Alejandra, la hija incómoda y desterrada

Si algo le ha enseñado a la actriz Ana Wills la emergencia por la que pasamos, es a aprender otros oficios. “Esto, definitivamente, nos cogió mal parados y hay muchas profesiones bloqueadas”, dice.



“Me he metido en la cocina –sigue–, algo que nunca hacía. Esto ha sido como un despertar. Eso sí, tengo la suerte de que me llega la comida fresca del mar, que me trae un pescador al que, de paso, estoy ayudando en su labor”, sigue.

Habla desde Santa Marta, a donde se fue a vivir con su hijo Salvador, su nueva pareja y un grupo de amigos, cumpliendo un sueño que tenía hace un buen tiempo.



Desde allí deja ver las ganas de trabajar. “Iba a empezar una serie en abril, pero todo se paró. Es fuerte, todos teníamos ganas de iniciar este nuevo proyecto”, sigue.



Y aunque habían tenido algunos ensayos virtuales, para no perder el ritmo, Wills ha contado que ya les dijeron que el proyecto sí se retomará, pero que lo más probable es que sea en el 2021.



Por ahora, los televidentes la ven en 'La venganza de Analía', la telenovela de Caracol que es la más vista en las noches en la franja estelar (va de lunes a viernes, a las 8:30 p. m.), con 13 puntos de 'rating' promedio.



Su personaje es el de Alejandra, la hija mayor de Guillermo León Mejía, candidato a la presidencia de la República, “que es controversial. Nadie esperaba que volviera, pues la regla familiar en la casa de los Mejía era no hablar de ella porque es lesbiana”, afirma.



“De hecho, se oye de su padre (Marlon Moreno), que era la hija preferida, en la que tenía puestas todas sus esperanzas, la más inteligente, la más preparada, pero fue tal el rollo de saber de su homosexualidad que la desterraron”.



Sin embargo, esta Alejandra vino a darle un poco de color a la producción, marcada por la oscuridad en el vestuario y unos personajes muy cargados. “Ella vuelve con sus vestidos de colores y su arte. Ha vivido en Europa varios años y tiene otra forma de ser y actuar”, afirma.



De paso, Wills ratifica que haber estado en esta producción ha sido muy importante en su carrera, “porque es una historia actual, real, habla de partidos políticos, de la lucha por el poder, de la corrupción que hay en Colombia, temas que nos bordean a todos. Más que una novela, es una ventana de nuestra realidad”.



La venganza de Analía es una historia actual, real, habla de partidos políticos, de la lucha por el poder, de la corrupción que hay en Colombia. Es una ventana de nuestra realidad

Pero no solo de eso: “También, del maltrato intrafamiliar, que se ve en todos los estratos y del que es víctima Rosario, mi madre (representada por Geraldine Zivic), y de lo que debe enfrentar Alejandra en una sociedad conservadora mientras ella defiende los derechos LGBTI”.



Además, está en la franja de la mañana, en la repetición de 'Amor en custodia' (Canal RCN), donde representa a una joven que sufre de bulimia, un rol de hace 10 años, cuando empezó, con un personaje que mostró una realidad de salud muy difícil.



