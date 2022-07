La película "Anhell69", del director y guionista colombiano Theo Montoya, competirá en la 37ª Semana Internacional de la Crítica de Venecia, un certamen paralelo a la Mostra, anunciaron este lunes sus organizadores.



La cinta, un documental que utiliza la estética punk-rock y que está ambientada en Medellín y su joven escena queer, explora los sueños, las dudas y los miedos de una generación aniquilada, y la lucha por seguir haciendo cine, indicaron en un comunicado.

Montoya (1992) es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Medellín. Creador y director de la productora DESVIO VISUAL, su cortometraje híbrido "Hijo de Sodoma" se estrenó en la Selección Oficial del Festival de Cannes 2020.



"Anhell69" es su primer largometraje documental, una coproducción colombiana-rumana-francesa-alemana que muestra en una Medellín violenta y oculta de noche, una historia de sueños (rotos) y esperanza, a pesar de todo, añadieron.



La cinta competirá en la principal sección de la Semana de la Crítica con otros seis títulos de todo el mundo: "Tant que le soleil frappe", del francés Philippe Petit; la sueca "Dogborn", de Isabella Carbonell; "Eismayer", del autriaco David Wagner; "Hav you seen this Woman. Da Li Ste Videli Ovu Zenu", de los serbios Dusan Zoric y Matija Gluscevic; "Margini", del italiano Niccolo Falsetti, y "Skin deep", del alemán Alex Schaad.



Fuera de competición podrán verse las películas "Trois nuits par semaine", producción francesa de Florent Gouelou, "Mlinkates", de la marroquí Yasmine Benkiran y "O Sangue" del portugués Pedro Costa



La Semana de la Crítica se celebrará de forma paralela a la 79ª Mostra del Cine de Venecia, desde el 31 de agosto al 10 de septiembre.



