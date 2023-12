Andrés Parra reveló cómo fue grabar con Messi una escena incómoda de 'Los protectores'

Los protectores aborda la cotidianidad de tres representantes de jugadores de fútbol. Andrés Parra, Gustavo Bermúdez y Adrián Suar son los actores que los interpretan. La segunda temporada, que acaba de estrenarse en Star +, cuenta con la participación de uno de los astros del balompié mundial: el argentino Lionel Messi.

Andrés Parra se destaca como uno de los actores colombianos más relevantes y reconocidos. Su participación en roles protagónicos en series como Escobar: El Patrón del Mal, como a Hugo Chávez en El Comandante, y luego como Sergio Jadue en El Presidente, además de películas como 'El robo del siglo', han convertido al actor de 45 años, originario de Cali, a ser reconocido por su versatilidad actoral.



De hecho, en una de sus producciones más recientes, Parra no interpreta a un villano, sino que asume el papel de un personaje complejo creado por Mario Mendoza: Frank Molina, en Los iniciados.

Los protectores: serie con Andrés Parra.

Sobre su interpretación en Los protectores y de la escena que compartió con Messi, que aparece en el primer epísodio de la segunda temporada, Parra comentó en KienyKe:



“Mi escena iba a ser muy incómoda para él, me le siento encima, lo jodo. Entonces explicarle todos los chistes, él sabía cómo iba a ser. Jamás me dijo: “no, no me vaya a decir eso o no se me siente encima, nada”. Yo le expliqué, le dije: “vea Messi, mi personaje es muy abusivo, es muy conchudo, él tiene un problema mental que no tiene filtro y es como un niño chiquito, él lo que piensa lo va diciendo, entonces voy a ser muy abusivo con usted. Le voy a decir cosas muy absurdas”.



Y agregó: “Nos sorprendió que Messi es un tipo con un sentido del timing, digamos actoralmente, muy bueno. Cuando hacía las pausas, nunca se equivocó. Nunca tocó repetirla por Messi, quienes la cagábamos éramos nosotros”.

Sobre su encuentro con Messi, Parra exaltó la sencillez del futbolista, que pasó unos 40 minutos después de terminada la escena firmando autógrafos, enviando saludos y tomándose fotos.



“Cuando yo vi, yo dije “soy el único huevón que no trajo una camiseta” y el mundial ya empezaba, papi el payaso”, dijo en la entrevista con su humor característico.

