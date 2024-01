'Anatomía de una caída': la gran sorpresa francesa de la temporada de premios

En la semana que pasó, Anatomía de una caída se posicionó como una de las sorpresas en las nominaciones a los premios Óscar, obteniendo cinco candidaturas a mejor película, actriz principal (para una impresionante Sandra Hüller), edición, guion original y dirección.



La candidatura de Justine Triet la convierte en la octava mujer en la historia de los Óscar en ser nominada a mejor dirección. También la película, de origen francés, triunfó en los Globos de Oro del 2024, llevándose las estatuillas a mejor guion y película extranjera.



Anatomía de una caída reconstruye la muerte de un hombre atormentado en una casa aislada, en los Alpes franceses, donde vive con su esposa, una glacial Sandra Hüller, y un hijo de diez años cuyo interrogatorio puede inclinar la balanza del misterio: ¿fue un suicidio, un accidente o un asesinato? Triet en entrevista da más detalles sobre la historia.



¿Cuál fue el punto de partida de 'Anatomía de una caída'?



Mi intención era crear una película que retratara la caída de una relación de pareja. El concepto era representar el descenso físico y emocional de un cuerpo de forma técnica, simbolizando el declive de su historia de amor. Esta pareja tiene un hijo que descubre su tumultuosa relación durante un juicio que escudriña todos los aspectos de su pasado. A medida que se desarrolla el juicio, el niño pasa de un estado de plena confianza en su madre a otro de duda, lo que marca un punto de inflexión crucial en su vida. La película sigue de cerca esta transformación.

¿Qué protagonismo tiene el niño en la historia?



En mis películas anteriores, los niños estaban presentes pero en silencio, simplemente existían en un segundo plano. Sin embargo, en esta película quería incorporar la perspectiva del niño a la narración y yuxtaponerla a la de Sandra, la protagonista, para dar una imagen más equilibrada de los acontecimientos.



¿Cómo se desarrolla la película? ¿Cómo se hila?



La película adoptó la forma de un extenso interrogatorio, con escenas que pasaban de la casa de la pareja a la sala del tribunal, donde los personajes se enfrentaban a la justicia y eran interrogados incesantemente. Mi objetivo era aportar una sensación de realismo, acercándome a un estilo documental, tanto en la escritura como en la fotografía. Sin embargo, también quería profundizar en los entresijos de la historia y evocar una serie de emociones en el público. En la búsqueda de este objetivo, opté por una mayor simplicidad: la ausencia de música adicional y un tono crudo, que diferencia esta película de mis obras anteriores.



La película comienza con un plano desorientador de una pelota rodando por unas escaleras...



Esta obsesión por la caída es un motivo recurrente a lo largo de la película, inicialmente en un sentido literal. Desde que vi los créditos iniciales de Mad Men, donde un hombre cae, me ha fascinado la sensación de “peso corporal” y la de la caída. En mi película, subimos y bajamos escaleras, observando la caída desde varios ángulos para desentrañar cómo sucedió. Yo quería enfocar la película desde un ángulo lateral, por eso introdujimos la pelota como símbolo de la caída.

A la izq., Swann Arlaud que interpreta a Vincent, el abogado defensor; a la der., Sandra Hüller, cuyo persona se llama Sandra. Foto: Diamond Films

La batalla de la pareja con un niño es el centro de la película...



En el corazón de la historia, está la pareja con su hijo, ahondando en las complejidades del tiempo compartido en una relación. Es un tema que, en mi opinión, no se explora a menudo en el cine y plantea importantes cuestionamientos sobre la reciprocidad, la confianza y la dinámica de la pareja. En la película, Sandra Voyter, escritora de éxito, y su marido, profesor que también escribe mientras educa a su hijo en casa, desafían el esquema tradicional de pareja invirtiendo sus papeles. El hecho de que Sandra busque su libertad crea un desequilibrio que lleva a explorar la igualdad en una relación a la vez poderosa y cuestionable.



¿Qué mensaje deja la película?



Nos invita a cuestionar nuestras nociones preconcebidas de democracia en una relación y cómo puede verse afectada por impulsos dictatoriales y de rivalidad. A pesar de sus dificultades, el idealismo de la pareja y su negativa a resignarse a una situación que no es perfecta son admirables. Incluso en sus discusiones, que en realidad son negociaciones, continúan siendo sinceros el uno con el otro, revelando un profundo amor que persiste a pesar de sus desafíos.



La historia no es una adaptación de un hecho real, sin embargo, está lleno de detalles, especialmente legales. ¿Recurrió a expertos?



Recibimos una orientación de un abogado penalista llamado Vincent Courcelle-Labrousse. Le consultamos con frecuencia para garantizar la precisión de los aspectos técnicos de la historia, así como para comprender mejor cómo se celebran las audiencias en los tribunales franceses. Lo que nos sorprendió fue la naturaleza desorganizada de los juicios en Francia, que difería enormemente del enfoque más estructurado que se observa en Estados Unidos. Esto me permitió crear una película francesa y adoptar un enfoque diferente al de los dramas más espectaculares de los tribunales estadounidenses. La decisión de presentar bloques ininterrumpidos de audiencias fue natural. Durante la postproducción, pasé un tiempo considerable trabajando con mi editor, Laurent Sénéchal, para mantener el ritmo, No quería que fuera demasiado pulida o predecible.

¿Escribió con Sandra Hüller en mente?



Estaba ansiosa por colaborar con ella de nuevo, después de nuestro trabajo en Sibyl, escribí el guión pensando en ella. Quería mostrar a una mujer liberada, que fue juzgada por su sexualidad, su carrera y su maternidad. Y sabía que Sandra podría darle la profundidad y complejidad al personaje, sin convertirlo en un mensaje plano. En cuanto empezamos a rodar, me impresionó su convicción y autenticidad, le infundía a cada línea una sensación de realidad que emanaba de su interior. A veces, incluso desafiaba mi escritura y me empujaba a revisar ciertas escenas. Tiene una presencia palpable, y su interpretación del papel dejó una huella duradera en la película. Entregó una parte de sí misma al proyecto, haciendo una interpretación única.



¿El uso de distintos idiomas (francés, inglés y alemán) le añadió complejidad al personaje de Sandra?



Eso también mantiene una distancia entre ella y el público como extranjera enjuiciada en Francia que debe navegar por las lenguas de su marido y su hijo. Sandra es un personaje complejo con muchas facetas que el juicio explorará. Me interesaba especialmente retratar la vida de una pareja que no habla el mismo idioma. Esto hizo que su negociación fuera aún más concreta, con la idea de una tercera lengua como terreno neutral.



Es evidente que hay un verdadero amor por el lenguaje y las peleas verbales en las escenas del tribunal, y Antoine Reinartz, que da vida al fiscal del caso, tiene mucho que ver en ello.



Me parece que le aporta modernidad al personaje y a la película, rompe con la solemnidad del juicio. Aunque interpreta al villano, representa a un personaje muy seductor, taimado y extravagante. Habla en nombre del difunto, al que apenas vemos, y debe hacerlo entrañable tanto para los jurados como para el público. Él retrata una especie de violencia civilizada en su acusación.

En contraste, Swann Arlaud, que interpreta al abogado defensor de Sandra, es un personaje más bien frágil, sensible y a la defensiva...



No quería montar una pelea de gallos entre ellos. Su personaje no es un virtuoso de bar, es bueno pero no idealizado. Swann aporta una interpretación matizada, porque conoce a su cliente y se siente más en peligro. El abogado consultor nos había dicho que cuando los amigos te piden que los defiendas, siempre es una trampa. Esa idea era importante para la dinámica del proyecto.



La película no tiene 'flashbacks', con una excepción muy poderosa: la escena de la discusión.



Desde el principio, quise evitar el uso de flashbacks en la película. Quería centrarme en la palabra hablada. En un juicio, la verdad es difícil de alcanzar, y hay un vacío que necesita ser llenado por la palabra. Sólo permitimos excepciones mediante el uso del sonido. La escena de la discusión es una grabación sonora que de repente se materializa en la pantalla, creando una sensación, en mi opinión, que es a la vez vivencial y fantasmal. También está la escena en la que Daniel (el niño) recrea las palabras de su padre muerto, pero pertenece a otra categoría. Esta vez tenemos la imagen, pero se trata del relato de un recuerdo, de una invención o, en el mejor de los casos, de un testimonio sin pruebas, como se señala en el texto del fiscal. El tribunal es esencialmente donde nuestra historia ya no nos pertenece, donde es juzgada por otros que tienen que reconstruirla a partir de elementos dispersos y ambiguos. Se convierte en ficción, y eso es precisamente lo que me inquietaba y quise plasmar.

REDACCIÓN CULTURA*

(*) Con información de AFP y una entrevista cedida por Diamond Films