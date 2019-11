De Mintic, risas y arte

En un país donde la urgencia de la ley Mintic era para destruir y en las mañanas Caracol quiere más cuentachistes, el arte busca salvarnos.

La ley Mintic. Era una ley de urgencia manifiesta. Se quería aprobar en octubre del 2018, se logró en junio y se firmó en julio del 2019.



Tanta la urgencia para nada. Hasta el sol de hoy no se ha implementado nada y tiene paralizada la televisión pública, que sigue sobreviviendo con lo que dejó la ANTV. Rara esa urgencia para destruir y no hacer.



En honor de la verdad sí han pasado cosas: 1. El dinero para las producciones y las decisiones de licencias ahora son del Gobierno a través de Mintic y será usado para premiar y castigar a amigos; 2. Feriar el espectro y dárselo en cortesía a Slim y los amigos; 3. Castigar voces disidentes como Noticias Uno al chantajear los 10 años de licencia para el Canal 1 contra la salida de noticiero.



Día a Día es ese programa de las mañanas Caracol, donde a tres lindas chicas les toca hacer de todo para dar idea de alegría eterna y arrancar el día bailando y riendo; prohibida la tristeza, no se vale pensar, tampoco ilustrarse: todo tiene que ser reír desaforadamente. Ahora les dio por tener una sección que se llama ‘Si lo conoce, llámalo’. Una alguien está en su vida cotidiana en la calle, la cámara intrusamente la registra en directo, se mete en su vida privada, la expone al escarnio televisivo e invitan a algún amigo que la llame y gane un premio.



A mí me parece aberrante porque se mete en la vida íntima de la gente, es abusivo con las personas y convierten a ciudadanos en objeto de burla y espectáculo público. Pero, a la gente parece que le gusta porque saludan y se alegran de haber sido grabados. Luego, la gente está dispuesta a todo con tal de salir un segundo en televisión, hasta a dejar que se le metan en su derecho a la intimidad.



Lo que el arte no olvida, de Canal Trece, cuenta desde una diversidad de miradas y estéticas el conflicto en Colombia. Lo hace a través de las obras de 10 artistas

colombianos.



Lo interesante que tiene el arte es que propone miradas, simbologías, exploraciones estéticas y narrativas fuera de lo común para construir unas memorias más diversas de los modos de ser colombianos.



Interesante que podamos ver, también, cómo crean e imaginan los artistas, qué es lo que hacen para interpelar a la sociedad, y cómo el arte es una posibilidad expandida de hacer la paz que queremos. Échele una mirada al Canal Trece y vea Lo que el arte no olvida.

Cuando escribí la columna sobre Bolívar, la serie de Caracol, no dije que el productor de esta era Asier Aguilar. Error imperdonable porque si algo tiene esta serie es que es una gran obra del productor.



Columna El otro lado. De Ómar Rincón, crítico de televisión. Correo: orincon61@hotmail.com.