Es posible que no exista un reto más grande para la actriz Sarah Jessica Parker que la miniserie And Just Like That... Suena raro pensar que el derivado de una de las series más queridas de la televisión internacional (Sex and the City) represente un riesgo para sus protagonistas, pero la realidad es que cuando se reveló que la famosa serie tendría un nuevo aire con esta producción, nadie se imaginaba que ese retorno iba a estar rodeado de críticas, especulaciones y, claro, mucha expectativa.

Pero ese panorama podría estar jugando a favor de este producto, que acaba de estrenar sus dos primeros episodios en la plataforma HBO Max y que pretende contar la vida de Carrie Bradshaw (Parker) y sus amigas, cuando la madurez toca a la puerta y las experiencias evolucionan a reconocer o valorar cosas más profundas como la amistad y el apoyo entre compañeras de aventuras.

Carrie, Miranda y Charlotte se reencuentran en un pico de vida diferente, sopesado por algunas experiencias de dinámicas anteriores, pero también por la necesidad de transformarse de acuerdo con las circunstancias que van apareciendo. Las estrellas de Nueva York ahora afrontan temas como el feminismo y el impacto de las redes sociales, siendo este último elemento parte de una polémica que sobrepasó los terrenos de la ficción.



Canas y más críticas

Todo se dio cuando se revelaron en internet algunas imágenes del rodaje de la miniserie y se vio a Sarah Jessica Parker con canas. Algunos de los fanáticos la criticaron por su aspecto y se generó todo un debate en las redes acerca de su aspecto y de la relevancia de su imagen dentro de la nueva historia, partiendo del hecho de que Sex and the City marcó un estilo y una estética relacionada con ciertos estereotipos de belleza.

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker y Kristin Davis, son las protagonistas. Foto: HBO Max

“Canas, canas, canas, canas. ¿Tiene canas? ¡No sé qué decirles a ustedes! Especialmente en las redes sociales. Todo el mundo tiene algo que decir. ‘Tiene demasiadas arrugas, no tiene suficientes arrugas’”.



“Es como si la gente no quisiera que estemos perfectamente bien en el momento o lugar en que estamos si elegimos envejecer de forma natural y no lucir perfecta, o si haces algo y eso te hace sentir mejor. Sé cómo me veo. No tengo otra opción. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?”, respondió la actriz a las críticas.



Un rifirrafe necesario en el marco de las nuevas discusiones que tienen las estrellas de la producción, en el sentido de que acentúa el cambio o paso a una nueva etapa de vida y de sociedad. La miniserie también lidió con la ausencia de Kim Cattrall, que interpretó a la empresaria Samantha Jones. La actriz tuvo conflictos con Jessica Parker, que llevaron a suprimir a Jones de la narrativa reciente.

Vida propia

“And Just LikeThat... tiene un principio y un final y es como un libro, tiene ahora un nuevo capítulo”, reveló en una entrevista con The Hollywood Reporter, afirmando que la miniserie tiene vida propia y que no está marcada por sobresaltos o sorpresas impactantes.



Sigue un ritmo parecido al de Sex and the City, en el sentido de plantear un viaje, un recorrido trazado con uno que otro reto en su camino.



Lo que sí fue un giro inesperado fue la muerte del actor Willie Garson, quien interpreta a Stanford Blatch y aparece en la producción. Aunque no alcanzó a rodar todas las escenas –falleció de cáncer el pasado 21 de septiembre–, consigue cerrar su arco en la trama.



También reaparecen personajes como Anthony Marentino, el esposo de Stanford, interpretado por Mario Cantone; Harry Goldenblatt, marido de Charlotte, interpretado por Evan Handler, y Mr. Big (Chris Noth), para la delicia de quienes siguieron fielmente Sex and the City. Asimismo, hay caras nuevas, como Nicole Ari Parker, en el papel de Lisa Todd Wexley, de quien se dice que podría reemplazar el vacío que dejó Cattrall; algo que Ari Parker no comparte.

“Eso fue un poco difícil. Cuando los paparazzi se enteraron del primer personaje nuevo, simplemente lo publicaron. Hay cuatro personajes nuevos, actores increíbles, actores dinámicos, dos afroamericanos, latinos y una de mis amigas más queridas, Sarita Choudhury; ella es una actriz india. Pero simplemente ellos dijeron que mi personaje era el reemplazo de Samantha. Yo era el extremo receptor de esa reacción violenta, como si de alguna manera hubiera echado a Samantha y forzado mi camino hacia esta situación”, dijo en un artículo publicado en la revista Glamour.

“Al principio estaba tratando de explicar en Twitter y luego me detuve porque se calmó lentamente. Hubo debates, todos dieron su opinión y creo que todos al final van a disfrutar de la miniserie. Y, la verdad, Kim Cattrall es insustituible. Entonces, ¿quién intentaría hacer eso?”, aseguró en la mista entrevista la actriz.



También participan Sara Ramírez en el papel de Che Díaz, una estrella del pódcast, y Karen Pittman como Nya Wallace, entre otras. Por ahora, las reacciones de la crítica han sido mixtas.

Lo que dice la crítica

“Maneja su regreso con elegancia y, a diferencia de muchos otros reboots, justifica su existencia”, escribió Jennifer Keishin Armstrong en The Wrap.



Mientras que Dominic Patten de Deadline.com reconoció que “este revival tiene buen aspecto, pero gran parte de los elementos culturales de 2021 y los personajes nuevos que incluye aparecen solo para marcar la casilla de incluido”.



A su vez, Ben Travers, de Indiewire, recalcó: “A pesar de algunos defectos, esta nueva miniserie demuestra una devoción sincera por crecer con su audiencia”.

Pero Richard Roeper fue más entusiasta en su comentario en el Chicago Sun-Times, definiendo el producto como “una secuela inteligente que nos recuerda por qué nos encanta la pandilla de Sex and the City (...). Ofrece diálogos ingeniosos, drama competente y el estilo característico de Carrie, Charlotte y Miranda”.



Sin embargo, el contraste lo marcó Robyn Bahr, en The Hollywood Reporter, al reconocer que es una propuesta diferente y seria, que “carece del atractivo y la efervescencia de la serie original (...). Sarah Jessica Parker está tan adorable como siempre”, matizó.



