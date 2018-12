El actor Andy Serkis habla de su nuevo papel como director

Después de ser ovacionado en la pasada Comic Con de Brasil Andy Serkis no pierde su sencillez.



El actor de 54 años, famoso por haber desarrollado un trabajo de interpretación usando la tecnología conocida como ‘captura de movimiento’ con personajes como Gollum (de la trilogía de 'El señor de los anillos' y 'El hobbit'); el gorila de la versión del director Peter Jackson de 'King Kong' y el impactante César de la nueva saga de 'El planeta de los simios', habló con EL TIEMPO de su nueva aventura: 'Mowgli: Relatos del Libro de la selva', película de Netflix que dirige y en la que hace el papel de Baloo, un oso que se convierte en el mentor de un niño criado en la selva de India.

“Es mi primer largometraje (dirigió la segunda unidad de la trilogía de 'El hobbit') y fue una escuela para mí todo el rodaje”, recuerda acerca de esta producción en la que Mowgli enfrenta un conflicto antes de ser aceptado bajo las duras leyes de la jungla debido a que tiene orígenes humanos.



“Se inspira más en la obra literaria publicada en 1894 como 'El libro de la selva', de Rudyard Kipling. Realmente, la trama es una trayectoria emocional muy profunda”, explica Serkis. El artista se siente conectado de manera especial con las aventuras del pequeño (interpretado por el joven estadounidense Rohan Chand) y sus conflictos.

Durante el rodaje de Mogwli: Relatos de la selva. Foto: Netflix

“Hay un vínculo personal, pues crecí con un padre de origen iraquí y una madre inglesa, y por mucho tiempo interpreté personajes que estaban ligados a una naturaleza de marginado o de cierta rebeldía. También tengo que decir que cuando descubrí la obra de Kipling fue algo impactante, pues tiene un juego emocional un poco complicado, pero que, visto en la pantalla de nuestra película, nos muestra una naturaleza más real y más familiar”.



La transición de niño a joven de Mowgli se cuenta de manera sólida, es más dramática y, si se quiere, sencilla.



“Va a llegar a los corazones de la gente, y a la vez explora un sentimiento con el que nos podemos sentir identificados: esa extraña sensación en la que a veces no sentimos que pertenecemos”, reflexiona Serkis, quien encontró un balance para su vida en la fantasía, sobre todo en una niñez compleja que contrasta con lo que ahora experimenta como artista.

Claro, es famoso, adorado y reconocido por haber conseguido humanizar un trabajo camuflado entre trajes especiales llenos de marcas activas que emulan sus movimientos y se transforman en imágenes digitales. Se trata de un hombre bonachón con los pies en la tierra que muestra sus rasgos más humanos frente y fuera de las cámaras.



'Mowgli: Relatos del libro de la selva' ha fortalecido el buen momento por el que pasa su carrera. Igualmente, lo ha confrontado con los contrastes de una crítica frente a su aventura cinematográfica, pero a la vez, como él reconoce, este trabajo le ha recordado que es una persona con los pies en la tierra y unas ganas inconmensurables de seguir creando.



“Me siento realmente agradecido por lo que la gente y el mundo me han dado. Creo que estoy en una situación muy privilegiada, y soy afortunado de recibir tanto cariño en este momento (...). He trabajado con directores visionarios –como Peter Jackson– que me dieron la oportunidad de hacer algo que realmente amo y usar una tecnología que permite una verdadera libertad creativa”, comenta.



Serkis comenzó su carrera en el teatro, alternándola con la de artista plástico, un hecho que quizá le brindó la sensibilidad necesaria para darle un nuevo trazo al trabajo de interpretación en la industria del cine, a la par con nuevos riesgos y retos en la dirección, apartado del cual quiere seguir aprendiendo.



