Mickey Mouse llegó a los 90 años

Aquellos que han tenido la fortuna de trabajar junto al legendario Mickey Mouse, quizá el personaje animado más célebre y con más seguidores en el mundo, lo describen como un ratón generoso, aventurero, optimista, curioso, cómico y pionero, pese a que esta semana cumplió 90 años.

El ratón, creado por Walt Disney, está lejos de ser un ‘viejo cascarrabias’; al contrario, sigue siendo igual de jovial a cuando hizo su debut en la gran pantalla, como estrella del cortometraje Steamboat Willie, el 18 de noviembre de 1928, el primer dibujo animado con sonido que se presentó en el Colony Theatre de Nueva York.



Pero, el ver a Mickey Mouse haciendo travesuras a bordo de un barco no fue el primer intento de Walt Disney por llevar a su personaje al estrellato. Ese mismo año se estrenó el corto Mickey Mouse: Plane Crazy, en el que él y Minnie aparecieron por primera vez, y que no tuvo mucho éxito, pues ningún distribuidor lo compró.



Ante esto, Walt Disney se negó a rendirse y comenzó la producción de otro dibujo animado mudo: Mickey, The Gallopin Gaucho, pero este tampoco encontró distribución y fue estrenado solo después del éxito de Steamboat Willie.



Desde entonces, este personaje se convirtió en una personalidad internacional, cuyo éxito sentó las bases sobre las que Walt Disney construyó su organización creativa.



De ahí que en 1954 dijera la famosa frase: “Solo espero que nunca perdamos de vista una cosa: que todo empezó con un ratón”.

La historia del famoso ratón se remonta a principios de 1928, cuando Walt Disney hizo un viaje en tren de Nueva York a Los Ángeles, junto a su esposa, luego de tener una reunión de negocios desastrosa. Con solo 26 años y un estudio de dibujos animados en Hollywood, viajó para intentar obtener dinero a fin de mejorar la calidad de las imágenes de su personaje Oswald, el conejo afortunado.



Los inversores le dieron una respuesta negativa y, dado que los derechos de autor del personaje les pertenecían, tomaron el control de Oswald, que había protagonizado 26 cintas animadas. Así que Walt Disney se pasó todo el viaje en tren creando a un ratón alegre de orejas grandes y redondas y lo llamó Mortimer, pero cuando el tren llegó a la estación de Los Ángeles, había sido rebautizado como Mickey: el anterior le parecía pretencioso a su esposa.



Disney fue un pionero de la animación, de ahí que en 1929 decidiera darle voz a Mickey Mouse, en The Karnival Kid (1929), al decir las palabras ‘hot dog’. Desde ese momento y en los años siguientes, el mismo Disney fue el encargado de darles su voz al ratón y a su compañera Minnie, en la mayoría de cortos, hasta 1946, cuando su adicción al cigarrillo le impidió continuar.



Mickey evolucionó y cambió. En su primera aparición era delgado, de ojos saltones y usaba una pantaloneta azul con botones blancos y no tenía zapatos. Luego cambió su cara, consiguió calzado amarillo y una pantaloneta de color rojo que conservó el detalle de los botones, en The Band Concert, en 1935.



En 1940, Mickey se transformó en el filme Fantasía, un clásico de Disney que combinó la animación con la música clásica, y se mostró con mayor volumen.

Los triunfos de Mickey

En la década de los cincuenta, Mickey se volcó a la televisión y siguió cosechando éxitos gracias a la serie Disneyland y a El club de Mickey Mouse, uno de los programas para niños más exitosos de la historia que inspiró diversas versiones en décadas posteriores.



La fama lo llevó a ser el primer personaje animado al que le otorgaron su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood (1978), a aparecer en la transmisión por TV de los premios Óscar, en la que entregó un sobre al actor Tom Selleck, en 1988, y repitió en 2003, al lado de la actriz Jennifer Garner.



A finales de 2013, Mickey regresó a la pantalla grande con el innovador cortometraje Get a Horse, que se emitió en cines junto con la película Frozen. Esta producción contó con la voz de Walt Disney y representó un homenaje contemporáneo a los primeros cortos animados del personaje, con nuevas imágenes en blanco y negro dibujadas a mano combinadas en el mismo cuadro con color, 3D y animación por computador.

Su legado

Para Paul Rudish, escritor de la serie los Cortos de Mickey Mouse, “el secreto del cariño y recordación que tiene la gente por este personaje animado se debe a su carácter juguetón. Ningún otro personaje en la historia tiene esa forma de hacer las cosas y de ser adorable”.



Precisamente, para preservar esa forma de ser a lo largo del tiempo, Disney creó en 1970 un espacio dedicado a salvaguardar sus archivos y los productos relacionados con cada uno de sus personajes.

“Roy, el hermano de Walt, quiso que a medida que los creativos y los animadores se retiraran de Disney, se preservara ese conocimiento, así que se aseguró de crear los archivos”, cuenta Becky Cline, directora de los Archivos de Disney. Desde entonces, se han protegido más de 65 millones de piezas físicas únicas (bocetos, dibujos, caricaturas, productos de marketing, entre otros) y se han hecho numerosas exposiciones para el público.

La celebración

El cumpleaños de Mickey, que se celebra en honor al estreno de Steamboat Willie, tiene festejos mundiales. En Latinoamérica, los fanáticos pueden disfrutar de este especial en los canales de Disney y sus plataformas digitales, a través de series como los Cortos de Mickey Mouse, con un capítulo especial.



En las tiendas de Disney el público puede encontrar la colección Mickey Mouse Memories (lanzada en enero pasado), una serie mensual limitada de 12 muñecos de felpa, tazas y broches coleccionables, inspirados en los papeles más recordados del ratón.



Además, D23 (club de fans oficial de Disney) y los Archivos de Disney le encargaron a Mark Henn, legendario animador de la compañía, pintar el retrato oficial de Mickey por sus 90 años. Henn sigue así los pasos de artistas como John Hench, que diseñó cinco de los retratos oficiales del personaje.



Laura Guzmán Díaz

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

*Por invitación de Disney