Andrew Gardfield, aburrido de que le pregunten lo mismo sobre Spider-Man

Muchos de los Villanos de las películas anteriores de Spider-Man regresaron al elencto de la tercera película del héroe con Tom Holland como protagonista. Se trata de villanos que estuvieron incluso en las cintas en las que el célebre Hombre Araña era representado por otros actores como Tobey Maguire.

Y el rumor de que los anteriores actores que hicieron ese icónico papel, entre ellos Andrew Garfield, también ha hecho carrera en los meses de espera antes del estreno de Spider-Man No Way Home, en la que al parecer, el problema del héroe está en que todo el mundo conoce ahora su identidad y eso le complica la vida.



El que si se la ha complicado es el actor Andrew Garfield, que ahora no puede ir a entrevistas acerca de sus otros trabajos en la pantalla, sin que alguien le pregunte si es cierto que volverá a aparecer como Spider-Man en esta película. Así le pasó recientemente, pese a que muchas personas que sí han participado en la producción lo han negado.

Andrew Garfiel es uno de los que más ha tenido que negarlo. La gente sueña con ver a los tres héroes uniendo fuerzas ante los villanos y Garfield, durante la promoción de su película Tick, Tick... Boom!, empezó a perder la paciencia ante la insistencia de periodistas y fanáticos que buscan saber más de la cinta de Marvel que se estrenará el 17 de diciembre, que de la que está promoviendo.



Realmente se encuentra "harto", así lo confesó en un encuentro vía internet con sus seguidores. Ante la consabida pregunta, sobre si estaría o no en No Way Home, el actor dijo: "Mira, en este punto... ya estoy harto. Lo averiguaremos cuando se estrene la película".

Por lo pronto, Garfield está más concentrado en que el público vea otra faceta suya en Tick, Tick... Bom!.

