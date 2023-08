HBO Max renueva la tercera temporada de la serie original 'And Just Like That', del productor ejecutivo Michael Patrick King. La segunda temporada de once episodios que se estrenó el 22 de junio tendrá su episodio final este jueves, 24 de agosto, en HBO Max.

"Estamos encantados de compartir que, desde el lanzamiento de la segunda temporada, 'And Just Like That' ocupa el puesto número 1 entre las Max Originals en general y es la Max Original de regreso más vista hasta la fecha", dijo

Sarah Aubrey, Jefa de Contenido Original de Max.



A medida que nos acercamos al esperado final de la temporada este jueves, brindamos por Michael Patrick King y su magnífico equipo de guionistas, productores, elenco y equipo que continúan cautivándonos, 25 años después, con amistades dinámicas e historias envolventes. No podemos esperar a que el público vea a dónde llevará la tercera temporada a nuestros neoyorquinos favoritos", comentó.

La trama de la serie liderada por Sarah Jessica Parker (centro) cautivó con su tono de comedia y toques de drama. Foto: HBO Max

Michael Patrick King, productor ejecutivo, dijo: "Estamos emocionados por pasar más tiempo en el universo de 'Sex and the City', contando nuevas historias sobre la vida de estos personajes con los que podemos identificarnos y que son interpretados por estos increíbles actores."



Para él, se trata de redescubrir la vida y experiencias de mujeres maduras. "Los personajes ahora tienen 56, 57 años y nuestra sociedad, básicamente, les está diciendo que a esa edad deberían tener todo resuelto. Y no es así. No tienen todo resuelto. ¡Están viviendo! Lo bello es que la audiencia que se sintió representada por estas mujeres a los 30 años, pueden verlas representándolas en esta etapa de su vida", recalcó en una entrevista a este diario.



El elenco de la segunda temporada de la serie incluye a Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Kristin Davis (Charlotte York), Sara Ramírez (Che Diaz), Sarita Choudhury (Seema Patel), Nicole Ari Parker (Lisa Todd Wexley), Karen Pittman (Dra. Nya Wallace), Mario Cantone (Anthony Marentino), David Eigenberg (Steve Brady), Evan Handler (Harry Goldenblatt), Christopher Jackson (Herbert Wexley), Niall Cunningham (Brady Hobbes), Cathy Ang (Lily Goldenblatt) y Alexa Swinton (Rose Goldenblatt).



