“No te puedo decir qué va a pasar” fue la respuesta que le dio Bernardo Romero Pereiro a su esposa, Judy Henríquez , hace 30 años, cuando ella protagonizó a 'Señora Isabel'.



Así eran las normas, cuenta la actriz. “Vivíamos en la misma casa, pero Bernardo fue siempre muy serio y exigente con su trabajo”.

Era, pues, un secreto de Estado y su condición de esposa no le daba la garantía de saber qué iba a suceder con ese personaje de la serie que marcó un antes y un después en la temática de las producciones nacionales y que ahora se ve de nuevo por Señal Colombia, de lunes a viernes, a las 8 p. m. El veto de Romero no fue solo con 'Señora Isabel', también con el resto de sus producciones en las que Judy Henríquez participó y él creó.



Romero Pereiro escribió 'Señora Isabel' a cuatro manos con Mónica Agudelo Tenorio. Hoy, ninguno de los dos está en este plano, pero la versión que actualmente se ve en RCN, 'Ana de nadie', basada en 'Señora Isabel', tiene la firma de dos grandes libretistas: Ximena Romero, hija de Romero y Henríquez, y Gilma Peña.



“La hicieron bien moderna y diferente. La Ana de Paola Turbay es muy distinta a mi señora Isabel: mucho más fuerte y directa que hace 30 años, con mucho valor para opinar y decidir”, dice.



Judy Henríquez no se quería quedar por fuera del universo de 'Ana de nadie' y es Dolores Franco viuda de Ocampo, con todas sus palabras, una mujer de la alta sociedad que vive en una gran casa y es la mamá de Ana, a quien critica por todo: porque se quitó el luto por la muerte de su padre muy rápido, porque es muy laxa con sus hijos, porque se separa de su esposo, Horacio (Jorge Enrique Abello), y lo que le parece lo peor: por su nuevo amor, Joaquín Cortés (Sebastián Carvajal).



“En 'Señora Isabel' ese papel lo hizo la gran Teresa Gutiérrez y el personaje no era tan duro como el de Dolores, que incluso es muy fuerte con los nietos y con las personas que están a su lado”. Dolores Franco es una dama de hierro, una madre desalmada.

Los días de 'Señora Isabel' fueron maravillosos para la actriz. La producción, osada para su tiempo (1993), “mostraba por primera vez a una mujer de 50 años y de la alta sociedad, enamorada de un hombre joven y correspondida. Escenas de cama sí no había, solo cogidas de mano y besos”. Su enamorado fue el actor Luis Meza.



De ahí que cuando Henríquez salía a la calle, a hacer el mercado o a cualquier diligencia, “la gente me gritaba 'déselo ya, se está demorando mucho'. Es que eran otros tiempos y el personaje fue muy medido”, pero sí le sorprendía esa 'solicitud' de parte de muchos televidentes, y le gustó, se sintió la sintonía con la serie.



Producida por Liz Yamayusa y dirigida por Alí Humar, tuvo 50 capítulos de una hora que se emitieron los martes a las 8:30 pm Hoy la telenovela Ana de nadie es diaria, tiene 80 capítulos y va de forma vertiginosa.

En Twitter, 'Ana de nadie' es tendencia cada noche. Hace 30 años la gente debía esperar una semana entera para saber qué pasaba.



Igualmente, cuando llegaban los libretos, todos los actores, así como técnicos, maquilladoras, vestuaristas, se los querían devorar. En esa época, además, las revistas del espectáculo llevaron los avances de las producciones, y en la desaparecida Coestrellas, que realizó la 'Señora Isabel', los teléfonos no dejaron de sonar: de todos los medios se llamaron para que se los enviaran ¡ya!



Judy Henríquez lleva 60 años en la actuación. Está en la cúspide como intérprete y sus caracterizaciones siempre llaman la atención.



Nació en Barranquilla, en 1943, y en su familia, su hermana Jacqueline también se dedicó a la actuación, especialmente en el apartado de comedia, mientras que otra de sus hermanas, Marlene, fue una de las primeras modelos que hubo en el país.



Las Henríquez conformaron una muerte y al casarse con Bernardo Romero, hijo de Bernardo Romero Lozano y Anuncia Pereiro (conocida como Carmen de Lugo), esa muerte se agrandó. Las dos hijas de la actriz, Ximena y Adriana, alargan los lazos con el arte y la actuación.



Judy Henríquez nació periodismo en la Universidad Javeriana de Bogotá y no empezó como actriz, sino como cantante. A principios de los años 60, con la reciente llegada de la televisión, la llamaron para hacer comerciales y en la telenovela '0597 está ocupado' tuvo un pequeño personaje. Incluso, en algunos documentos de internet se lee que fue “extra”.



Desde 1963 no ha dejado de actuar y en su hoja de vida figura alrededor de 60 producciones. En 1967 hizo su primer protagónico en Destino: la ciudad (1967), cuya temática, más que rosa, era la migración de los campesinos a los grandes centros urbanos.



“La televisión de ese momento se hizo con unas cámaras gigantescas, yo no sé ni cómo las movían porque se veían muy pesadas. Y se hizo bien. Ahora, con la nueva tecnología, se hace mejor y es muy diferente y buena. Y se puede ver hasta en los celulares, por lo que ya casi nadie habla, la gente se la pasa mirándolos. Ese es el mundo de hoy”.



Sus personajes, de buena y de mala, han sido maravillosos. Y entre los que más cariño les guarda, porque le recuerdan su costeñidad, están el de Las Juanas, la versión de 1997, en el que fue doña Cuadrado Valencia de Salguero (la Doña Doña), la madrastra de las cinco Juanas que empiezan a llegar a su casa.



También, la vieja Sara de 'Escalona', ​​​​​​cabeza de la herencia de los Zuleta, a quien Rafael Escalona le compuso la canción 'La vieja Sara', uno de los referentes del compositor.



En 'Momposina', Judy Henríquez fue Rosa Lenoit en su edad adulta. Esta producción, con libretos de Bernardo Romero y Daniel Samper Pizano, basada en las canciones del maestro José Barros, cuenta un amor fallido entre Lenoit y Alejandro Molinares (Franky Linero).



Otro que recuerda es el de 'Chepe Fortuna'. Fue Josefa Fortuna, doña 'Jo', abuela del protagonista, la mujer que lo crió cuando apareció sus padres.



Se ha llamado Angustias, Helena, Susana, Eugenia, dos veces Carmen... Y se seguirá llamando de otras cien formas porque quiere continuar en su oficio, en el que es una de las mejores.



Para terminar, a la pregunta de qué personaje le gustaría hacer, dice con seguridad: “La reina Isabel, una mujer importante, conocida. Ese me gusta”.



