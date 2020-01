‘Amar y vivir’, el regreso de una serie emotiva

“Todo el mundo vio la primera versión de 'Amar y vivir'. Todo el mundo. Cuando yo contaba que era la protagonista, me empezaban a hablar de los personajes, que si Irene y Joaquín (los protagonistas), que si El Chacho y Cuéllar...”



Y es que Ana María Estupiñán no sabía que era 'Amar y vivir' hasta poco antes de la audición, cuando sus papás le contaron de que se trataba. “Busqué por YouTube y encontré algunos capítulos. Lo hice para guiarme un poco sobre el carácter de Irene”, sigue.

La nueva versión de la serie se estrena este 7 de enero a las 9 p. m. por Caracol y no podía estar en el radar de Estupiñán porque ella nació en Bogotá en 1992, dos años después de que esta producción se despidiera de las pantallas luego de 72 episodios de una hora y de mostrar el mundo popular que en ese momento creó Germán Escallón con libretos de Carlos Duplat.



El nuevo 'Amar y vivir' es distinto, pero no olvida su esencia. Además de Estupiñán, es protagonizada por Carlos Torres ('La reina del flow', 'Francisco el matemático', 'Sala de urgencias', entre otras), y también actúan Julio Sánchez Cóccaro, Alina Lozano, Yuri Vargas, Juana del Río, Jim Muñoz, Jairo Ordóñez, Valeria Galvis, y Juan Millán.



Con libretos de Nubia Barreto, participaron como argumentistas Andrés Ramírez, Faber Soto y Daniel Mantilla, bajo la dirección de Juana Uribe.

Barreto ('Doctor Mata', 'El estilista', 'No olvidarás mi nombre') dice que para ella fue “un honor hacer esta adaptación de la historia original que se emitió a finales de los años 80, y lo que más me sorprendió fue la vigencia de la trama de Irene Romero, la cantante de un grupo de serenateros de la plaza, que se propone hacer una carrera contra viento y marea, mientras intenta construir una relación amorosa con Joaquín Herrera, un mecánico que se ve envuelto en la delincuencia del barrio”.



Para la libretista, “Irene, como las mujeres berracas que la inspiran, se empeña en construir en el mundo cambiante de la música popular, pero también sostener el puesto de frutas que le da sustento a su familia, y ayudar a Joaquín a encontrar a su hermana, sin saber que él está cada vez más mezclado con el mundo del hampa”.Estupiñán, por su parte, llega a este protagónico precedido de sus estelares en 'La Pola' (fue la heroína en sus primeros años) y 'La Niña'.

“Es una bendición poder encontrar proyectos y personas que creen en mi trabajo, como Juana Uribe. Es muy importante saber que lo que hago, con el apoyo de mis papás, le suman a mi carrera, ver que he acertado de verdad”.



Y cantará en la serie. La actriz cuenta que no oía mucho música popular, “pero cuando empecé a estudiarla, a empaparme más de estas canciones, entendí que tienen unas técnicas diferentes. Hoy, me les quito el sombrero por lo que hacen sus intérpretes, por el sentido de las letras y por lo que expresan”.



Entre las diferencias con la primera versión de 'Amar y vivir', también está la era digital. “Se aprovechan muchos las redes sociales y esto le da un toque muy especial, pues a través de ellas Irene comienza su camino en la música. Yo creo que va a llamar la atención a las nuevas generaciones”.



Y sobre la Irene que desde esta noche acompañará a los televidentes, Estupiñán dice que es una “mujer llena de sueños, de ganas de salir adelante, orgullosa de su plaza y de su barrio. Irene lucha por todos. Pese a que es una mujer dulce, tiene carácter, no se deja pisotear, es perseverante. La realidad la atropella en el amor, pues ama a un hombre que tienen todo lo que ella no quiere de una persona. Eso la obliga a, en un momento de su vida, a poner todo en una balanza”.



