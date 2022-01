El covid-19 ha provocado la muerte de más de 130 mil colombianos, con corte al 23 de enero de 2022. Miles de ellos ingresaron a instituciones hospitalarias para lidiar con la enfermedad, sin embargo, fallecieron a causa de los problemas de salud que generó el virus en sus cuerpos.



Dentro de esa cifra hay algunas celebridades de la televisión colombiana que vieron truncadas sus carreras artísticas. Acá le contamos.

Andrés Restrepo

El actor paisa, de 35 años, falleció tras contagiarse de covid-19. Es hijo del también actor Fabio Restrepo, quien permanece en una entidad hospitalaria por complicaciones del nuevo coronavirus.



(Puede leer: El mensaje de Jhonier tras asesinato de su hermano y madre: ‘Son angelitos’).

Andrés estudió Arte Dramático en Madrid, España, y había vuelto al país para hacer carrera en varias producciones de la televisión: ‘Alias JJ’, ‘Lady Tabares’, ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’, ‘El Capo’, ‘La Selección’, ‘Escobar: El Patrón del Mal’ y ‘Comando Élite’.



Asimismo, había participado en algunas películas como ‘Talento Millonario’, ‘El Soborno del Cielo’ y ‘Estrategia de Una Venganza’.



“Cuando se tiene el privilegio de hacer lo que te gusta”, escribió en una de sus publicaciones de la red social Instagram, en la que aparecía detrás de una cámara. Precisamente, esa era una de sus otras pasiones, pues se había enfocado en la producción de cine independiente.

Alí Humar

El artista murió a sus 75 años en junio de 2021 en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, debido a una bronquitis que le surgió por el covid-19.

Si uno quiere que las cosas funcionen en la vida, debe trabajar no pensando en el éxito FACEBOOK

TWITTER

Nacido el 19 de agosto de 1945 en Mesitas del Colegio, Cundinamarca, comenzó su camino en el teatro y luego se enamoró de la televisión. Prueba de ello son las producciones en las que actuó, por ejemplo, ‘La abuela’, ‘La herencia’ y ‘La feria de vanidades’.



(Le puede interesar: Mandíbula, Varela y lo que hacen hoy estos humoristas que ya no salen en TV).



Su nombre, igualmente, es recordado por ser el director durante casi 20 años de ‘Sábados Felices’, el programa humorístico del canal ‘Caracol’.

Facebook Twitter Linkedin

Alí Humar nació el 19 de agosto de 1945. Foto: Canal Caracol

“Si uno quiere que las cosas funcionen en la vida, debe trabajar no pensando en el éxito. Trabajar en hacer las cosas bien y punto. Si las hace bien, seguramente va a tener mucho éxito. Si las hace extremadamente bien, seguramente va a trascender”, aseguró Humar, en una entrevista con ‘Bravíssimo’ de ‘CityTv’.

Diego León Ospina

A sus 52 años, falleció por complicaciones derivadas del nuevo coronavirus. Se le conoció como ‘Cusumbo’ porque protagonizó cuando era niño la serie de ‘RCN’ que llevó el mismo nombre.

Facebook Twitter Linkedin

'Cusumbo' fue el protagónico de Diego. Foto: Captura en video de Bravissimo

Nació en una familia numerosa de Itagüí, Antioquia. Sin embargo, empacaron maletas y llegaron a la capital, donde su papá consolidó su consultorio odontológico. De hecho, unos directores descubrieron a Diego cuando esperaban una cita y lo vieron jugando.



“Le decían a mi papá que por qué no me llevaba a televisión. A raíz de esos comentarios, mi familia decidió llevarme a un casting”, reveló en charla con ‘Bravíssimo’.



(Además: ‘Dejémonos de vainas’: ¿Qué hacen ahora los actores de la popular serie?).



Llegó a la pantalla interpretando a un niño ‘gamín’, una experiencia que lo marcó: “Salía a la calle y no me gustaba que el público me reconociera, me tomara fotos. Ahora ya no tengo fama, tengo el cariño de muchas personas que vieron que cambié de actitud”.

Facebook Twitter Linkedin

Diego León Ospina, el fiel ayudante del 'Rey del Lulo' en 'Lala's Spa'. Foto: cortesía RCN Televisión

Fue director de casting de ‘La Reina del Sur’ y ‘Los Tres Caínes’. En sus últimos años estaba enfocado en su escuela de formación artística Casa Actores.



‘Lala’s Spa’, de ‘RCN’, fue la última producción en la que participó.

Rey Vásquez

Su nombre completo era Jaime Arturo Vásquez Blanco. Recordado por su personaje de ‘el Caco’ en la serie ‘Don Chinche’, murió el 17 de septiembre de 2021 en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá.



(Siga leyendo: Don Chinche, 40 años: curiosidades y frases del emblemático programa).



Tenía 81 años, padecía diabetes y su legado quedó plasmado en otras producciones del siglo XX, como ‘Pobre Pablo’, ‘Los Victorinos’, ‘La tormenta’ y ‘La toma de la embajada’.

Facebook Twitter Linkedin

Rey Vásquez murió a los 81 años en Bogotá. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Su barba blanca, larga y espesa todavía permanece en la imagen de muchos de los televidentes y amigos que lo vieron consolidarse en 60 años de carrera.



“Don Rey nos hará falta. Recordaremos con afecto los días en que nos visitaba en la sede y compartía con todos su alegría y muchas historias de su vida”, escribió Actores Sociedad Colombiana de Gestión en un comunicado para anunciar su muerte.

York García

Yorneis, cuyo nombre artístico fue York García, era un cartagenero que estudió Licenciatura Escénica. Su carrera tomó vuelo al participar en ‘Protagonistas de Novela’, un reality show del canal ‘RCN’.

Uno hace su trabajo, pero cuando la novela sale al aire no se sabe cómo lo va a recibir la gente FACEBOOK

TWITTER

Luego estuvo en ‘A corazón abierto’, ‘La Reina del Sur’, ‘Diomedes’ -con el personaje de ‘Rafita’- y ‘Los Morales’ -con el papel de ‘Pote Daza’-.



(Puede ser de su interés: Edgardo Román: fotos de su vida y de su trayectoria).



“Ha sido todo muy sorpresivo. Uno hace su trabajo, pero cuando la novela sale al aire no se sabe cómo lo va a recibir la gente. Uno siempre quiere que lo reciban bien”, expresó en charla con ‘Bravíssimo’ cuando se mostró emocionado sobre la acogida de su personaje ‘Pote Daza’, de la producción de ‘Caracol’.

El 14 de abril de 2021 murió en una clínica de la capital colombiana. Aunque algunos de sus conocidos revelaron a medios de comunicación que había sido internado por síntomas de covid, los familiares del joven aclararon que dos pruebas habían resultado negativas.

Más noticias

- Raúl Santa y los actores de ‘Yo soy Betty, la fea’ que han fallecido.

- Los papeles más recordados de Sebastián Boscán.

- Edgardo Román: los célebres papeles por los que siempre lo recordaremos.

- Azúcar: así se ven hoy los actores de la telenovela.

- Oki Doki: ¿cómo se ven y qué hacen los actores hoy en día?

Tendencias EL TIEMPO