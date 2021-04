Andreína Solórzano: ‘Agradecida con este país inquebrantable'

La pérdida de espacios en los medios de comunicación en Venezuela –recuerda Andreína Solórzano– fue paulatina. “Yo trabajaba en radio cuando se aprobó la ley de contenidos o mordaza, con ciertas reglas con lo que se podía comunicar, pero decían que era posible decir lo que uno quisiera”.

Solórzano se había graduado de comunicadora social en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, y trabajaba en CM Center, un circuito de emisoras venezolano.



Los cierres se iban dando en televisión y radio y, poco a poco, se iban apoderando del espectro. “La situación no estaba tan crítica como hoy. Yo tenía una relación sentimental con una persona con nacionalidad colombiana y venezolana que me dijo que viajáramos. Y acepté”.

Y aquí está. Lleva 12 años en Colombia. Se adaptó, ha hecho un largo camino y está comprometida no solo con sus coterráneos que ahora llegan al país de manera masiva, huyendo del hambre, sino ciento por ciento con su trabajo.

Todo su esfuerzo, su paso a paso, fue reconocido por el premio India Catalina de televisión, que la consideró, con certeza, la mejor presentadora de noticias en la edición 2021 del galardón.



Andreína (Caracas, 28 de agosto de 1984) se enteró de la nominación y de su estatuilla mientras disfrutaba de una luna de miel “largamente pospuesta”, dice.



“Muchas veces me habían prenominado y ahí me quedaba. Por eso me emocioné tanto cuando supe que estaba entre las finalistas. Fue una buena noticia. Recibí el premio con una gratitud tremenda con el país que me acogió; con mucho compromiso porque a pesar de que siempre he buscado ser juiciosa en mi trabajo y dar lo mejor, hay muchas presentadoras haciendo un gran camino profesional y entregando su talento. Ganar fue, de verdad, una gran sorpresa”.

Cuando llegó a Colombia empezó a buscar trabajo en su fuerte: la radio. Desde quinto semestre en la universidad había sido parte de este medio, y también había hecho televisión en un pequeño canal de Venezuela y tenía algo de experiencia.



Sin embargo, no la contrataban porque no tenía visa de trabajo en Colombia, y tampoco podía conseguirla porque no tenía empleo. “Cuando ya me iban a contratar, se paraba todo por eso”.



Y, como dicen en Venezuela, “empecé a matar tigres con algunos trabajos pequeños. Me contrató una empresa para presentar un evento institucional y la maquilladora que me arregló, Silvia Sanabria, una santandereana atravesada, me dijo que le pasara una hoja de vida para Andrés Mora (que trabaja con CM&) y me llamaron para un reality de emprendimiento, con el que viajé por todo el país entregando premios a proyectos de impacto”, cuenta.



Una mañana, mientras estaba en el gimnasio, llegó su gran oportunidad. La presentadora de entretenimiento del noticiero se enfermó y la llamaron para que fuera ya a hablar con Yamid Amat. “Llegué corriendo, sudada, con mi reel armado. Hablamos y él le puso nombre a la sección: Andreína fascina. Llegué a donde era y con la persona que era”.

Cuando se recuperó la presentadora, Yamid le dijo: ‘¿Qué hacemos con usted?’, y creó un programa: Lo más &, presentado por ella, antes de integrarla de nuevo al noticiero en la sección de entretenimiento, donde se mantuvo varios años y recorrió el país una y otra vez. “La sección era también muy cultural y esta experiencia fue muy bonita. Fue mi gran escuela y aprendí mucho”, dice.



En ese tiempo, en distintas ocasiones, le pidió a Amat que la promoviera a presentar otro tipo de noticias, pero hacía tan bien su trabajo que el reconocido periodista le pedía que esperara.



En el 2017 dio el salto a Caracol Noticias, como presentadora de la sección internacional y, desde el año pasado, además, es la conductora de la última edición de lunes a viernes, a las 11 de la noche.

Andreína se ha hecho cada vez más colombiana, pero se mantiene conectada con su país. Es embajadora de reconciliación de Usaid, “rol con el que buscamos la integración de las poblaciones, entre ellas la migrante”.



Lo hace convencida y agradecida porque “a mí Colombia me abrió las puertas, he formado familia aquí, y es muy duro cuando veo a tantos hermanos que vienen con la intención de hacer lo mismo, huyendo de la falta de oportunidades, y quisiera que tuvieran la misma suerte. Sé que es difícil recibir a tantas personas, pero es ahí donde se demuestra la hermandad. Tenemos una historia en común que nos ha hecho un solo país. La Constitución de Cúcuta, que cumplirá 200 años, es un recordatorio de eso”.



Solórzano siente que la unión de más personas de aquí y de allá nos puede hacer más fuertes. Sabe que muchos de los venezolanos que llegan lo hacen con gran preparación y eso aporta en todos los aspectos. Por eso, su idea es que haya más conocimiento y, también, que se evite la xenofobia. “No se pude negar que también llega gente mala, pero se discrimina sin tener perspectiva de los números”, y sin recordar que los colombianos han sido discriminados durante mucho tiempo.

Solórzano tiene un profundo sentido político y por eso dice que es importante estar bien informados, porque así como pasó en su país y ha pasado en otros -para no ir más lejos: Estados Unidos-, la intolerancia y la falta de información veraz lleva a que las instituciones se vean comprometidas, “por eso es importante oír al otro y no irse a ningún extremo”.



Así como tiene un sentido político y crítico, también es amante de los carnavales y las fiestas. De hecho, a su esposo, el también venezolano Jesús Márquez (empresario y en cuya compañía trabaja la hermana de la presentadora), lo conoció en una comparsa en el Carnaval de Barranquilla. En medio de monocucos y garabatos se encontraron mostrando que Colombia también es la casa de los venezolanos, como alguna vez el vecino país se volvió la de muchos de aquí.

