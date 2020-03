Angelina Jolie confiensa un duro momento que pasa con sus hijas.

Para el Día de la mujer, la revista estadounidense ‘Time’ publicó un escrito creado por la famosa de Hollywood Angelina Jolie, quien fue inspirada por sus hijas para hablar sobre el respeto y amor que una niña debe recibir.



En el ensayo, Jolie empieza narrando con una dura realidad que enfrenta con dos de sus hijas, a causa de problemas de salud, pero que la animó a hablar sobre el bienestar de la mujer.

“He pasado los últimos dos meses entrando y saliendo de cirugías con mi hija mayor y hace días vi a su hermana menor pasar por el quirófano para una cirugía de cadera”, aseguró la actriz después de contar que sus hijas estaban al tanto de que ella iba a publicar la situación.



Los otros hijos de Jolie han sido un papel clave en todo el proceso de recuperación de sus hermanas. Así lo contó la famosa nacida en Los Ángeles, quien agregó que sus dos hijas, con problemas de salud, han sido un apoyo entre ellas.



Jolie junto a Brad Pitt, con quien se divorció en 2019, tuvieron seis hijos. Tres de ellos son biológicos y tres son adoptados.



Para cerrar su ensayo, Jolie dijo que su deseo era que “todos valoren la niñas y se preocupen por ellas. Si ellas crecen fuertes,su salud estará mejor y, así podrán, contribuir a su familia y a la comunidad”.



Además, la actriz invitó a las niñas, en general, a luchar. “Si ustedes se cuidan entres ustedes mismas, llegarán muy lejos. No se alarmen. Conozcan sus derechos y nunca dejen que alguien les diga que no son preciosas y especiales. Ante todo, la equidad”, escribió.

Cultura EL TIEMPO

@CulturaET