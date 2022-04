Andrés Parra no ama el fútbol, lo suyo es la bicicleta. Pero por cosas del destino, el balompié siempre regresa a su vida, no para jugar, sino para imponerle retos actorales.



Protagonizó la serie El presidente, en la que se convirtió en Sergio Jadue, que dirigió la Asociación de Fútbol Chileno y se vio envuelto en un esquema de corrupción de la Conmebol; y ahora vuelve al deporte, pero desde otro flanco, en Los protectores, una producción de ocho episodios que se encuentra disponible en la plataforma de streaming Star +.

“Es muy raro, yo creo que tiene que ver con la parte del planeta en la que estoy trabajando y la relación tan profunda con el deporte, no sé”, dice Parra en una charla con EL TIEMPO.



En esta serie se analiza el conflicto de tres mánager de futbolistas que se embarcan en una batalla para quedarse con uno que es considerado la joya de la corona.

El giro de la narrativa se orienta a plantear el retrato de seres que han perdido su brillo y esperan encontrar una salida a sus problemas, que van más allá del fútbol.



Parra se convierte en el problemático y frágil Reinaldo. Foto: Star+

“A mí me ha divertido mucho este proyecto, pues me desmarca mucho de lo que yo he venido haciendo con estos personajes tan dramáticos y complejos, y esto en realidad es como una delicia. Yo era muy reacio a estos proyectos (con ciertos toques de comedia), pero me dije que podría ser un proyecto fresco, tranquilo. Yo llegué muy nervioso a jugar de visitante, pues se rodó en Argentina, pero todo encajó y fue maravilloso”, comenta el actor, que hace el papel de Reinaldo Morán, el representante colombiano de un jugador argentino que da un giro inesperado en su carrera.

“Los protectores fue el primer proyecto pospandemia y fue muy duro, en esa época los aviones iban sin gente, la medidas de bioseguridad, me hacían pruebas con saliva cada tres días, y fue raro volver a un set y esa ansiedad frente al riesgo de parar”.



La serie busca explorar la vida de unos protagonistas que generan empatía y a la vez están cargados de defectos, de inseguridades. Junto a Parra están Adrián Suar (Renzo ‘Mago’ Magoya) y Gustavo Bermúdez (Carlos ‘Conde’ Mendizábal), un exfutbolista y un abogado tratando de pagar las cuentas y vender jugadores.



“Reinaldo es un experimento. Usted sabe lo difícil que es para mí los personajes de ficción, ver de dónde me agarro y por dónde empiezo y hacia dónde voy, a diferencia de los personajes históricos, donde yo me siento más cómodo (…). En una conversación con el actor Alejandro Aguilar, él me recomendó un libro y me lo empecé a leer y ahí decía que el actor tenía que tener la certeza de que en el texto está el personaje y uno tiene que abrir esa puerta y creer. Yo llegué a Argentina y dije: ‘dejemos que el texto me lleve’. Entonces se unió Adrián Suar, Gustavo igual, y fue una creación como colectiva y esa vulnerabilidad de mi personaje es algo que les gusta a los argentinos. Parece que ellos piensan que los colombianos somos como explosivos.



Realmente, Reinaldo es un tipo que no está bien de la cabeza, pero en el género comedia es algo muy disfrutable”.



Los personajes, tan disimiles, terminan uniéndose y creando una empresa para manejar y proteger a nuevos valores del deporte. No todo les sale tan bien y a veces sufren mucho, y son el ejemplo de lo que no se debe hacer en la vida amorosa. Todos tienen relaciones rotas y su alianza parece ser también una manera de lidiar con esos conflictos.

‘Los protectores’ es una comedia que sostiene su humor en los conflictos de sus protagonistas. Foto: Star+

La serie es divertida, fácil de asimilar y con un humor rápido que no pretende ser complejo. Pasa del fútbol a la vida sin complicarse. “Yo me tomo muy en serio que a uno lo inviten a actuar en otro país, eso es un honor”, recalca Andrés Parra, que en los últimos cinco años ha trabajo más por fuera, que en la casa.

“Quiero resaltar que a estos tres personajes el amor es algo que los atraviesa, el mal amor, el desamor, el fracaso amoroso. Hay una escena en la que mi personaje dice: ‘brindo por este trío miserable…’, y el fútbol casi que es una excusa para juntar a tres hombre navegando en las turbias aguas de la traición y el engaño. Somos de malas en el juego y en el amor”, finaliza Parra, que no podrá despedirse del todo del fútbol pues Los protectores ya tiene en marcha una segunda temporada.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1