En las noches y mientras se emite 'Ana de nadie', la telenovela del canal RCN es tendencia en redes. Ana (Paola Turbary) y Joaquín (Sebastián Carvajal), son amados por los tuiteros. Pero Horacio (Jorge Enrique Abello) no. Recibe siempre los peores comentarios.

Poco antes de empezar la novela el actor le dijo a EL TIEMPO que era imposible decirle no a este personaje. Y tenía razón. Horacio es maquiavélico, manipulador, calculador… Y cada noche presenta una nueva cara de malo, aunque tenga visos de humanidad en algunos momentos.



Sabe que ese es el fin de su caracterización: que lo odien, y lo ha logrado. Nadie está de su parte y en este momento es el antagonista más odiado de la producción de RCN, que cada noche tiene hasta 8 puntos de rating.

Pero el inolvidable Don Armando de 'Yo soy Betty, la fea', y Juan Camilo Caballero de 'En los tacones de Eva', ahora está algo preocupado porque, según contó, ha recibido amenazas por redes sociales.



Y agregó: “Estoy orgulloso de que todos me odien”.

“El objetivo del personaje era justamente causar irritación, malestar, para poder contar realmente la historia de una mujer en una sociedad como la actual. Porque las mujeres hoy, por fortuna, decidieron que era hora de dejar de callar… Yo pude haber hecho el personaje más encantador, pero le estaría quitando el verdadero foco a la historia. Me esmeré mucho en lograr que me odiaran”, le dijo a la revista Semana.



“Es un odio que me he ganado a pulso. Este personaje es muy inteligente para construir relaciones y conocer tanto a los demás que los manipula. Es un mago de la manipulación (...) Todos en algún momento hemos conocido o sido víctimas de alguien así”, dijo.



“Ha sido un reto representar a alguien así porque tiene demasiadas caras”, comentó.