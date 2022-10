Los fanáticos del cine y de Anne Hathaway recuerdan el 2013, cuando sucedió el llamado ‘Hathahate’.



“Hace diez años tuve oportunidad de ver cómo funciona el odio desde una nueva perspectiva”, dice la actriz de El diablo viste de Prada sobre este hecho luego de superarlo y de recordar las inseguridades que afloraron.



“Y, para contextualizarlo, era un lenguaje que había empleado conmigo misma desde que tenía siete años”, sigue.

“Cuando tu dolor autoinflingido de repente se amplifica hacia ti, digamos, a todo volumen desde Internet... Es una locura”, asegura. “Cuando pasó lo que pasó, me di cuenta de que no tenía ningún deseo de tener nada que ver con este tipo de energía, a ningún nivel. No le daría cabida, ni viviría con miedo a ella, ni hablaría su lenguaje por ningún motivo, a nadie, ni a mí misma”, agregó, según publica 20minutos.es.

Dijo Hathaway que tantos insultos la dejaron “impactada” y “avergonzada”, y la llevaron a darse cuenta del clima tan tóxico que generaban las redes sociales. “No hay tiempo para discutir todas las causas del lenguaje del odio, y la imperiosa necesidad de acabar con él. Porque hay una diferencia entre la existencia y el comportamiento”.



Ese odio se dio porque, según algunas personas, su imagen en Los miserables, película por el que ganó el Óscar a mejor actriz de reparto, era “molesta” y esto afectó toda su vida, pese a que siguió trabajando.



Hoy, cuando ve tantas polémicas en redes, afirma que las personas, sin importar si son famosas o no, deben protegerse.



“Se puede juzgar el comportamiento. Puedes perdonar el comportamiento o no. Pero no tienes derecho a juzgar -y sobre todo a odiar- a alguien por existir. Y si lo haces, no estás bien”.



Por eso, dice que hay que “reaprender el amor. El odio me parece lo opuesto a la vida; en un suelo duro donde nada puede crecer adecuadamente, si es que lo hace. Quiero decir: alegraos por las mujeres. Y punto. Sobre todo, alégrense por las mujeres que tienen éxito. No es tan difícil”.