Cannes entregó en la noche de este sábado sus mayores y codiciados premios. La cinta Antatomie d'une chute, de la francesa Justine Triet, obtuvo la Palma de Oro de la 76 edición del Festival e Cannes. Por tercera vez, este premio va para una mujer. Antes ganaron Jane Campion y Julia Docournau.

Por otro lado, The Zone of Interest, del británico Jonathan Glazer, una de las grandes favoritas del encuentro, ganó el Gran Premio del Jurado de la 76 edición del Festival de Cannes por su tremenda historia cotidiana de la familia del comandante nazi de Auschwitz.



En la categoría de mejor actor, fue premiado el japonés Koji Yakusho, protagonista del filme Perfect Days, de Wim Wenders; mientras que La turca Merve Dizdar, premio a la mejor actriz por About dry grasses.

Otro galardón muy esperado es la Cámara de Oro de Cannes, que se otorga al mejor debut en la dirección entre las películas presentadas en las diferentes secciones del festival. Este premio fue para el realizador vietnamita Thien An Pham por la película Inside the Yellow Cocoon Shell, una coproducción internacional que cuenta entre sus socios a la productora de Barcelona Fasten Films.



La cinta premiada con la Cámara de Oro narra la historia de un hombre que regresa a su pueblo en el Vietnam rural acompañando a su sobrino de 5 años tras la muerte de la madre de este. El filme participó en la Quincena de Realizadores. Para su primera película, el realizador vietnamita se rodeó de un equipo compuesto sobre todo por miembros sin experiencia previa.

La película Monster, dirigida por el japonés Hirokazu Kore-eda y escrita por Yuji Sakamoto, triunfó en la categoría de mejor guión. Y el francovietnamita Tran Anh se llevó el premio a la mejor dirección por La Passion de Doudin Bouffant.

Lista consolidada de ganadores del 76 Festival de Cannes

Koji Yakusho recibe el premio a mejor actor por Perfect Days, en el Festival de Cannes 2023. Foto: Christophe Simon. AFP

El Festival de Cannes clausuró este sábado su edición número 76, iniciada el 16 de mayo. Esta es la lista de ganadores.



Palma de Oro: Anatomía de una caída, de Justine Triet.



Gran Premio: The Zone of Interest"de Jonathan Glazer.



Mejor dirección: Tran Anh Hung por La Passion de Dodin Bouffant.



Mejor guión: Yuji Sakamoto por Monster (de Hirokazu Kore-eda).



Premio del Jurado: Fallen Leaves, de Aki Kaurismäki. }



Mejor actriz: Merve Dizdar por Dry Grasses (Nuri Bilge Ceylan).



Mejor actor: Koji Yakusho por Perfect Days (Wim Wenders).



Sección oficial Una Cierta Mirada:



Premio Una Cierta Mirada: How to Have Sex, ópera prima de Molly Manning Walker.



Premio del Jurado: Les meutes de Kamal Lazraq.



Mejor director: para Asmae El Moudir por The Mother of All Lies.

Mejor equipo: Crowra, de Joao Salaviza y Renée Nader Messora.



Premio Nueva Voz a la dirección novel: Augure, de Baloji.



Premio Libertad: Goodbye Julia, dirigida por Mohamed Kordofani

Cámara de oro a la mejor ópera prima de todo Cannes: Thien An Pham por Inside the yellow cocoon shell, presentada dentro de la Quincena de Cineastas.



Cortometrajes:



Palma de Oro: 27, de Flóra Anna Buda.



Mención Especial: Fár Gunnur Martinsdóttir Schlüter.

La llegada a la alfombra roja de Cannes

Los equipos de las películas de Wim Wenders, Kirokazu Kore-eda, Justine Triet, Jonathan Glazer, Nuri Bilge Ceylan y Hùng Tran Anh pasaron este sábado por la alfombra roja de Cannes previa a la gala de premios, lo que indica que se llevarán alguno de los galardones. Artistas y directores fueron seguidos por el jurado que se encargaría de otorgar las Palmas de Oro, principal galardón del encuentro internacional de cine, en diferentes modalidades.

Wenders, director de Perfect Days, llegó acompañado de su protagonista, el japonés Koji Yakusho, que resultaría ganador del premio a mejor actor por su papel de un limpiador de aseos públicos.



También el realizador japonés Hirokazu Kore-eda, candidato a lala Palma de Oro por Monster, con Sakura Ando, la protagonista de un filme sobre la infancia y la homosexualidad. Y todo el equipo de Anatomie d'une chute, la investigación de una muerte de la francesa Justine Triet, con Sandra Húller a la cabeza, actriz que protagoniza además The Zone of Interest, gran favorita para hacerse con el premio de interpretación femenina.



El realizador de The Zone of Interest, Jonathan Glazer, que ha adaptado una novela del recientemente fallecido Martin Amis sobre la vida de la familia del comandante nazi de Auschwitz, pasó igualmente por la alfombra roja. Así como el francovietnamita Hùng Tran Anh junto a Benoit Magimel, protagonista del filme centrado en la cocina La passion de Dodin Bouffant, junto a Juliette Binoche, ausente del desfile por la alfombra.



Y el equipo entero de Dry Grasses, del turco Nuri Bilge Ceylan, una historia de aislamiento protagonizada por Deniz Celiloglu y Merve Dizdar, también presentes en la gala.



El presidente del jurado, Ruben Östlund, junto al resto de los responsables en decidir el palmarés -entre los que están Brie Larson, Paul Dano o Damián Szifrón- fueron de los últimos en llegar. Antes habían entrado en el Gran Théatre Lumiére, algunos de los encargados de entregar los premios, como Jane Fonda -que dará la Palma de Oro-, Orlando Bloom o Quentin Tarantino. Y rostros populares como los de Geri Halliwell, David Harbour, Nikolaj Coster-Waldau o Eva Longoria.

Los cortos español, colombiano y argentino se quedan sin premio

El cortometraje español Aunque es de noche, de Guillermo García López; La perra de la colombiana Carla Melo Gampert y Nada de todo esto dirigido por los argentinos Patricio Martínez y Francisco Cantón se quedaron hoy sin premio en la selección oficial de cortometrajes del Festival de Cannes.



La Palma de Oro de cortos fue para 27 de la húngara Flóra Buda, mientras que la obra islandesa Fár, de Gunnur Martinsdóttir Schlüter, obtuvo una mención especial. Los premios de cortometraje fueron los primeros en darse a conocer en la gala de clausura de la 76 edición del Festival de Cannes

Los premios de la crítica Fiperesci, en Cannes

Pocas horas antes de la ceremonia central de clausura, se dieron a conocer los premios de la Crítica, Fipresci, en los que dos filmes latinoamericanos obtuvieron reconocimientos.



El filme Los colonos, del chileno Felipe Gálvez, y Levante, de la brasileña Lillah Halla, recibieron ayer el premio Fipresci, de la crítica internacional, como el mejor trabajo de Una cierta mirada y de las secciones paralelas de Cannes, respectivamente.



Son dos óperas primas opuestas en su temática y planteamiento. Los colonos es un filme basado en las matanzas contra las comunidades originarias en el sur de Chile a principios del siglo XX y Levante es una desgarradora historia sobre una joven deportista que sufre un embarazo no deseado.



La mejor película de las 21 candidatas a la Palma de Oro, para los críticos, fue The Zone of Interest, de Jonathan Glazer, sobre la vida cotidiana del comandante de Auschwitz junto con su familia en una casa llena de flores al otro lado de los muros del campo de concentración.



Fipresci destacó “su radicalismo formal, el trabajo complejo en el sonido y la música, y el contraste entre las atrocidades invisibles que se desarrollan del otro lado del mundo y el supuesto paraíso donde viven sus protagonistas. Por su representación de la banalidad del mal, sus diálogos cotidianos y contemporáneos, este film es una reflexión sobre la negación como una enfermedad que enlaza el pasado con el presente”, agregaron los críticos, poco antes de la ceremonia de entrega de la Palma de Oro.

EFE

Cannes (Francia).