Ana y Horacio se encuentran en una mala racha, pero ella quiere luchar por la relación; por eso, tiene la iniciativa de realizar un cambio de look, pues quiere sorprenderlo.



Violeta, quien no está de acuerdo, apoya a Ana en su decisión.



En el proceso de escoger el nuevo look, Ana se encuentra a una mujer llorando en el probador de ropa del local: sintió que debía consolarla. La mujer le cuenta que su estado se debe a que es la amante de un hombre casado.



Horacio se enferma y Ana está allí para cuidarlo. En tanto, Adelaida, la amante de Horacio, organiza una romántica velada para ellos.



Florecia, la hija del matrimonio, le pide a su mamá que la recoja del colegio. Allí aparece Joaquín, un periodista y también padre de familia que igualmente va por su hija. Ana resalta por su belleza y más por su nueva apariencia, cuestión que Joaquín no deja pasar.

Después Ana se dirige a la oficina de Horacio, dañando, sin intención, el encuentro de los amantes. Esto incomodó a Horacio.



