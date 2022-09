Cassian Andor camina intranquilo por una calle casi desierta, trata de proteger su rostro de una incesante lluvia y de los guardias de una ciudad oscura, desgastada y corrupta en una galaxia muy muy lejana. Tras una requisa rápida entra a un bar de mala muerte iluminado por una potente luz neón azul que revela aún más su tensión. Unos minutos después está escapando en una nave y con su vida comenzando a ser añicos.

Así es la primera escena de Andor, la nueva serie inspirada en el universo de Star Wars y que se desprende como una precuela de la película de 2016 Rogue One, que marcó un aire nuevo para la famosa saga espacial creada por George Lucas.



La apuesta de la plataforma de Disney Plus (que ya tiene tres episodios disponibles) sigue fiel a esa naturaleza rebelde de no estar totalmente conectada a las aventuras de los jedis y a las criaturas y planetas que antes marcaron a toda una generación.

Tampoco tiene la presión de hacer referencias claras a ese universo cinematográfico; Andor es una historia con alma propia que, por el éxito y cariño que tuvo la película Rogue One, ahora quiere contar la aventura de un héroe que en el filme se atrevió a tratar de robar los planos de La Estrella de la Muerte (el arma más letal del Imperio que dominaba con terror la galaxia).



La serie de 12 episodios se ambienta cinco años antes de que Cassian Andor conozca a Jyn Erso y entregue los planos de la Estrella de la Muerte a los rebeldes, por eso su conflicto está ahora relacionado con encontrar a su hermana y a tratar de escabullirse de un ejército imperial que lo busca por un grave delito.



La sensación de estar viendo una historia más cercana a Blade Runner, que a las aventuras de un Obi-Wan Kenobi, se evidencia desde las primeras imágenes. Todo está corroído, acabado, en el mundo de Andor, donde se comienzan a encender los conatos de revolución contra un sistema tiránico.



Protagonizada por el actor Diego Luna, la serie podría ser también una buena trama de intriga política, pero en un mundo de naves viejas y contrabando de equipos; al igual que una aventura de espionaje, en la que la estrella tiene un recorrido lleno de peligros mientras va conociendo a personajes que le ayudan a encontrar su camino y a entender su papel.

La serie Andor propone espacios más densos y una aventura con identidad propia. Foto: Disney Plus

Algo parecido a lo que sucedía en la saga, del agente Jason Bourne, que, cabe decir, fue escrita por Tony Gilroy, que aquí es el director y creador de la aventura.



“Estoy muy feliz de ser parte del universo de Star Wars”, decía en la pasada convención de fanáticos de Disney D23 Luna, a pesar de que su retrato es más sombrío y violento que –por ejemplo– el de la serie de Boba Fett. En realidad, Andor se emparenta más con el espíritu que reveló The Mandalorian, otra aventura alternativa en la narrativa de Star Wars.

El personaje de Luna miente, trata a toda costa de salvar su vida, tiene asuntos pendientes sin resolver y padece un trauma que lo sigue atormentando en el presente y es el motor de su búsqueda y de reencontrarse con sus orígenes. Todo eso, a la par con el retrato del outsider y del perdedor que puede convertirse en héroe.



Luna consigue mostrar ese contraste de un tipo que, como se diría coloquialmente, ha tenido calle, pero que también destila un halo de bondad y de empatía. En solo unos cuantos minutos de ver el primer episodio, uno quiere que no sufra mucho. Los que vieron Rogue One ya conocen su destino y poder en ese trayecto revolucionario, pero quienes estén descubriendo sin esa referencia a Andor serán testigos de una intensa aventura de transformación cargada de suspenso y violencia.



Diego Luna vive en un mundo lleno de caos y corrupción. Foto: Disney Plus

“Cuando exploras más profundamente la vida de Cassian Andor, te das cuenta de que este hombre tenía una historia realmente complicada. Él es la persona a la que la Alianza Rebelde le va a confiar la misión. De modo que es punta de lanza. ¿Cómo llegó a ser punta de lanza? ¿Cómo logró adquirir toda la experiencia que se necesita para eso?”, planteaba en una entrevista Tony Gilroy tratando de dar un contexto a la trama que rodea a la serie.



Para Toby Haynes, codirector de Andor, “lo verdaderamente emocionante de lo que está haciendo Tony con esta serie es que Star Wars siempre tuvo que ver con la lucha entre el bien y el mal, y en ese sentido la serie es única porque tiene que ver con las áreas grises de la vida. Refleja mucho la realidad, donde la gente es más compleja”. Un comentario acertado, ya que la serie propone espacios para emociones como los celos, la traición y la lealtad en un tono más terrenal y realista.

“Todos los personajes que se ven en Andor tienen dos caras, y se trata de ir retirando las capas de esos personajes y mostrar todos los costados que tiene la gente, las decisiones que toman, de qué lado están y con quiénes se asocian”, agregó Haynes. Siempre es emocionante ver a personas del común encarar conflictos y decisiones que los sobrepasan y, hasta ahora, eso es lo que propone Andor, una pieza rebelde del universo de Star Wars.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1

