Angelina Jolie habla de su regreso al cine de aventuras

Pasa sus días llena de culpas, sin amor propio y aislada en una torre de vigilancia en medio de un espeso bosque en Montana. Hannah Faber no tiene una vida atractiva. Ha perdido la fe en ella misma y las pocas horas que logra dormir se ven interrumpidas por las pesadillas. Está atormentada: tres personas murieron porque ella no pudo salvarlas del fuego, a pesar de ser una experta rescatista.

El contexto de vida del personaje principal de Aquellos que desean mi muerte no es alentador. Pero el director Taylor Sheridan –recordado autor de los guiones de Sicario, Wind River y Hell or High Water, por el que fue nominado al Óscar– envolvió ese drama sombrío y deprimente en el ambiente de un thriller de supervivencia en el que Hannah confrontará sus peores miedos. Y la actuación de Angelina Jolie le da un matiz brillante.



“Hannah es alguien que ha experimentado una verdadera tragedia y se siente responsable. Cuando la conocemos en la historia, tiene pesadillas, sufre de trastorno de estrés postraumático. Es alguien que se muestra valiente y actúa con calma, pero por dentro es una persona rota que carga con mucha culpa”, cuenta la estrella de Hollywood en una entrevista cedida por Warner Bros.

Con 45 años, activista y ganadora del Óscar a la mejor actriz de reparto por Inocencia interrumpida, en el 2000, y de la estatuilla Jean Hersholt en 2014 por su labor humanitaria, Jolie figura habitualmente en los medios por sus relaciones sentimentales y recientemente, por su divorcio de Brad Pitt y la pelea legal por sus hijos.



Aquellos que desean mi muerte –Those Who Wish Me Dead, que acaba de estrenarse en los cines del país– marca su regreso al cine de acción y aventuras, matizado con drama y suspenso. Hannah, su personaje, cambiará radicalmente cuando se cruce con Connor, un niño de 12 años que llega hasta su territorio huyendo de una pareja de asesinos. La persecución, un incendio y varios obstáculos de la naturaleza pondrán a prueba sus habilidades. Y sus sentimientos.

¿Cómo se acercó a este personaje?

Hannah es una adicta a la adrenalina. Creo que cualquiera que haga este trabajo tiene que serlo, o no saltarías de un avión al fuego. Me atraen los personajes que han pasado por algo y están rotos y luego encuentran el camino a seguir y lo superan. Como artista, es muy sanador interpretar a personas así porque ves que si puedes hacer eso en el personaje, puedes hacerlo en la vida, se siente bien y esperas que la audiencia tenga ese mismo sentimiento y ese mismo recordatorio de que nosotros. Todos pueden volver a levantarse.

¿Qué fue lo que más le atrajo de la historia?

Me gustan los personajes femeninos fuertes; pero aquí realmente no importa que Hannah sea mujer; no se trata del hecho de que sea una mujer fuerte o una mujer en absoluto. Me gustan los roles como ese, y me gustó que también se conecta con las personas al servicio de Estados Unidos, contando su historia –los smokejumpers, cuerpos de bomberos especializados en los incendios forestales remotos a los que llegan saltando en paracaídas–.

¿Cómo define esta película?

Aquí hay una mezcla de esas historias de grandes incendios, aventuras, sicarios, violencia, drama, amistad, amor real y lealtad. Se siente como un gran thriller con personajes fascinantes que se embarcan en una peligrosa aventura a través de un terreno inusual, con la situación única adicional de ponerlos dentro de un enorme incendio forestal. Para todos es algo emocionante, pero al trabajar en la historia me sorprendió que es muy emocional sobre personas diferentes de lugares diferentes que se encuentran y enfrentan este viaje juntos (...). De muchas formas, ella salva al chico y el chico la salva a ella.

¿Cómo se construyó la relación entre Hannah y Connor (el actor australiano Finn Little)?

Hannah no tiene hijos y realmente no tiene instinto maternal. Jura demasiado, dice cosas inapropiadas; ella es quizás la peor persona para terminar con un hijo. Poner a alguien así con un niño que la necesita para salvarlo... no sé. Ella no tiene fe de que puede hacerlo, así que a lo largo de la película se ve obligada a seguir viva gracias a él. Se ve obligada a conectarse con él y a enfrentarse a todas esas cosas que teme. Connor y Hannah tienen que atravesar el fuego, tanto emocional como prácticamente, si tienen alguna posibilidad de salir juntos al otro lado. Pero Taylor (el director) me dio una dirección significativa para dejar de ser madre y convertirme en alguien más fuerte.

A propósito, ¿cómo fue el trabajo con el director?

Creo que hoy en día muy pocos cineastas cuentan una historia hermosa y significativa con tanta determinación y desenfreno, humor y acción como Taylor. Debido a que él dirige y escribe, sales con grandes personajes, historia y alma. Tiene una firma genuina (...) Aunque no es suave, ¿sabes?. Una mañana del rodaje estaba helando y el lago estaba terriblemente frío. En la escena tenía que atravesarlo. Le dije: ‘Está muy frío’. Su respuesta fue: ‘Sí, yo sé. Ve y métete’ (se ríe). Como sea, estaba feliz de ensuciarme y sudar, de hacer cosas que nunca había hecho y de sentirme muy capaz. Taylor me enseñó a cortar leña y encender fuego. Eso fue muy divertido, Ahora necesita enseñarme a montar a caballo (bromea).

¿Cómo se refleja la violencia contra la mujer en la película?

Es algo fuerte. Hay un momento en la película en el que me golpean muy duro en el rostro. Me dolió mucho, no se sintió bien, me dolió pensar que ese es el tipo de violencia con el que conviven muchas mujeres y eso te revuelve el estómago. Pero está bien que Taylor toque esos temas, es importante mencionarlos porque la brutalidad es real y no debería existir.



