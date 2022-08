Anne Heche llevaba un tiempo casi perdida de los reflectores. Seguía siendo una estrella y la gente la paraba en la calle y le pedía autógrafos,tristemente fue también carne de cañón de los medios amarillistas que registraban sus pasadas de copas y alguno que otro escándalo. Hoy, a los 53 años, una semana después de sufrir un aparatoso accidente de tránsito, Heche falleció.

Estaba muy mal y el pronóstico era fatal. Se encontraba en coma desde hacía varios días y tenía quemaduras en su cuerpo tras estrellar su auto contra una casa.

Heche se hizo famosa en la televisión, en ese formato de telenovela estadounidense que parece no tener fin, con su papel de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela Another World, por la que ganó un Emmy. Pero ella quería hacer cine. En 1983 hizo Las aventuras de Huck Finn, un filme de Disney,



Sin embargo, siguió navegando en la televisión con apariciones en telefilmes y series, hasta que en 1995 protagonizó con Joan Chen y Christopher Walken The Wild Side, un drama con tinte erótico, que la hizo ser tenido en cuenta para más audiciones para la gran pantalla. Precisamente entre 1995 y 1997 logró uno de los mejores brillos en su carrera al trabajar con Robert de Niro en la sátira de tintes políticos Wag the Dog; la cinta de terror Sé lo que hicieron el verano pasado y ser parte de la serie Ellen (con quien fuera su novia Ellen DeGeneres).

El tropiezo

En 1998 fue la estrella de la comedia de aventuras Seis días, siete noches junto a Harrison Ford y estaba lista para tomar más riesgos en el cine.

Quizá eso la llevó a aceptar la invitación del director Gus Van Sant de participar en una nueva versión del clásico de Psicósis, que elevó a clásico Alfred Hitchcock. Pero retomar el papel de Marion Crane, que inmortalizó Janet Leight, fue un error. La cinta fue destrozada por la crítica y Anne Heche, no volvió a brillar.

La televisión y el cine independiente le abrió los brazos tras el fracaso de Psicósis. A´si que se mantuvo ocupada en ese apartado de la industria. En 2001 tuvo un papel recurrente en la serie Ally McBeal, protagonizada por Calista Flockhart y Portia di Rossi, ésta última, que terminó casada con Ellen DeGeneres.

Anna Heche, anteriormente, tuvo un romance con Steve Martin y tuvo dos hijos, uno con el camarógrafo Coleman Laffon y otro con James Tupper.

La vida de Anne Heche no fue fácil. Ella contó que su padre abusó de ella en su infancia y perdió a sus hermanos cuando ella era joven. Tuvo problemas de salud mental y tuvo que ser tratada en varias ocasiones.

La actuación la ayudó a sobrellevar las cargas, pero Hollywood fue el escenario de muchas críticas a su rol de famosa. El accidente de tránsito llevó a Heche a la muerte en un doloroso final de una estrella que no pudo brillar más.

CULTURA

@CulturaET

Los fracasos de Johnny Depp, Brad Pitt, Spielberg y otros grandes de Hollywood

Netflix revela imágenes de la nueva temporada de 'Cobra Kai'