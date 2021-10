Andrés Parra, en los Platino: 'Quien vive por la fama tiene que sufrir'

Ser colombiano en la reciente edición de los premios Platino fue referente de dos cosas: El olvido que seremos, la gran ganadora de la noche, en materia de cine, y Andrés Parra.

En medio de los múltiples encuentros con talentos de diversas procedencias y producciones audiovisuales, la prensa internacional preguntaba con intriga por Parra, antes conocido por su interpretación de Pablo Escobar en El Patrón del Mal, ahora célebre por El robo del siglo, la serie que lo llevó a alfombras rojas internacionales como esta.



(Puede leer: ¡Qué orgullo! El olvido que seremos, mejor película en los Premios Platino).

Y lo mejor, esa expectativa que venía generando el actor colombiano se vio retribuida por el premio Platino al mejor actor de televisión por el papel de Roberto Lozano ‘Chayo’, el líder del grupo que planea milimétricamente el robo al Banco de la República, de Valledupar. Un robo que ocurrió, en efecto, en 1994 y que, tras ser todo un éxito en su ejecución, solo les dejó desgracia a sus ejecutantes. Así lo recrea la miniserie premiada, en la que Parra compartió escenario con Christian Tappan y Marcela Benjumea, entre un gran elenco de actores.

Más de un año después de su estreno, en el 2020, Parra se paseó por la alfombra de los premios Platino y recibió su galardón. En un breve encuentro con EL TIEMPO, el consagrado actor habló acerca de cómo elige sus papeles y cómo vivió esta experiencia:

Facebook Twitter Linkedin

El emotivo momento de la entrega del premio Platino a Andrés Parra. Foto: Efe

“Ahora le dejo esto 100 por ciento a la intuición, a lo que yo sienta -dice Parra sobre sus motivos para aceptar un papel-. A mí me llaman, me dicen que nos sentemos a hablar y yo soy más de: ‘Mándeme un audio por Whatsapp y cuénteme de qué va’. Y es en un minuto, al oírlo que siento si voy a estar ahí. A veces no necesito guion ni nada. Pero a veces me mandan guiones y demás y no se da. Estoy intentando no salir de mi casa si no es algo que realmente me interese, que me haga decir: “Yo quiero ir a rodar”. No soy de ir a rodar por rodar o por dinero, no. A veces prefiero quedarme en la casita tranquilo”.

(Además: 'En más de 11 millones de hogares en el mundo se vio El robo del siglo').

En la dinámica de las entrevistas, los otros periodistas decían: 'Ese es Andrés, Andrés Parra...'

​

¿Ah sí? ¿Somos importantes? ¿En serio? Ese chisme está bueno.

(Puede recordar esta entrevista: El actor Andrés Parra cuenta cómo fue meterse en El robo del siglo).

Ya antes había vivido cosas similares, pero, ¿Cómo percibe ese nivel de atención ahora?



Yo no me doy cuenta. Usted es el que me echa el chisme. Yo vengo aquí como a lo mío. Es que no sé.

¿Es inconsciente de la fama?

​

No. Yo sé que esto suena… pero, ¿qué le digo yo? Como me la paso encerrado en mi casa. No voy a cocteles, no voy casi a nada, no lo sé. Estoy en mi casa. Y cuando trabajo estoy en lo mío. Trato de dar lo mejor de mí siempre, más o menos como pueda. Ruedo y voy al hotel. Entonces es eso. Que el cuento de la farándula y de la alfombra roja. No.



Aquí vengo a divertirme. Tal vez eso. Un actor que vive pensando en la alfombra y en las entrevistas y que lo llamen, tiene que sufrir mucho y… ¿cuándo se sienta a preparar un personaje si está pendiente de la fiesta y del coctel? Pienso que esa gente se debe dar mucha más cuenta de que sí o de que no y será duro si se da cuenta de que no. Es que, yo no lo he tomado en serio. Esto es chévere, pero en una semana se le ha olvidado a todo el mundo.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET