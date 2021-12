La escritora Anne Rice, fallecida el 12 de diciembre, fue ampliamente conocida por su novela Entrevista con el vampiro, la misma que Neil Jordan (El juego de las lágrimas) llevó a la pantalla en 1994 con un guion adaptado por Rice.

Tom Cruise y Brad Pitt en todo su esplendor -tanto que muchas desearon ser sus víctimas- protagonizaron esta aterradora película sobre la vida de Leslat, un perverso vampiro que va dejando víctimas a su paso, a quienes no les concede la inmortalidad hasta que conoce a Louis de Pointe du Lac (Pitt), un hombre que carga con su tragedia después de la muerte de su esposa y su hija. Christian Slater, Antonio Banderas y Kirsten Dunst completaron el reparto. Entrevista con el vampiro fue candidata a dos premios Óscar.



Esta mismo novela de Rice será el insumo de una serie de ocho episodios que se estrenará en el 2022 y de la que no se han revelado detalles más allá de que los dos primeros serán dirigidos por Alan Taylor, que estuvo detrás de episodios de la exitosa Game of Thrones.



De las mismas The Vampire Chronicles, de donde salió Entrevista con el vampiro, aparece Queen of the Damned (2002), que se conoció como La reina de los condenados y que retomó la historia de Leslat, en la piel de Stuart Townsend. La película no tuvo mayor trascendencia.

Hay que decir que la sangre, el drama y los vampiros no fueron las únicas temáticas sobre las que escribió Anne Rice; al menos diez de sus libros, en distintos géneros y relatos, fueron llevados a la pantalla pequeña y grande.



Algunos de esos títulos fueron la miniserie de TV Orgullo de raza, sobre los

afroamericanos en Nueva Orleans tras escapar de la esclavitud que se basa en el libro The Feast of All Saints; y el filme El joven mesías, protagonizado por Sean Bean y Jonathan Bailey, con guion inspirado en el libro Christ the Lord: Out of Egypt.





