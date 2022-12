A pocos días del pitazo final del Mundial de Fútbol de Catar, Andrés Parra revela su ‘maldición’ de reencontrarse con un deporte que despierta pasiones desenfrenadas, arranca litros de lágrimas y muchas sonrisas, y al mismo tiempo tiene un lado oscuro, que el actor colombiano ayuda a desentrañar en El presidente: el juego de la corrupción.



(Además: Andrés Parra contó con humor el día en que Messi le ‘pidió’ una foto: ‘Intenso’)

“Yo me aburro viendo fútbol”, dice a través de la pantalla del computador en un charla con EL TIEMPO. Parra, que vuelve al papel de Sergio Jadue, el protagonista de la primera temporada de esa producción, que se estrenó en el 2020 en Prime Video.



Pero si antes la historia se centraba en las triquiñuelas del presidente de la Asociación de Futbol Profesional de Chile, ahora la narrativa en este segundo ciclo de El presidente: el juego de la corrupción ofrece una mirada más satírica de los juegos de poder del ente más importante del balompié mundial.



Muestra los orígenes de esa transformación de la Fifa, que pasó de ser una simple organización a convertirse en un poder comercial y político, teniendo como protagonista a João Havelange, el improbable brasileño que usurpó el poder de los europeos y mantuvo el control de la organización por casi tres décadas.

En este contexto, Jadue hace las veces de narrador de los acontecimientos, rompiendo la cuarta pared (al dirigirse a los televidentes) y haciendo el rol de testigo indirecto de las situaciones no tan santas que se exponen fuera de las canchas y el calor del juego.

“Fue maravilloso, yo no esperaba estar en la segunda parte de esta serie. La invitación de Armando Bó (ganador del Óscar en la categoría de mejor guion original por Birdman y el cerebro de las dos temporadas de El presidente) fue muy chévere y con esa exploración del personaje desde ahí. Era muy riesgosa porque nadie sabía cómo podría salir, pero quedó bien bonito. El reto era que el experimento de la manera en la que narramos se volviera un estorbo para el espectador o algo medio bobo, que fuera ruido”, confiesa el actor.

Facebook Twitter Linkedin

La segunda temporada de la serie ya se encuentra disponible en Prime Video. Foto: Prime Video

Un tenso humor

Pero en realidad, el humor y el tono que le impuso Andrés Parra hizo que todo funcionara. “Creo que la intuición de Bó no falló”, recalca Parra. Jadue explica los chanchullos, mira con desdén y asombro las maneras en que directivos construyen algunas situaciones y asume su nuevo papel, dejando el protagonismo al actor portugués Albano Jerónimo (en el rol de João Havelange), en su obsesión por convertir a la Fifa en una máquina de dinero.



“Pensamos que tanto vamos a crecer a mi personaje, soltémoslo y juguémonosla”, agregó el actor colombiano, recordando la apuesta que asumió con el creador de la serie.



Críticos como Ángel S. Harguindey, del diario El País de España, definió la propuesta como “una serie más que correcta sobre los entresijos del fútbol de los que no juegan al fútbol (...) trata el tema con rigor y humor con unos divertidos monólogos de un actor extraordinario, el colombiano Andrés Parra.

“Sí, ese es el papel de Jadue. Es un catalizador de toda la locura, el entra y la tensión baja un poquito, porque lo que está sucediendo es ‘muy heavy’ (pesado)”. FACEBOOK

TWITTER

Parra esquiva centrarse mucho en los elogios, dando paso a una reflexión acerca del alma de la trama. A la que considera más tensa y más oscura.



“Aquí entró el ingrediente de la político y eso me parece maravilloso, la hace cruda, la pone en otro lugar. Aquí hablamos de gente como dictadores y torturadores, de cosas más pesadas”. Por eso su personaje parece convertirse en un balance, en un contraste dentro de todo ese panorama.



“Sí, ese es el papel de Jadue. Es un catalizador de toda la locura, el entra y la tensión baja un poquito, porque lo que está sucediendo es ‘muy heavy’ (pesado)”.



La serie es a su vez un elemento de discusión y reflexión en plena época de un Mundial marcado en un inicio por algunas polémicas y que podría pasar a la historia como uno de los más impredecibles de la historia en algunos aspectos.

Facebook Twitter Linkedin

“Soy el aguatero de Albano Jerónimo”, confiesa con humildad Parra, al hablar del colega que interpretó a João Havelange. Foto: Prime Video

El partido de Parra

“Frente a la experiencia, me deja la tranquilidad de que el enfoque fue acertado. En realidad, El presidente: el juego de la corrupción es eso, un juego en el que yo salgo a jugarle a Armando. Entrar a la cancha de él, a su cabeza. De hecho, soy el aguatero de Albano Jerónimo; qué personaje el de su Havelange, Albano es un animal. Jugar atrás fue muy bonito, centrarla para otro fue muy chévere. Es muy bacano para uno como actor ver que todavía lo más importante deben ser las historias y no nosotros, fue un privilegio estar atrás para ellos (los protagonistas), cumplir mi función y ese fue mi lugar y eso se disfruta un montón. Es una delicia”, finaliza Parra, que no ama al futbol, pero mete golazos en la pantalla.



ANDRÉS HOYOS V.

CULTURA EL TIEMPO

@AndresHoy1

Otras noticias