'Vamos a acelerar el ritmo en 'The Walking Dead''

El trabajo de Angela Kang no es nada fácil. Ella es la ‘showrunner’ (quien guía el destino una serie) de ‘The Walking Dead’ y la responsable de darle un giro a una exitosa producción que está pasando por un momento de transición complicado.



Una de las razones es que el protagonista principal se retira en la nueva temporada (la cual se estrena hoy, por el canal de TV paga Fox Premium, a las 8:30 p. m.); además, el megaéxito de otras épocas está eclipsado por un bajón en las audiencias y un futuro un poco incierto. Sin embargo, la trama de un grupo de sobrevivientes en un mundo plagado de zombis tiene todavía millones de seguidores que no pierden la fe.

Esta temporada será la despedida del carismático Rick Grimes (interpretado por Andrew Lincoln), el comisario que luchó contra los muertos vivientes en un mundo caótico, un personaje que también configuró parte del arco dramático de la producción estadounidense.



La propia Kang habló de ese tema y de aspectos que tiene la serie en su novena temporada en la televisión internacional en una entrevista en la que participó EL TIEMPO.



¿Cómo será cuando Andrew Lincoln deje la serie?



Lo de Andrew fue una noticia que se filtró y lo aceptamos. Obviamente, esa fue una decisión de él, ya que necesitaba estar con su familia. Tiene niños pequeños que crecen en el Reino Unido (...). Sabíamos que iba a pasar, pero nos aseguraremos de ofrecer una historia realmente interesante y épica para su partida.



Eso implica un riesgo...



Claro. En cuanto a las dinámicas relacionadas con la muerte de los personajes, hay muchos factores que influyen. Desde el ámbito de la escritura, en la serie asumimos riesgos creativos que a veces funcionan o no con la audiencia. Intentamos contar una historia que desafíe a todos (…). A eso hay que sumarle el hecho de que uno de los aspectos más importantes de ‘The Walking Dead’ es que la vida es corta, y bajo esa perspectiva es que se define el tipo de persona que se ve frente a las cámaras.



Usted ha trabajado en la serie desde la segunda temporada, pero ser la responsable ahora del tono de la producción deber ser algo muy fuerte…



Sí. He estado en este programa desde su séptimo episodio. Hasta ahora ha sido un largo viaje en el que he visto la explosión de su popularidad y la de sus personajes.



¿Cuál será la novedad en esta temporada?



Lo que realmente me entusiasma de esta temporada es que estamos empezando con el salto de tiempo, llegamos a un mundo nuevo que la audiencia ha conocido. La gente usa caballos, se hace combustible con maíz, guardan balas y usan más armas de mano; zombis y narrativas relacionadas con las amenazas ambientales, tendremos más elementos de misterio y hasta un poco de humor en algunos momentos, lo que podría ser muy interesante.



Pero ¿puede adelantar algo clave de la nueva temporada?



Creo que realmente vamos a acelerar el ritmo en esta temporada. Así que, cosas que la gente cree que van suceder más tarde, se revelarán muy rápido. Hay muchos giros en toda la trama y la temporada.



Sumado a una mujer como antagonista, Samantha Morton...



Estamos muy entusiasmados con ella, pues interpreta a Alpha: personaje que los lectores de cómics han estado esperando por mucho tiempo en la versión televisiva de ‘The Walking Dead’. Ella es realmente la primera gran antagonista femenina que hemos tenido en el programa. Antes hubo otras villanas, pero ella será una líder.

ANDRES HOYOS VARGAS

CULTURA

En Twitter @AndresHoy1