente Jonathan Majors, me parece que refleja mucho más eso que yo o que el propio Scott Lang”, reconoce Rudd, a pesar de que su carisma de buen tipo brilla hasta en los momentos más intensos, violentos y descrestantes del filme, que no son pocos.

“Ant-Man and The Wasp: Quantumania es superior en todos los sentidos, ahora nos enfrentamos a un villano que es mil veces más poderoso que los de las anteriores películas: Kang el conquistador (Majors) –apareció en la serie Loki y además de fuerza, tiene el control en la variación del tiempo–y con él realmente sientes lo que significa una amenaza. Mi familia tiene que estar más unida y los escenarios de este mundo nuevo son más impresionantes”, explica.

Facebook Twitter Linkedin

Kang el conquistador (Jonathan Majors) es el antagonista que pondrá en un verdadero peligro a Ant-Man y a su familia. Foto: Marvel Studios

“Con lo vivido antes Scott Lang cree que puede mirarse al espejo y decir que ya puede hacer su trabajo como padre, pero eso no es cierto, pues está en un verdadero peligro y no puede fallar como padre ni como superhéroe”, finaliza Paul Rudd sin dejar de sonreír.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

