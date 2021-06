Andrea Serna: ‘Amaba los muñequitos de las mañanas del fin de semana’

Andrea Serna ha estado en la televisión desde hace más de dos décadas.



Es caldense de nacimiento, pero caleña de corazón, porque su familia la llevó a vivir a la capital del Valle desde muy niña. Estudió mercadeo y publicidad, pero no ejerce porque se dedicó a hacer televisión. No se equivocó y ha tenido una carrera sin altibajos. Actualmente presenta 'El desafío' y está en el pódcast de una reconocida marca de analgésicos llamado 'Buenos consejos'.

“Nos importa reflexionar sobre cómo sacar lo mejor de nosotros mismos y ofrecer consejos que puedan ayudar a superar la adversidad”, dice.



En el pódcast han estado Daniella Álvarez y su mamá; Nairo Quintana y su padre, entre otros, hablando de las cosas que han aprendido para ser mejores personas cada día.



Andrea Serna, la mamá de Emilia, la guerrera sin descanso de El desafío, contestó nuestro cuestionario televisivo.



¿De qué marca era el televisor de su casa cuando era niña?

Sony Trinitron.



¿Cuál fue su primer amor platónico en la pantalla chica?

De la pantalla chica como que no tenía, o no recuerdo, de la pantalla gigante, sí: Nicolas Cage.



¿Conoció a Pacheco?

Sí, alguna vez, en el año 2000, si mal no recuerdo, fui a Quiere cacao. Hacía poco había empezado a trabajar como presentadora y justo hizo un programa en donde quienes salíamos en televisión representábamos a fundaciones.



¿De qué tamaño es su televisor?

En el punto de encuentro para ver TV en familia hay un Samsung de 55 pulgadas.



¿Sus abuelas tenían adornos encima del televisor? ¿Cuáles?

Por supuesto, no recuerdo qué adornos, pero sí, sobre todo mi abuela Rosa Emilia. Recuerdo que el televisor estaba empotrado como en un mueble de madera en el que se podía tener decoración encima.



¿Se imagina el mundo sin un control remoto?

De imaginármelo, sí, pero lo prefiero con control en mano.



¿Conoció el mundo con un solo canal?

No, no me tocó.



¿Sabe qué era el Canal A?

Claro, de hecho cuando empecé a trabajar en televisión presentaba un segmento del Noticiero Nacional que se llamaba La sobremesa, en el Canal A.



¿Quién es su presentador favorito y por qué?

Imposible contestar esta pregunta, admiro a muchos colegas y de cada uno he aprendido cosas diferentes.



¿Oyó alguna vez la frase ‘lástima que la televisión no sea en colores’?

No, esa no la recuerdo.

¿Sabe quién inventó el televisor?

No es un dato que tenga presente, pero el señor Google dice que fue el ingeniero John Logie Baird, en 1926.



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niña?

Más que un programa, lo que uno esperaba era la tanda de ‘muñequitos’ de las mañanas del fin de semana.



¿Qué es lo que más ve en televisión?

Noticieros y formatos de entretenimiento.



¿Con quién ve televisión?

Con mi niña, los programas que podemos ver todos; con mi esposo; con mis papás, cuando estamos juntos...



¿Cuál fue la última telenovela que vio de principio a fin?

Hace muchos, pero muchos años que no veo una novela... no recuerdo cuál sería la última.



¿Qué serie está viendo en este momento?

Quién mató a Sara (segunda temporada).



¿Cuántos televisores tiene en su casa?

Vengo justamente de ese mundo, así que más de uno.



¿Cuál es su plataforma de streaming favorita?

Netflix, Disney Plus.



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?

Jamás.



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?

Hoy por hoy es tanta la oferta, que dar un solo título es casi que imposible, pero The Crown es una de ellas.



¿Cuántas horas diarias pasa frente al televisor?

No son tantas... Desde que soy mamá no me queda tanto tiempo como antes.

¿Recuerda en qué televisor vio la última hazaña deportiva que lo conmovió y cuál fue esa hazaña?

¡Wow! Nuestros deportistas nos han regalado momentos memorables, recientemente, la de Egan Bernal en el Giro de Italia, lo vi en el televisor de mi cuarto.



¿Ve televisión en su celular?

Sí.



¿Cuál fue la última película que vio en televisión?

Seguro fue una infantil.



¿Alguna vez vio un reinado?

Por supuesto y no solo los vi, presenté varios.



¿Cuál es la noticia en televisión que más la ha impactado?

En un país como el nuestro los impactos son diarios...



¿Sabe qué era ‘Yo sé quién sabe lo que usted no sabe’?

No lo recuerdo...



¿Se acuerda de Guerra de estrellas?

Tengo un recuerdo lejano, pero sin claridad.